Pamela Anderson rastužila svet: Predstavio me je kao buduću gospođu Nison, volim ga, ali bolji smo kao prijatelji

Pamela Anderson po prvi put je otvoreno govorila o svom odnosu sa slavnim holivudskim glumcem Lijamom Nisonom, otkrivajući detalje njihove kratke, ali emotivne veze koja je nastala nakon zajedničkog filmskog projekta.
U ekskluzivnom intervjuu, glumica je potvrdila da njihova romansa nije bila marketinški trik, već odnos zasnovan na iskrenim emocijama.
- Bili smo romantično povezani, ali tek nakon snimanja.
Pamela Anderson je jasno stavila do znanja kada je njihov odnos započeo:
- Ako već morate da znate, Liam i ja smo bili romantično povezani na kratko - ali tek nakon što smo završili snimanje.
Njihova veza odvijala se daleko od očiju javnosti, a Anderson otkriva da su proveli vreme zajedno u Nisonovom domu u Njujorku.
Intimni dani u Njujorku
Govoreći o tom periodu, glumica naglašava da je sve bilo vrlo pristojno i nenametljivo:
- Imala sam svoju sobu. Naši asistenti su oboje dolazili, čak i porodica je svratila.
Pročitajte Sestra pokojne supruge Lijama Nisona se javno obratila Pameli
Jedan od simpatičnih trenutaka desio se tokom večere u malom francuskom restoranu, kada ju je Neeson predstavio rečima:
- Ovo je moja bivša buduća gospođa Nison.
Pamela je sa osmehom ispričala i kako je provodila vreme u njegovom dvorištu:
- Negovala sam ružičnjak koji je bio potpuno zarastao.
Pamela Aderson tvrdi: Ovo nije bio PR trik
Glumica se osvrnula i na komentare javnosti koji su tvrdili da je njihova veza bila inscenirana:
- Stalno sam se smejala kada su ljudi govorili: ‘Oh, ovo je PR trik.’ Ja sam kao: ‘PR trik? Ovo je stvarno. Imamo prava osećanja. Volim Lijama, ali, iskreno, bolji smo kao prijatelji.
Njihov odnos opisala je kao topao i pomalo filmski:
- Sve je bilo malo kao u filmu Nancy Meyers
Gde su danas Pamela Anderson i Lijam Nison?
Iako njihova romansa nije potrajala, Pamela kaže da među njima i dalje postoji veliko poštovanje. Danas su u kontaktu, viđaju se na promocijama i podržavaju jedno drugo u profesionalnim projektima.
- Sigurna sam da ćemo uvek biti deo života jedno drugog - zaključila je Pamela.
