Privatni život Ane Brnabić sve zanima, otkriveni detalji: Šta premijerka kuva, kako se neguje, gde šopinguje...

Privatni život Ane Brnabić zanima skoro sve

Sa željom da se izdvoje od konkurencije i zainteresuju što veći broj ljudi za ono što rade, mediji često pribegavaju triku da uz sadržaj koji plasiraju stave oznaku „ekskluzivno“. Od ekskluzive obično nema ni „E“, pogotovo kada je reč o intervjuima sa ljudima iz vrha vlasti, koje se malo ko usudi da pita, na primer, „kako živite kad niste na poslu“.

Portal najžena.rs jedan je od retkih koji je to učinio, pa je prilog sa premijerkom Anom Brnabić opravdano etiketirao kao „ekskluzivan“.

Osim što smo predsednicu Vlade Srbije prvi put videli nasmejanu tokom čitavog razgovora, saznali smo i neke zanimljivosti iz njenog privatnog života o kojima do sada nije javno govorila.

Tako smo, između ostalog, čuli da kozmetičarku posećuje na svaka dva meseca, ali i da koristi samo jednu kremu, koja joj je istovremeno i dnevna i noćna.

Za šoping nema previše prilika, a i ne želi da remeti ljude koji se zateknu u tržnom centru, što bi zbog protokola bilo neminovno, pa kupovinu garderobe prepušta partnerki Milici.

‒ Divno je što ona ima ukusa, zamislite da je drugačije ‒ našalila se. Boško Karanović

Privatni život Ane Brnabić - Jednostavnost i perfekcionizam

Premijerka je iskreno priznala da poslednjih godina nema previše vremena ni za bavljenje sportom, a fizičku kondiciju održava tako što gde god može ide stepenicama.

‒ Ranije sam bila baš aktivna, u teretanu sam išla najmanje tri puta nedeljeno, a kao mlađa sam trenirala plivanje.

Posle napornog radnog dana čaša piva ili belog vina je najbolja antistres-terapija, poručuje Ana Brnabić. Dok je, kako kaže, vodila „normalan“ život u tu kategoriju svrstavala je i kuvanje.

‒ Malo šta može da me opusti kao kuvanje; od seckanja i mešanja namirnica do promišljanja šta bi još mogla da dodam kako bih poboljšala ukus. Lazanje pravim najbolje na svetu, bez preterivanja. I moji bratanci misle da tetka pravi najbolje lazanje, ali nisam to odavno radila. Kad se završi mandat, vratiću se toj strasti.

Ipak, Ana Brnabić vratila se kuvanju i pre nego što je mislila. Doduše, na meniju večere koju je pripremila nisu bile lazanje, već pileća krilca, a ako je suditi po komplimentu koji je javno dobila od svog gosta, nema sumnje da se odlično snalazi i sa roštiljem.

„Prvi put kod Ane na večeri. Krilca su super. Jedini problem je u tome što Ana, u stvari, ne jede, a ja ne mogu da odolim“, napisao je predsednik Aleksandar Vučić, uz fotografiju sa premijerkom koju je objavio na društvenim mrežama.

Ni predsednik ni premijerka nemaju baš previše vremena za opuštena kućna druženja, a kada se već ukazala prilika, potrudili su se da je isprate i adekvatnom garderobom – majicama koje su, sticajem okolnosti, bile u istoj nijansi.