Dea Đurđević trudna! Evo ko je njen izabranik

Dea Đurđević trudna vest je koja nas je oduševila pred kraj 2025. godine!
Kako je Pink.rs otkrio, voditeljka jutarnjeg programa TV Pink je u blagoslovenom je stanju i u predstojećoj 2026. godini ostvariće se u ulozi majke, a sve intrigira voditeljkin partner, sa kojim željno iščekuje prinovu.
Voditeljka čeka bebu sa partnerom Lazarom. Njih dvoje su se zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.
Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.
Pročitajte ON je osvojio njeno srce, Dea Đurđević priznala - Zaljubljena sam!
Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji. Inače, Lazar se ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a lepa voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost, te njihovu ljubav čuva daleko od očiju javnosti.
Pročitajte još
Dule Savić: Uvek sam verovao u Vujadina, to je najveća pobeda
Dule Savić o Vujadinu i njegovom talentu
23/12/2025Saznajte više
Pamela Anderson rastužila svet: Predstavio me je kao buduću gospođu Nison, volim ga, ali bolji smo kao prijatelji
Pamela Anderson iskreno o ljubavi sa Lijamom Nisonom
23/12/2025Saznajte više
Peđa Jovanović mora na operaciju tumora u Beč
Peđa Jovanović mora da operiše tumor
22/12/2025Saznajte više
Dejan Stanković stigao na Marakanu, od danas je ovo njegov novi posao, rekao zbogom Rusiji
Dejan Stanković ponovo trener Crvene zvezde
22/12/2025Saznajte više
Tri godine tuge teške kao olovo: Na današnji dan preminuo je Marinin i Futin sin
Godišnjica smrti Milana Laće Radulovića
22/12/2025Saznajte više
Svi pričaju o Bekamovima: Da li su Dejvid i Viktorija “otpratili” sina Bruklina ili on njih?
Porodica Bekam u sukobu sa Bruklinom
22/12/2025Saznajte više
Komentari (0)