Devojka Đorđa Đokovića prvi put o vezi sa Noletovim bratom: Živimo zajedno, a ovo je razlog zašto smo godinu dana krili ljubav

Devojka Đorđa Đokovića, voditeljka Saška Veselinov, proteklih dana stajala je rame uz rame sa porodicom Đoković kako bi prvom reketu sveta pružila podršku u najtežim trenucima. Vezu sa najmlađim sinom Srđana i Dijane Đoković krila je skoro godinu dana i na tu temu sve do sada nije davala izjave za medije.

Ata Images

‒ Smatram da, ako je ljubav prava, nije potrebno da o njoj pričaš, da objavljuješ fotografije, da pišeš citate, jer onda tu nešto ne štima. Mi se nismo krili, svugde smo se kretali, samo našu priču nismo podizali na nivo da svi znaju. Uživali smo u vezi, uživamo i sada i nastavićemo tako. Bavim se javnim poslom, Đole je javna ličnost, njegova porodica je na udaru svega. Gradila sam svoju priču, od Đoleta sam imala podršku u svakom segmentu života, nije mi bilo potrebno da se u medijima priča o meni, jer već nekoliko godina imam svoj put i ne bih volela da mi se otvaraju neka vrata, da dobijam poslove zbog Đoleta ili zbog njegove porodice. Postoji više razloga zbog kojih smo krili vezu, ali pre svega da bismo ljubav što duže sačuvali od očiju javnosti – ispričala je Saška za 24sedam.

Na pitanje kako su se Đorđe i ona upoznali nije želela konkretno da odgovori.

‒ Ne bih otkrivala našu priču, ali bilo je prelepo, romantično i baš u njegovom maniru. Neke stvari bih zadržala za nas jer baš imaju vrednost – otkrila je Saška.

Devojka Đorđa Đokovića osvrnula se i na aktuelna dešavanja i ispričala da je Novakovom bratu incident u Melburnu veoma teško pao.

‒ Mnogo sam ponosna na njega. Danima ne spavamo, ne jedemo, on je momak koji ima 26 godina, a kada ga slušate kako priča i kako razmišlja, probudi vam se onaj osećaj da ste zahvalni što ga poznajete. Veliki je emotivac, ali je borac. Ni slučajno nemojte da pomislite da dirate ljude koje on voli. Veliki teret je na njegovim leđima, ali on se ne žali. Živim sa njim i nikada se nije požalio da mu je nešto teško, sve će uraditi za ljude koje voli. Mislim da su Dijana i Srđan napravili ozbiljno dobar posao i mislim da bi posle svega njih dvoje trebalo da napišu knjigu za roditelje kako da postupaju sa svojom decom, kako deci davati podršku i vetar u leđa. Ono što su oni uradili ne samo za Novaka, nego za svu trojicu, trebalo bi imati u pisanom formatu. – zaključila je devojka Đorđa Đokovića.