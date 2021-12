Porodica Balašević odlučila da ne krije: Ovo piše u Đoletovom oproštajnom pismu, sve je predosetio

Oproštajno pismo Đorđa Balaševića više nije tajna

Olivera Balašević otkrila je sve Tanji Peternek Aleksić u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“. Priča je počela u biblioteci u Vrbasu, gde je supruga Panonskog mornara predstavila svoju knjigu „Planeta Dvorište“, a nastavila se u porodičnom domu, gde su joj se u nekom trenutku pridružila deca Jelena i Aleksa.

Prvi put posle Đorđevog odlaska govorili su o pismu koje im je ostavio, sa uputstvima šta da rade kada njega više ne bude bilo. Beba je istakla da za to ima saglasnost „upravnog odbora“, odnosno ostatka porodice.

‒ To je naša stvar o kojoj smo izabrali da ne govorimo, ali mislim da je dobar trenutak da ispričam. Pošto je tata na život gledao s tako puno humora, gde te u jednoj rečenici rasplače, a u drugoj te nasmeje isto do suza, on je pretprošlog novembra, koga smo se svi strašno bojali zbog „Drvene pesme“ („snio sam sanduk, crni, srebrom okovan, novembar, izmaglica i kvartet dragih lica, maleni čun nasred luke pokisle da me u večnost otisne...“), napisao jedno pismo, mejl, svima nama. Bez obzira na to što smo se viđali svaki dan, družili i čuli telefonom, mislim da je pretpostavljao da je ovo nešto bolje što treba da nam ostavi zapisano. I strašno me je nerviralo kad je to napisao, jer je zvučalo kao nešto šta bi svi mi trebalo da radimo kad on više ne bude tu.

Bio je novembar i 2019. godine kada je Đole zabrinuo ne samo porodicu već čitavu javnost. Pred koncert u Kragujevcu doživeo je infarkt. Ugrađeni su mu stentovi, oporavio se, i već u januaru, na Bogojavljensku noć, održao tradicionalni koncert u Novom Sadu. Poslednji u rodnom gradu, ispostavilo se kasnije.

Vratimo se emisiji. Beba je ocu odgovorila da ne želi da čita pomenuto pismo. Ali, Đole ju je odmah smirio: „Ne, ne, ne mislim ja još nigde da idem, nego da imate vi to...“

‒ To nije bio spisak zahteva, jer on nije bio čovek koji je bilo šta zahtevao, to je nešto kao Kiplingova pesma „Ako“ ‒ objasnila je Beba. ‒ Nije pisano u stihu, ali je za mene sigurno jedna od najlepših stvari koje je ikad napisao i koja nikada neće biti objavljena, jer je to između njega i nas. On je u tom pismu, pored svih ostalih stvari na koje nas upućuje, rekao kako da se odnosimo prema njegovom autorstvu, prema onom što će nas dočekati kad izmile miševi iz boce, kad se pojave badavani da mudruju, a i prema ovome što se baš ovih dana dešava ‒ plotun bljuvotina na porodicu. I na to nas je pripremio. Neću citirati nijednu njegovu rečenicu, ali i to je rekao. Mi samo sprovodimo ono što je želeo čovek koji je nama u životu ispunio sve želje, mi njemu sad ispunjavamo, kao što smo i dok je bio tu.

