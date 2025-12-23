Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Pamela Anderson rastužila svet: Predstavio me je kao buduću gospođu Nison, volim ga, ali bolji smo kao prijatelji

Autor: | 23/12/2025

Pamela Anderson po prvi put je otvoreno govorila o svom odnosu sa slavnim holivudskim glumcem Lijamom Nisonom, otkrivajući detalje njihove kratke, ali emotivne veze koja je nastala nakon zajedničkog filmskog projekta.

ekskluzivnom intervjuu, glumica je potvrdila da njihova romansa nije bila marketinški trik, već odnos zasnovan na iskrenim emocijama.

- Bili smo romantično povezani, ali tek nakon snimanja.

Pamela Anderson je jasno stavila do znanja kada je njihov odnos započeo:

- Ako već morate da znate, Liam i ja smo bili romantično povezani na kratko - ali tek nakon što smo završili snimanje.

Photo by John Phillips/Getty Images

 

Njihova veza odvijala se daleko od očiju javnosti, a Anderson otkriva da su proveli vreme zajedno u Nisonovom domu u Njujorku.

Intimni dani u Njujorku

Govoreći o tom periodu, glumica naglašava da je sve bilo vrlo pristojno i nenametljivo:

- Imala sam svoju sobu. Naši asistenti su oboje dolazili, čak i porodica je svratila.

Jedan od simpatičnih trenutaka desio se tokom večere u malom francuskom restoranu, kada ju je Neeson predstavio rečima:

- Ovo je moja bivša buduća gospođa Nison.

Pamela je sa osmehom ispričala i kako je provodila vreme u njegovom dvorištu:

Negovala sam ružičnjak koji je bio potpuno zarastao.

Pamela Aderson tvrdi: Ovo nije bio PR trik

Glumica se osvrnula i na komentare javnosti koji su tvrdili da je njihova veza bila inscenirana:

- Stalno sam se smejala kada su ljudi govorili: ‘Oh, ovo je PR trik.’ Ja sam kao: ‘PR trik? Ovo je stvarno. Imamo prava osećanja. Volim Lijama, ali, iskreno, bolji smo kao prijatelji.

Photo by Gareth Cattermole/Getty Images

 

Njihov odnos opisala je kao topao i pomalo filmski:

- Sve je bilo malo kao u filmu Nancy Meyers

Gde su danas Pamela Anderson i Lijam Nison?

Iako njihova romansa nije potrajala, Pamela kaže da među njima i dalje postoji veliko poštovanje. Danas su u kontaktu, viđaju se na promocijama i podržavaju jedno drugo u profesionalnim projektima.

- Sigurna sam da ćemo uvek biti deo života jedno drugog - zaključila je Pamela.

