Dule Savić: Uvek sam verovao u Vujadina, to je najveća pobeda

Godinu na izmaku porodica Savić pamtiće kao izazovnu ali uspešnu. Svi su zdravi, na okupu, a i oni manje lepi trenuci brzo se zaborave, kao na primer onaj kada je Vujadin Savić dobio otkaz početkom oktobar ove godine. O razlozima se danima spekulisalo u medijima, a šta je prava istina samo on zna. Instagram/Vujadin Savić

Nekadašnji fudbaler uspešno završava trenersku akademiju UEFE te će uskoro postati i zvanično licencirani trener te će karijeru graditi samostalno a ne kao pomoćni trener, čime se do nedavno bavio. Povukao se u medijsku ilegalu te smo imali prilike tek pre nekoliko dana da ga vidimo na proslavi jednog dečjeg rođendana sa nevenčanom suprugom Mirkom koja mu je oduvek najveća podrška.

Pored nje, tu su naravno i roditelji Dušan Savić i Marina Rajević Savić koji su izuzetno ponosni na sinove u kakve su ljude izrasli, a o Vujadinu je pre nekoliko godina govorio i njegov otac i tada otkrio da iako je krenuo njegovim stopama, sin bio više talentovan za drugi sport.

O brojnim temama govorio je proslavljeni fudbaler, posebno ističući da nikada nije forsirao da njegovi naslednici krenu putem sporta, ponajmanje fudbala. Uroš je zaista u potpuno drugačijim, preduzetničkim vodama, dok je Vujadin bio jedan od najuspešnijih fudbalera mlađe generacije u FK Crvena Zvezda.

- Neće valjda Vujadin da svira klavir! Najsrećniji sam kada gledam malu Olgu, ćerku Predraga Danilovića. Jeste drugi sport, ali vidi se taj sportski gen. Nagovarao sam Vujadina da igra košarku, za koju je imao izražen dar. Na primer, šutirao je trojke na nekom školskom prvenstvu, osam od osam. Zorica Đurković, njegov tadašnji trener, nekada najbolja košarkašica Crvene zvezde i Evrope, uvidela je njegov talenat i dolazila kod nas, moleći da Vujadin ostane u košarci, ali je on ipak odlučio da bude fudbaler - pričao je Dule. Photo by Boris Streubel/Bongarts/Getty Images

- Uvek sam verovao u njegove kvalitete, ali se nikada nisam mešao u njegovu karijeru. Kada je bio klinac, nisam odlazio ni da ga gledam na utakmicama. Sve je sam postigao, izborivši se sa svim onim što ga je pratilo kao mog sina. Oni koji su sumnjali u njegov dar došli su u situaciju da priznaju da su pogrešili. To je najveća pobeda - zaključio je Dule Savić svojevremeno za "Kurir".





