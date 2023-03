Sin Ane Brnabić proslavio rođendan: Igor ima četiri godine, sluša klasičnu muziku i obilazi muzeje FOTO

Sin Ane Brnabić u februaru je proslavio četvrti rođendan. Mali Igor, koga je na svet donela doktorka Milica Đurđić, partnerka predsednice Vlade Srbije, voli sve što i dečaci njegovog uzrasta, ali posebnu ljubav iskazuje prema klasičnoj muzici i muzejima. Mama Milica često ga vodi u Filharmoniju.

ATA Images

− Postoje dva mesta u Beogradu koja obožavam, Hipodrom i Filharmonija. Oba su autentična i jedinstvena. Hipodrom je najstariji sportski objekat, mesto puno istorije i emocija, nešto u čemu uživaju cele porodice. Takva je i Filharmonija, koju moj sin takođe mnogo voli. On obožava muziku i često zajedno tamo pratimo koncerte – rekla je lepa doktorka u intervjuu za arapski L’Officiel.

L'Officiel Arabia

Premijerka je, prilikom gostovanja u emisiji Ognjena Amidžića, otkrila da se Igor dobro snalazi i sa muzičkim instrumentima:

− Nedavno, kad sam došla kući posle svih sastanaka, pustili smo njegov omiljeni crtani. Postoji jedna epizoda u kojoj neki mali svima smeta trubom... Kažem Igoru vidi kako im smeta sa trubom, a on se okrene i odgovori mi: „To je horna“. Odem na Gugl, kad ono stvarno horna. On me pogleda i kaže: „Kako si zamenila trubu sa hornom?!“ – nasmejala je Ana gledaoce i dodala da dečak obožava klasičnu muziku.

Novosti

Milica i Ana često vode sina u obilazak kulturnih ustanova. Nedavno su svi zajedno viđeni u Muzeju savremene umetnosti na izložbi Mrđana Bajića.