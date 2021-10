Stigla beba, čestitamo! Mirka i Vujadin postali roditelji po četvrti put

Mirka Vasiljević se porodila

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić danas su postali roditelji po četvrti put. Njihova do sada petočlana porodica postala je bogatija za još jednog člana. Na svet je došla devojčica, a ime koje su odabrali za svoju mezimicu još uvek nije poznato javnosti. Luka Šarac

Kako nije mogao da sakrije sreću, ponosni otac Vujadin na "Instagramu" se pohvalio prelepim vestima, te je tim putem i potvrdio vesti o polu bebe.

- Devojčica je - napisao je Vujadin.

Iako je Mirkina želja bila da se porođaj obavi u Srbiji, ipak je morala ostati na Kipru.

- S obzirom na to da je stomak poprilično porastao ne smem mnogo da se švrćkam, sedam u avione, te sada moram i ja malo da pričekam. U principu meni je termin početkom oktobra. S obizrom na to da se četvrti put rađa dete, kažu da sve to mnogo brže ide. Volela bih da sačekamo baš kraj septembra i uđemo u oktobar. Kako kažu stari, svaki dan je bitan i važan za bebu dok je u stomaku. Volela bih da ceo septembar beba ostane u stomaku. Ali videćemo, nije sve to moja volja i želja, već i sudbina.

Podsetimo, pored tek rođene devojčice, Mirka i Vujadin roditelji su dečaka Mihajla i Andreja, kao i devojčice Adrijane.