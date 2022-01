Porodica Balašević iznenadila, apeluje da se ne obeležava godišnjica Đoletove smrti: Imajte poštovanja, uvredljivo je!

Porodica Balašević apeluje na Đoletove fanove

Bliži se 19. februar, dan kada se sa ovozemaljske pozornice u večnu preselio Đorđe Balašević. Odlazak Panonskog mornara njegovi dugogodišnji obožavaoci doživeli su lično, kao da su izgubili člana porodice. To je potpuno razumljivo. Setimo se samo nezaboravnih koncerata koji bi bez ikakve reklame bili rasprodati ne za jedan dan, već za jedan sat. Da ne pominjemo vanvremenske stihove i legat koji je ostavio svima nama na ovim prostorima.

ATA Images

Danima posle njegovog odlaska u centrima gradova širom bivše države palile su se sveće, ostavljalo se cveće i plišani beli zečevi. Logično je očekivati da će i godišnjica smrti biti obeležena na sličan način. Međutim, porodica se baš i ne slaže s tim. Prva se javila Beba Balašević.

‒ Obeležavati dan kad je Neko Tvoj otišao sa ovog sveta nije nešto što se ikad praktikovalo u našoj kući. Ne zbog „nedostatka poštovanja“, nego upravo suprotno. Tog Nekog sećaš se svaki dan, srećeš ga u bezbroj malih dnevnih događaja, od ulice kojom ste prolazili, pesmi koje ste komentarisali, sportskom događaju, susretu sa zajedničkim likovima... I ne, NIJE ti potreban taj datum u godini da bi obeležio svoje sećanje na tog Nekog. Od svih prelepih i predragocenih dana koje provedeš sa tim Nekim, gotovo je uvredljivo obeležavati baš taj dan ‒ istakla je na društvenim mrežama Đoletova mlađa ćerka.

RTS

‒ Oni koji su slušali i razumeli Đoleta setiće se da je on tu neminovnost u svom fazonu zvao „formalnost koju treba da obavim“. Dan Kad Sam Rođen, Sveti Luka, Bogojavljenska noć, Prvi januar po podne, Noć kad je Tisa nadošla, i tako dalje, da ne govorim o tome da je napisao knjigu koja u svom nazivu ima i Kalendar. Pa, sigurno možemo da izaberemo neki drugi datum koji bi daleko adekvatnije išao uz imidž Večitog Klinca koji nas je tolike godine radovao.

Boško Karanović

Porodica Balašević - Oni koji izaberu da obeležavaju taj datum nisu ništa ukapirali Đoleta

‒ Ako želimo da pokažemo svoje poštovanje, zahvalnost, ljubav i sreću što smo voleli Nekog, logičnije je da to bude dan kad je on stigao na ovaj svet... A ne otišao sa njega. Dakle, samo za one koji drugačije gledaju na sve to: svećama je mesto zna se gde. Imajte poštovanja i razumevanja prema nama koji živimo u Jovana Cvijića. Mislim da nema potrebe dalje da objašnjavam zašto. Te sveće imaju svoj pridev koji izbegavam da koristim sada, ali odnosi se na lokaciju. A to nije porodična kuća. Svi vi ostali koji kapirate, izvinite što moram tako direktno da se obratim... To je samo za malobrojne likove koji su se prošvercovali u fanove, ubrljali nam ime i imidž pravih Đotova, bavili se time ko je šta od nas obukao, rekao, napisao, zabranjivao i druga lupetanja Zaludnih koji su pogrešno doživeli mog oca na prvom mestu.

Boško Karanović

‒ Što se mene tiče, ma koliko to grubo zvučalo, oni koji od čitavog tog života i njegovog bezvremenog dela izaberu da obeležavaju taj datum, nisu ništa ukapirali Đoleta. Ne pitajte me kako znam...