Slučaj autorska prava, Beba Balašević uputila otvoreno pismo grupi Frajle: Zašto ćutite, ništa nije vrednije od dostojanstva!

Beba Balešević uputila otvoreno pismo grupi Frajle

Posle smrti Đorđa Baleševića, njegovo delo nasledila je porodica, supruga Olivera i deca, koja je, navodno, zabranila javno izvođenje pesama legenadarnog novosadskog kantautora bez saglasnosti nosioca autorskih prava i uz novčanu naodoknadu. Tim povodom Đoletova ćerka Jelena uputila je otvoreno pismo na svojoj Fejsbuk stranici.

- Godinu dana slušam izmišljotine o svojoj porodici. Predvidivo i očekivano, jer “da sam blizu, ne bi im se dalo”. Ne očekujem od ljudi previše, na svoju sreću, pa tako nisam iznenađena što se nije javila nijedna članica grupe Frajle da javno kaže da privremeni nestanak njihovog famoznog kanala nema apsolutno niti može da ima veze sa mnom, ili bilo kim od nas. To je bila neka njihova poslovna ili privatna odluka... Ili poslovno-privatna... Kako god, njihova... - piše Beba Balašević u svom obraćanju i dodaje:

- Meni lično je malo bezveze što se nijedna od njih, pa ni njihova menadžerica Lidija Samardžija, nije javila da kaže kako su svaki put kad su pitale autora da li mogu da izvode njegove pesme, uvek naravno dobijale potvrdan odgovor... Pouzdano znam pošto sam bila posrednik... To je otprilike celo naše životno iskustvo sa njima. Tu će se kako stoje stvari i završiti...

- Ako čitaš o tome da ti je “Jutjub” kanal ukinut zbog nekih ljudi, a znaš vrlo dobro da to nije istina, reci to. Mani sad što ti je to dobra reklama. Ništa nije vrednije od dostojanstva.