Horoskop za 23. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Bolje je da stišavate svoje strasti, nego da se uplićete u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogućim posledicama.
Posao:
Ukoliko Vam neko zadaje različite probleme, podsetite svoje saradnike na pravila lepog ponašanja.
Zdravlje:
Uskladite svoje misli i osećanja.
Bik
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom bolje je da prihvatite utešnu varijantu, iako to nije svojstveno Vašoj ćudi i temperamentu.
Posao:
Postupite po svojoj savesti, važno je da ispoštujete zajednički dogovor ili utvrđena pravila u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne situacije.
Pročitajte Počinje zima, ali i sezona Jarca - Vreme je da zastanete i razmislite o dugoročnim ciljevima
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Nalazite se pred novom poslovnom dilemom. Izbegavajte takmičarske situacije, posebno kada ne raspolažete proverenim informacijama.
Zdravlje:
Posvetite pažnju vedrim sadržajima, opustite se.
Rak
Ljubav:
Nema razloga za emotivnu nesigurnost, osmislite atraktivnu ili uzbudljivu zabavu u dvoje.
Posao:
Važno je da primenjujete uspešne recepte. Sve što činite sa pozitivnom tendencijom ostavlja dobar utisak.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Pokrenite maštu.
Horoskop za 23. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav:
Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o »osetljivim temama«, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.
Posao:
Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.
Zdravlje:
Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.
Devica
Ljubav:
Posao:
Stepen poslovnog uspeha najviše zavisi od pravilnog izbora taktike koju primenjujete prema saradnicima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
Vaga
Ljubav:
Nepotrebno igrate »dvostruku ulogu« u društvu voljene osobe. Uporno pokušavate da prikrijete neke događaje.
Posao:
Ukoliko se Vaši poslovni ciljevi ne poklapaju sa zajedničkim interesima, promenite svoju prvobitnu strategiju i prihvatite razumnu orijentaciju.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu ili na bolju zaštitu.
Škorpija
Ljubav:
Dok bliska osoba rešava zajednički problem, Vi uporno ponavljate »pogrešne poteze« ili pogrešnu priču. Suviše ste uznemireni.
Posao:
Položaj Meseca utiče na Vašu preteranu sentimentalnost u poslovnim susretima i na velike ambicije.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.
Horoskop za 23. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav:
Posao:
Ukoliko budete dovoljno efikasni, predstoji Vam novi dobitak i moralna satisfakcija. Nemojte propustiti dobru priliku.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Jarac
Ljubav:
Bez obzira na velika očekivanja, prihvatite ideju koju predlaže voljena osoba ili neku »utešnu varijantu«.
Posao:
Dok Vi trpite zbog negativnih uticaja, Vaši saradnici deluju bezbrižno i ne obraćaju pažnju na Vaše zamerke.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe umerenost i samokontrolu.
Vodolija
Ljubav:
Ne razumete dovoljno partnerov stav o zajedničkom problemu, imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama.
Posao:
Izbegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje »skriveni detalji«, koje se teže uočavaju.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam izlazak, šetnja ili emotivni susret.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sujeta ili poriv za trijumfom. Budite realni.
Zdravlje:
Izbegavajte različita psihofizička opterećenja.
Horoskop za 23. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 23. decembra: Rakovi, nema razloga za sumnju; Device, bez koketiranja danas
Horoskop za 23. decembra 2022. godine
23/12/2022Saznajte više
Horoskop za 23. decembar: Obradujte osobe do kojih vam je stalo, ne budite lenji
Horoskop za 23. decembar 2021. godine donosi sledeću astro prognozu
23/12/2021Saznajte više
Pročitajte još
Horoskop za 23. decembar: Riba mora imati strpljenja za partnera, Lav nezadovoljan atmosferom na poslu
Horoskop za 23. decembar 2025. godine
23/12/2025Saznajte više
Najprecizniji nedeljni horoskop do 29. decembra: Sve što želi Strelac može i da ostvari, jednom znaku je uspeh na dohvat ruke
Nedeljni horoskop do 29. decembra
22/12/2025Saznajte više
Horoskop za 22. decembar: Jarčeve očekuje prijatno iznenađenje, Vodolija neka se pripremi za romantičan susret
Dnevni horoskop za 22. decembar 2025. godine
22/12/2025Saznajte više
Danas počinje zima, ali i sezona Jarca: Vreme je da zastanete i razmislite o dugoročnim ciljevima
Sezona Jarca počinje 21. decembra
21/12/2025Saznajte više
Najdetaljniji ljubavni horoskop za 21. decembar
Ljubavni horoskop za 21. decembar 2025. godine
21/12/2025Saznajte više
Najgore svekrve rađaju se u ova tri horoskopska znaka
Najgore svekrve rađaju se u ova tri horoskopska znaka, da li ste među njima
20/12/2025Saznajte više
Komentari (0)