Milica Milša i Žarko Jokanović okitili jelku, najlepša u kraju, na vrhu kruna

Kako se 2025. godina bliži kraju, domovi su blesnuli novim sjajem. Enterijer odiše prazničnim duhom, pa drugačije nije ni kod poznatih ličnosti, a novogodišnja dekoracija Milice Milše svake godine posebno privuče pažnju.
Glumica je sa svojim pratiocima prethodne godine podelila deo atmosfere u kojoj uživa sa porodicom, očito u bajkovitom ambijentu. Milica se uvek maksimalno potrudi da svaki kutak stana opremi šarmantnim ukrasima koji su značajno oplemenili prostor.
Pročitajte Anđelkina novogodišnja dekoracija spremna! Jakša, Čarna i Boža imaju najlepšu jelku u kraju
Nije zaboravila Deda Mraza, irvase, kao ni baštenske patuljke i lampice, ali sve to je palo u drugi plan kada smo videli novogodišnju jelku. Porodica svake godine ima jelku visine od poda do plafona koja je bleštala od bogatih ukrasa.
Raskošna jelka dekorisana je najraznobojnijim ukrasima, a nisu izostali ni biseri, lampice i girlande. A na vrhu, kao šlag na torti, došla je kruna. Novogodišnja dekoracija Milice Milše oduševila je njene pratioce koji su komentarisali da je to definitivno jedna od najlepših jelki javnih ličnosti.
Dramska umetnica i njen suprug godinama su živeli u skromnom potkrovlju na Voždovcu.Međutim, dom Milice Milše i Žarka Jokanovića, zahvaljujući seriji na kojoj su radili do pre nepune dve godine "Igra sudbine", od juna 2022. nalazi se u elitnom kraju Beograda, odakle se prostire božanstveni pogled.
