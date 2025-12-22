Omiljena maskara Kejt Midlton iznenadila! Očekivali ste nešto skuplje?

Kejt Midlton poznata je po svom modernom i prefinjenom stilu. O tome kako se neguje i koje tretmane vojvotkinja koristi pisalo se naširoko.
Pročitajte Tri najbolje maskare 2025. godine
Ali da li ste znali koja je omiljena maskara Kejt Midlton?
Omiljena maskara Kejt Midlton ističe njene prelepe zelene oči
Omiljena maskara Kejt Midlton, koju u kozmetičkoj torbici nosi već godinama, upravo je čuvena Lancome pod nazivom Hypnose. Otkako je ugledala svetlost dana 2004. godine, ova luksuzna maskara oduševila je žene širom sveta, pa tako i Kejt.
Maskara koja razdvaja, čini trepavice dužim i daje im volumen, omogućava miljenici britanskog dvora da fokus prebaci na prelepe zelene oči. Šuška se da bez ove maskare Kejt ne odlazi ni na jedno putovanje.
Pročitajte još
Tri najbolje maskare 2025. godine
Tri najbolje maskare u 2025. godini
20/12/2025Saznajte više
VIDLJIVO POBOLJŠAVA KVALITET NAKON SVAKOG BOJENJA
Garnier Olia već godinama pruža transformaciju boje uz istovremenu negu. Zaboravite na kompromise
19/12/2025Saznajte više
Mirisi koji osvajaju: 6 parfema koji se savršeno slažu uz party haljinu ove praznične sezone
6 parfema koji se savršeno slažu uz party haljinu ove praznične sezone
18/12/2025Saznajte više
VZK Laboratory predstavio Age Reset liniju proizvoda u saradnji sa Jelenom Rozgom
VZK Laboratory predstavio Age Reset liniju proizvoda u saradnji sa Jelenom Rozgom
18/12/2025Saznajte više
HELLO! predstavlja! Doktor Dalibor Kovačević: Harmonizacija lica
Doktor Dalibor Kovačević sa timom svojih stručnjaka godinama pomaže klijentima da zadovoljni izađu iz njegove ordinacije u Novom Sadu i Nevesinju
18/12/2025Saznajte više
Nokti Anastasije Gudelj u prvom planu, džaba frizura i besprekoran ten
Nokti Anastasije Gudelj u prvom planu, oduševiće vas manikir
12/12/2025Saznajte više
Komentari (0)