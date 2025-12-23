Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Milica Milša i Žarko Jokanović okitili jelku, najlepša u kraju, na vrhu kruna

Autor: | 23/12/2025

Kako se 2025. godina bliži kraju, domovi su blesnuli novim sjajem. Enterijer odiše prazničnim duhom, pa drugačije nije ni kod poznatih ličnosti, a novogodišnja dekoracija Milice Milše svake godine posebno privuče pažnju.

Glumica je sa svojim pratiocima prethodne godine podelila deo atmosfere u kojoj uživa sa porodicom, očito u bajkovitom ambijentu. Milica se uvek maksimalno potrudi da svaki kutak stana opremi šarmantnim ukrasima koji su značajno oplemenili prostor.

Nije zaboravila Deda Mraza, irvase, kao ni baštenske patuljke i lampice, ali sve to je palo u drugi plan kada smo videli novogodišnju jelku. Porodica svake godine ima jelku visine od poda do plafona koja je bleštala od bogatih ukrasa.

Novogodišnja dekoracije Milice Milše

Raskošna jelka dekorisana je najraznobojnijim ukrasima, a nisu izostali ni biseri, lampice i girlande. A na vrhu, kao šlag na torti, došla je kruna. Novogodišnja dekoracija Milice Milše oduševila je njene pratioce koji su komentarisali da je to definitivno jedna od najlepših jelki javnih ličnosti.

 

 

Dramska umetnica i njen suprug godinama su živeli u skromnom potkrovlju na Voždovcu.Međutim, dom Milice Milše i Žarka Jokanovića, zahvaljujući seriji na kojoj su radili do pre nepune dve godine "Igra sudbine", od juna 2022. nalazi se u elitnom kraju Beograda, odakle se prostire božanstveni pogled.

