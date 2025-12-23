Horoskop za 23. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Bolje je da stišavate svoje strasti, nego da se uplićete u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogućim posledicama.

Posao:

Ukoliko Vam neko zadaje različite probleme, podsetite svoje saradnike na pravila lepog ponašanja.

Zdravlje:

Uskladite svoje misli i osećanja.



Bik

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom bolje je da prihvatite utešnu varijantu, iako to nije svojstveno Vašoj ćudi i temperamentu.

Posao:

Postupite po svojoj savesti, važno je da ispoštujete zajednički dogovor ili utvrđena pravila u poslovnoj saradnji.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne situacije.





Blizanci

Ljubav:



Rak

Susret sa jednom osobom više podseća na igru »emotivnog prikrivanja« i testiranja, nego na iskrenu razmenu osećanja.Posao:Nalazite se pred novom poslovnom dilemom. Izbegavajte takmičarske situacije, posebno kada ne raspolažete proverenim informacijama.Zdravlje:Posvetite pažnju vedrim sadržajima, opustite se.

Ljubav:

Nema razloga za emotivnu nesigurnost, osmislite atraktivnu ili uzbudljivu zabavu u dvoje.

Posao:

Važno je da primenjujete uspešne recepte. Sve što činite sa pozitivnom tendencijom ostavlja dobar utisak.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Pokrenite maštu.



Lav

Ljubav:

Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o »osetljivim temama«, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.

Posao:

Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.

Zdravlje:

Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.



Devica

Ljubav:



Vaga

Za sada vešto korisite svoje sposobnosti na različitim stranama. Partner ne može da odoli Vašem šarmu.Posao:Stepen poslovnog uspeha najviše zavisi od pravilnog izbora taktike koju primenjujete prema saradnicima.Zdravlje:Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

Ljubav:

Nepotrebno igrate »dvostruku ulogu« u društvu voljene osobe. Uporno pokušavate da prikrijete neke događaje.

Posao:

Ukoliko se Vaši poslovni ciljevi ne poklapaju sa zajedničkim interesima, promenite svoju prvobitnu strategiju i prihvatite razumnu orijentaciju.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu ili na bolju zaštitu.



Škorpija

Ljubav:

Dok bliska osoba rešava zajednički problem, Vi uporno ponavljate »pogrešne poteze« ili pogrešnu priču. Suviše ste uznemireni.

Posao:

Položaj Meseca utiče na Vašu preteranu sentimentalnost u poslovnim susretima i na velike ambicije.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.



Strelac

Ljubav:



Jarac

Dovoljan je pozitivan podsticaj ili unutrašnji impuls da osetite veliki emotivni zanos koji Vas približava dragoj osobi.Posao:Ukoliko budete dovoljno efikasni, predstoji Vam novi dobitak i moralna satisfakcija. Nemojte propustiti dobru priliku.Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj formi.

Ljubav:

Bez obzira na velika očekivanja, prihvatite ideju koju predlaže voljena osoba ili neku »utešnu varijantu«.

Posao:

Dok Vi trpite zbog negativnih uticaja, Vaši saradnici deluju bezbrižno i ne obraćaju pažnju na Vaše zamerke.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe umerenost i samokontrolu.



Vodolija

Ljubav:

Ne razumete dovoljno partnerov stav o zajedničkom problemu, imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama.

Posao:

Izbegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje »skriveni detalji«, koje se teže uočavaju.

Zdravlje:

U večernjim satima prijaće Vam izlazak, šetnja ili emotivni susret.



Ribe

Ljubav:



Morate imati dovoljno strpljenja za svoju porodicu, kao i za različite probleme sa kojima se suočava voljena osoba.Posao:Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sujeta ili poriv za trijumfom. Budite realni.Zdravlje:Izbegavajte različita psihofizička opterećenja.