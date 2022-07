Zašto, Bebo, pobogu? Ćerka Đoleta Balaševića sad kritikuje NJEGA!

Beba Balašević, mlađa ćerka Panonskog mornara, ponovo se aktivirala na društvenim mrežama. Ovog puta dotakla se genetike i deda Jove, a razlog je bila izjava jednog rok kritičara koja, smatra Beba, nije baš na mestu. Ne znamo na koga je tačno mislila, nije ga imenovala, ali je odlučila da razjasni situaciju.

Boško Karanović

- Rok Kritičar izjavi za novine da je “Đole umro od srca i da je to genetika, jer je i njegov otac umro od srca.” Nije. Kratko i jasno: nije. Moj dobri deda Jova nije otišao od srca, ali već mi je previše nelagodno da pričam javno o bilo čijem zdravstvenom stanju, pa makar i nekog svog. Više od toga bi mi bilo nelagodno jedino da to radim za novine, samouvereno iznoseći nagađanja kao činjenice, ne bih li se osetila važnom. Deda Jova je bio super lik. Dobar čovek, vredan, mudar, govorio je nekoliko jezika i brinuo o svojoj porodici. Nije zaslužio da se spominje u javnosti samo kao “genetika”. Pri tom netačno. Ako je dobrota nasledna, onda bi se možda nekako i mogla prošvercovati “genetika” u priču, jer je moj tata definitivno bio to. I nije ni važno da li je “umro od srca”. Važno je da je živeo od srca.

ATA Images

Ispod objave se nižu poruke podrške, mada ima i nekih kojima se ovakav način Bebinog komuniciranja sa neistomišljenicima ne dopada.

“Zašto morate demantovati svaki natpis, svaki tekst, svaku objavu? Zašto? Pobogu... Opustite se i živite svoj život. Niko više ne može naškoditi vašem tati. Ni fizički, niti materijalno! Ovako sami sebe spuštate u blato i borite se protiv vetrenjača”, poručio joj je jedan pratilac.

Boško Karanović

Ovih dana aktuelna je i nova knjiga Ivana Ivačkovića, uglednog novinara i pedantnog hroničara domaće muzičke scene, koju je posvetio legendarnom novosadskom kantautoru. “Panonski admiral” je emocionalni vodič kroz diskografiju Đorđa Balaševića, a autor između ostalog otkriva i kako je najavljivao svoj prerani odlazak.

Promo