Đokovići slave Aranđelovdan, krsna slava u krugu najmilijih

Među brojnim poznatim ličnostima, i Đokovići danas obeležavaju krsnu slavu. Poznato je da Dijana i Srđan veoma poštuju običaje, jer otac Novaka Đokovića veliki je vernik. I dok su pre tri godine slavu obeleževali samo dan nakon što je Novak pobedio u Torinu, prethodne dve, porodica je veliki dan obeležavala na obali Pavlovačkog jezera nedaleko od Rume, gde poseduju prelepu vilu na Fruškoj gori.

Tara i Stefan ovo porodično okupljanje posebno vole, a veoma često pevačica Ana Bekuta svojim glasom uveliča slavlje, pre svega jer je ona jedna od najboljih prijateljica Dijane Đoković. Snimak sa slave Đokovića pre tri godine i dalje je viralan, posebno na ovaj sveti dan.

💃 🕺 with a mum who brought the champ to this life is always a good idea.

Thank you for videos,https://t.co/ZECkJKDkyt pic.twitter.com/g0J74YF4vi — Yerik_Ilyassov 🎾 (@yerikilyassov) November 22, 2022

Prošle godine Đokovići su Aranđelovdan slavili daleko od očiju javnosti, u ilegali, takođe na porodičnom imanju između Iriga i Rume. Novak se trudi da uprkos obavezama u ovom periodu godine uvek bude sa porodicom. Međutim, pre dve godine bio je sprečen zbog turnira, a 2024. godine samo nekoliko dana pre slave Srđan je operisan, što je uzrokovalo drugačiju organizaciju krsne slave.

Ove godine Đokovići ispred svega su stavili ono najvažnije - da su na okupu i da svi zajedno uživaju u miru i porodičnom ručku. Novak je svim vernicima čestitao praznik putem Instagrama, objavivši ikonu sveca koji se slavi u njegovom domu.

Srećna slava, Đokovići!

