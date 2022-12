Ne viđamo ih često: Srđan i Dijana pate za Stefanom i Tarom, žive u istom gradu, ali...

Srđan i Dijana Đoković imaju sve razloge da budu ponosni roditelji. Najstariji sin jedan je od najtrofejnijih sportista svih vremena, a i dvojica mlađih su im osvetlala obraz. U ulozi oca i majke izvrsno se snalaze, a jednako uživaju i kao deka i baka.

- Jako sam srećna što imam unuke, što su mi podarili Stefana i Taru. Možda ne provodimo sa njima onoliko vremena koliko bismo želeli, ali i to što provodim zaista mi mnogo znači i nekako me vraća u detinjstvo, u period kad su moja deca bila mala, kad možda nisam imala vremena da se igram sa njima. Ja nisam tu da ih vaspitavam, to će mama i tata, ja sam tu da u njima uživam i da možda nekad prekršim neke stvari koje im ne dozvoljavaju, ali u tome i jeste čar – ispričala je nedavno Dijana.

I Srđan bi voleo da više vremena provodi sa unucima.

- Oni idu ovde u vrtić u Beogradu. Viđam ih, ali ne tako često zato što imaju mnogo obaveza – rekao je Novakov otac.