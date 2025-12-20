Strahinja Uhrin punoletan! Sanja Marinković objavila porodičnu fotografiju: Nas troje

Strahinja Uhrin ne voli medijsko eksponiranje a mama to izuzetno poštuje te Sanju Marinković sa naslednikom nikada nismo imali prilike da sretnemo, a ni njegove fotografije iako bi neretko se pohvalila, ne deli na društvenim mrežama. Ipak, juče je napravila presedan a za to je imala i više nego jak razlog.
Voditeljkin jedinac proslavio je do sada možda i najvažniji rođendan do sada, 18. po redu i tako hrabro zakoračio u svet odraslih, a mama se kao i svak prethodne godine potrudila da ispuni sve Strahinjine želje, pa je tako 19. decembar uvek rezervisan za proslavu u porodičnom domu, dok će uslediti i žurka za društvo.
Praznična atmosfera u njihovom domu na Voždovcu dodatno je uveličala ovaj jubilarni rođendan. Domom dominira raskošna novogodišnja jelka okupana toplim belim lampicama, dok su detalji poput belog cveća i elegantnih dekoracija na stolu doprineli sofisticiranom ambijentu "tihog luksuza".
Pročitajte Sanja Marinković raskinula veridbu, rekla "da", pa se pokajala
Voditeljka je ovaj poseban trenutak obeležila dirljivom objavom na društvenim mrežama. Uz fotografiju sina koji pozira u ogledalu i emotivnu poruku “Moja najveća ljubav. 18”, Sanja je pokazala koliko je ponosna na mladog čoveka u kojeg je Strahinja izrastao.
Sanja je ranije često isticala da je Strahinja ambiciozan i poslušan, a da su ona i njen bivši suprug, uprkos razvodu, ostali potpuno posvećeni njegovom vaspitanju što smo mogli da vidimo i juče na Instagramu s obzirom da su mama i tata zajedno sa slavljenikom oduvali svećice sa torte.
Ono što je zanimljivo je opis fotografije na kojoj Strahinja pozira sa roditeljima: "Porodica, nas troje ponosni roditelji" napisala je voditeljka i tako mnogima zagolicala maštu koji su se zapitali da li je ponovo dala šansu ljubavi sa bivšim suprugom ili je u pitanju samo sreća njihovog sina bitna.
