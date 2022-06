Beba Balašević rešena da se obračuna sa svima koji skrnave Đoletovo delo: Nije zamišljao da se njegove pesme izvode uz pivo i burgere

Beba Balašević, mlađa ćerka Panonskog mornara, ovih dana je u akciji, rešena da se obračuna sa svima koji, po njenom mišljenju, skrnave lik, delo i zaostavštinu čuvenog kantautora. Budući da su prethodnih dana u objavama na Fejsbuku sa Bebine strane pale i neke teške reči i optužbe, javnost se drastično podelila. Neki je podržavaju, a neki ponižavaju, ne štedeći ni ostatak porodice Balašević.

Željka Dimić

Zbog toga se, posle najnovijih „ratova“, ponovo obratila javnosti, objašnjavajući da je upravo njen otac bio taj koji je još 2017. godine tražio da se zaštiti ono što je ostavio i što će ostaviti iza sebe.

- Jedan od mojih omiljenih pisaca, Teri Pračet, tražio je od svoje porodice da se njegova nezavršena dela, nakon njegove smrti, pregaze valjkom i unište. Naravno, u želji da zaštiti svoje delo od večito prisutnih parazita. Moj otac je 2017. odlučio da zaštiti svojih dela pristupi mnogo jače. Bio je zgrožen kad je čuo da je ceo koncert iz Beograda sniman sa stativa i okačen na YouTube svega par sati nakon “Odlazi circus”... Zgrožen. Normalnim ljudima bi bila uvreda objašnjavati da je njegova zgroženost u bilo kakvoj vezi sa zaradom.

ATA Images

Osvrnula se i na bendove koji izvode muziku Đorđa Balaševića bez ovlašćenja.

- Tribjut bendovi? Užasavao ih se. Nije zamišljao da se njegove pesme izvode po pabovima uz pivo, burgere i tipove koji su smatrali da je dovoljno da pustiš bradu, staviš ruku u džep i naplaćuješ ulaznice i ti si Đole. Nisi. I ako to on nije odobravao, onda je elementarna pristojnost da to ni ne radiš. A kada bi ti bendovi nastupali, morali bi da uplate autorskoj agenciji koja bi to onda uplatila njemu. Sada, nama. Dakle, ta zlobna i nakazna priča da je nama do para nešto baš jako nema veze sa logikom. Ima veze samo sa pohlepom, zavišću, pomerenim vrednostima, erotomanijom i licemerjem. Pun mi je inboks srca, molbi da sredim ulaznice, potpise i fotke od likova koji mi sada pišu da sam... Da ne lajem. To će oni već. I ispod ovog posta.

RTS

- Taj čovek je moj najbolji prijatelj na svetu. On je dao sve od sebe da nama ispuni sve snove. Naravno da ću se dok sam tu truditi da ispunim sve što je od mene očekivao. I zbog toga ću biti i vrijeća buha i nakaza i veštica i štogod... Lajte, kere. To ništa nikad neće moći da promeni činjenicu da sam uvek bila i zauvek ću biti njegovo lavče, svugde sa njim, u njegovom svemu.