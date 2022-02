Ana Brnabić napravila presedan, otvorila porodični album i ispričala anegdotu sa sinom Igorom (foto)

Ana Brnabić - Slike iz porodičnog albuma oduševile javnost

Premijerka Srbije Ana Brnabić retko govori o privatnom životu. Ipak, sinoć je rešila da napravi presedan i dozvoli ljudima da je bliže upoznaju. Gostujući u emisiji Ami G Show sa javnošću je podelila nekoliko fotografija iz porodičnog albuma, te ispričala zanimljivu anegdotu koja joj se nedavno desila sa sinom Igorom.

‒ Pre neko veče kad sam došla kući posle svih sastanaka pustili smo njegov omiljeni crtani. I ima ta jedna epizoda u kojoj neki mali svima smeta trubom... Meni je sve to kad se duva truba, ne znam ništa drugo. I ja kažem Igoru „Vidi kako im smeta sa trubom“, a on se okrene i odgovori mi: „To je horna“. Odem na Gugl, kad ono stvarno horna. On me pogleda i kaže: „Kako si zamenila trubu sa hornom?!“ Obožava klasičnu muziku – ispričala je Ana Brnabić i otkrila da za razliku od partnerke Milice nije stroga u vaspitavanju sina.

U emisiji su prikazane i slike Ane Brnabić sa majkom i bratom, a premijerka je otkrila u kakvim su danas odnosima.

‒ U odličnim sam odnosima sa bratom, stvarno. Između nas je razlika samo 15 meseci, oduvek smo bliski.

