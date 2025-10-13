Mirka Vasiljević se oglaslila na Instagramu, jake žene to ovako rade

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić glavna su tema u medijima. Poznati fudbaler od juče je na svim naslovnim stranama dnevne i sportske štamape, a razlog je otkaz koji je dobio u fudbalskom klubu Crvena zvezda.

Naime, Crvena zvezda je odlučila da raskine saradnju sa dosadašnjim članom stručnog štaba Vujadinom zbog privatnih razloga. Da sve bude još skandaloznije, Vujadin je čak skinut i sa zvaničnog sajta kluba. razlog raskida nije fudbalske prirode, već kako se navodi "odluka je doneta usled problema sa kojima se bivši kapiten susreo na privatnom planu". Bane T. Stojanović/ATAImages

Savić nije bio prisutan na poslednjih nekoliko treninga prvog tima Crvene zvezde, gde je imao funkciju jednog od asistenata Vladana Milojevića. Razlozi otkaza Saviću nisu fudbalske prirode i tiču se određenih poteza dosadašnjeg Milojevićevog pomoćnika u privatnom životu. Vujadin Savić prolazi kroz turbulentan period i odlučeno je da je za obe strane bolje da se posveti rešavanju nagomilanih problema.

Najveća podrška Vujadinu je, bez obzira sa kakvim se problemima trenutno suočava, njegova porodica. Otac Dule Savić, majka Marina Rajević Savić, kao i supruga Mirka Vasiljević i njihovo četvoro dece. Vedra, sigurna u sebe i u svoje kvalitete, Mirka se danas oglasila na Instagramu i podelila fotografiju sećanja.

"Iza scene", samo je kratko napisala i pokazala da ma kakvi problemi da je lome, ona hrabro stoji i ide samo napred.






