Sve to treba prihvatiti, da bi Vujadin bio zadovoljan... Mirka Vasiljević otkrila istinu o odnosu sa svekrom i svekrvom

Volim da imam zdrav odnos sa njima, rekla je Mirka Vasiljević u emisiji “Male stvari” dok je pričala o temi koja zanima mnoge – kako se slaže sa roditeljima svog partnera Vujadina Savića, proslavljenim fudbalerom Dušanom Duletom Savićem i novinarkom Marinom Rajević. Petar Đorđević

- Bliska sam s njima. Ako mi nešto ne odgovara, ja im to kažem. Isto tako i oni imaju paavo da mi kažu ako nešto njima ne odgovara – istakla je lepa glumica.

- Pohvalimo se, ispričamo se međusobno. Trudim se da imamo zdrav odnos, naravno uvek sa svešću da su to Vujadinovi roditelji. Normalno je da sam slobodnija kada su u pitajnu moji, jer sam odrasla uz njih. Cela Vujadinova porodica je došla uz njega, i mislim da sve to treba prihvatiti, da bi on bio srećan i zadovoljan.

Instagram

- Da bismo funkcionisali kao porodica, moramo da prihvatimo sve što ide uz supruga ili suprugu - dodala je Mirka i napomenula da veliku ulogu igra ravnoteža.

- Treba da balansiramo između te dve strane. Da zadržimo svoja četiri zida, a opet da ne povredimo onog ko je tu od našeg rođenja. Ako imate otvoren odnos sa partnerom i možete da razgovarate o svemu, onda to nije problem. Instagram