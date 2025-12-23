Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Dea Đurđević trudna! Evo ko je njen izabranik

Autor: | 23/12/2025

Dea Đurđević trudna  vest je koja nas je oduševila pred kraj 2025. godine!

Kako je Pink.rs otkrio, voditeljka jutarnjeg programa TV Pink je u blagoslovenom je stanju i u predstojećoj 2026. godini ostvariće se u ulozi majke, a sve intrigira voditeljkin partner, sa kojim željno iščekuje prinovu.

Voditeljka čeka bebu sa partnerom Lazarom. Njih dvoje su se zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

ON je osvojio njeno srce, Dea Đurđević priznala - Zaljubljena sam!

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji. Inače, Lazar se ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a lepa voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost, te njihovu ljubav čuva daleko od očiju javnosti.

 

