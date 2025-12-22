Omiljena maskara Kejt Midlton iznenadila! Očekivali ste nešto skuplje?

Kejt Midlton poznata je po svom modernom i prefinjenom stilu. O tome kako se neguje i koje tretmane vojvotkinja koristi pisalo se naširoko.

Ali da li ste znali koja je omiljena maskara Kejt Midlton? Photo by Kin Cheung - WPA Pool/Getty Images

Omiljena maskara Kejt Midlton ističe njene prelepe zelene oči

Omiljena maskara Kejt Midlton, koju u kozmetičkoj torbici nosi već godinama, upravo je čuvena Lancome pod nazivom Hypnose. Otkako je ugledala svetlost dana 2004. godine, ova luksuzna maskara oduševila je žene širom sveta, pa tako i Kejt.

Maskara koja razdvaja, čini trepavice dužim i daje im volumen, omogućava miljenici britanskog dvora da fokus prebaci na prelepe zelene oči. Šuška se da bez ove maskare Kejt ne odlazi ni na jedno putovanje. Photo by Jeff Spicer/Getty Images





