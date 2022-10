Javnost: Po kom zakonu je on njen sin; Ana Brnabić: Nije moj na papiru, ali...

Sin Ane Brnabić zaštićen je i od medija i od javnosti. Ne samo zato što je ona predsednica vlade Srbije, već i zbog činjenice da nije reč o porodici koja bi se smatrala uobičajenom u našoj sredini. Premijerka se konačno pojavila sa svojim detetom, a povod je bio izuzetno važan: polaganje zakletve u Skupštini Srbije. Na kraju ceremonije u zagrljaj joj je dotrčao trogodišnji Igor, koga je rodila njena partnerka, doktorka Milica Đurđić. Iako bi to trebalo da bude dirljiv prizor, najveći deo javnosti reagovao je potpuno drugačije.

Srdjan Stevanović / Getty Images

Vesti koje su imale „problematičan“ naslov ‒ „Sin Ane Brnabić“ ‒ podigle su buru. Dominirale su negativne reakcije, a komentari su bili puni uvreda. Izdvajamo one „bezazlenije“: „Po kom zakonu je on njen sin“, „Istopolni brakovi u Srbiji ne postoje, dete nije rodila Ana, već njena partnerka“, „U knjizi rođenja ne može biti upisano ime Ane Brnabić kao roditelja“... No, našao se i poneki glas razuma: „Deca koja osete ljubav postaju dobri ljudi. Ima bioloških roditelja koji se ne brinu o svojoj deci ili ih čak zlostavljaju. Prema tome, zadržite svoje ružne komentare za sebe.“

ATA Images

Ovo niste znali o sinu Ane Brnabić

S obzirom na činjenicu da prava LGBT zajednice u našoj zemlji nisu regulisana kao u većini evropskih država, razumljivo je zbog čega se ljudi pitaju na osnovu čega Ana i njena partnerka Milica zajedno odgajaju malog Igora. Sećamo se i transparenta koji je pre nekoliko godina nosio jedan učesnik beogradske Parade ponosa: „Premijerko, kako živite sa svim povlasticama?“ No, ona sebe ne smatra „jednakijom od drugih“:

‒ Poslednje što bih uradila je da sebi dam veća prava od onih koja ima bilo koji građanin ili građanka Srbije. Nikada to ne bih učinila. To je suprotno svim mojim načelima. Verujte, pre bih se ubila.

ATA Images

Gej parovi se, bar prema ovdašnjim okolnostima, u Srbiji ne vode pod kategorijom „normalna porodica“ i ne mogu da usvajaju decu. Da li će se zakon promeniti u njihovu korist? Reklo bi se da to nije ni na vidiku, bez obzira na činjenicu ko je na mestu predsednika vlade.

– Kada smo razmišljali o detetu, verovali ili ne, razgovarali smo sa porodicama koje imaju dete. Ja imam jednaka prava, odnosno jednak manjak prava. Da se meni sutra nešto desi, moja partnerka neće imati drugačiju zakonsku zaštitu od one koju ima bilo koji drugi LGBT partner u našoj zemlji. Tačno je da dete nije moje na papiru, ali je moje u srcu i kao takvo ne može biti više moje. Kao da sam ga ja rodila, kao da sam mu biološki roditelj.