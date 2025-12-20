Strahinja Uhrin punoletan! Sanja Marinković objavila porodičnu fotografiju: Nas troje

Strahinja Uhrin ne voli medijsko eksponiranje a mama to izuzetno poštuje te Sanju Marinković sa naslednikom nikada nismo imali prilike da sretnemo, a ni njegove fotografije iako bi neretko se pohvalila, ne deli na društvenim mrežama. Ipak, juče je napravila presedan a za to je imala i više nego jak razlog. Instagram

Voditeljkin jedinac proslavio je do sada možda i najvažniji rođendan do sada, 18. po redu i tako hrabro zakoračio u svet odraslih, a mama se kao i svak prethodne godine potrudila da ispuni sve Strahinjine želje, pa je tako 19. decembar uvek rezervisan za proslavu u porodičnom domu, dok će uslediti i žurka za društvo.

Praznična atmosfera u njihovom domu na Voždovcu dodatno je uveličala ovaj jubilarni rođendan. Domom dominira raskošna novogodišnja jelka okupana toplim belim lampicama, dok su detalji poput belog cveća i elegantnih dekoracija na stolu doprineli sofisticiranom ambijentu "tihog luksuza".

Voditeljka je ovaj poseban trenutak obeležila dirljivom objavom na društvenim mrežama. Uz fotografiju sina koji pozira u ogledalu i emotivnu poruku “Moja najveća ljubav. 18”, Sanja je pokazala koliko je ponosna na mladog čoveka u kojeg je Strahinja izrastao.

Sanja je ranije često isticala da je Strahinja ambiciozan i poslušan, a da su ona i njen bivši suprug, uprkos razvodu, ostali potpuno posvećeni njegovom vaspitanju što smo mogli da vidimo i juče na Instagramu s obzirom da su mama i tata zajedno sa slavljenikom oduvali svećice sa torte.

Ono što je zanimljivo je opis fotografije na kojoj Strahinja pozira sa roditeljima: "Porodica, nas troje ponosni roditelji" napisala je voditeljka i tako mnogima zagolicala maštu koji su se zapitali da li je ponovo dala šansu ljubavi sa bivšim suprugom ili je u pitanju samo sreća njihovog sina bitna.

