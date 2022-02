Beba Balašević otkrila nepoznate detalje o Đoletovoj zaostavštini: To je tatina pesma koju izbegavam da čujem, bojim je se

Beba Balašević otkrila nepoznate detalje o životu svoje porodice

Prilikom gostovanja u emisiji Mojih 50 na Naxi radiju Jelena Beba Balašević ekskluzivno je otkrila dosad nepoznate detalje o umetničkoj zaostavštini svoga oca, legendarnog Đorđa Balaševića. Reč je o delu koje publika do sada nije imala prilike da čuje, odnosno vidi.

‒ Đole je napisao komediju, dramu, prvu i jedinu pozorišnu predstavu. Svaka njegova reč zaslužuje da nađe svoje mesto pred publikom i na sceni, gde je on bio apsolutni kralj. Ta predstava biće sve ono što je on – Đole! Ako izuzmemo „Kao rani mraz“, koji je pisan u formi scenarija, ovo je prvi dramski tekst koji je Đole napisao. Naslov i dalje ne možemo otkrivati pošto se radi o specifičnoj igri rečima, ali predstava je komedija situacije u kojoj se nekoliko karaktera nalazi u okolnostima koje su bile nesretne za ovu zemlju i društvo. Komad je zamišljen sa puno muzike i humora, malo istorijskih podataka, benignih sukoba i zapleta, naravno sa sretnim krajem – ekskluzivno je otkrila Beba.

Kako je emisija Mojih 50 čuvena po tome što u njoj istaknute ličnosti biraju omiljenu muziku i kroz priče o pesmama otkrivaju nepoznate detalje iz svog života, ovonedeljno izdanje doneće neispričane priče o porodici Balašević.

Govoreći o pesmi Naopaka bajka koju je Đole napisao kada je Beba doživela tešku saobraćajnu nesreću 1999. godine, ćerka velikog umetnika otkrila je da je to jedina „tatina pesma koju izbegava da čuje“.

‒ To je tatina pesma koju izbegavam da čujem. Bojim je se na neki način. Sećam se kada je došao iz studija, on je meni najavio da će napraviti pesmu koja je vezana za događaj koji se celoj mojoj porodici desio 1999. godine, kada sam ja imala saobraćajnu nesreću. Ja sam bila teško povređena i to je, nažalost, ostavilo, za ceo život, trag na sve nas. Ipak, iz toga smo zajedno izašli kao pobednici... To je jedina pesma koju izbegavam u širokom luku. Vraća me na taj period koji je izgledao kao jedan tunel, bez i najmanjeg zraka svetlosti. Na sreću to smo prevazišli, svi zajedno – ispričala je Beba u emisiji Mojih 50.