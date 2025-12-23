Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Horoskop za 23. decembar: Riba mora imati strpljenja za partnera, Lav nezadovoljan atmosferom na poslu

Horoskop za 23. decembar: Riba mora imati strpljenja za partnera, Lav nezadovoljan atmosferom na poslu

Autor: | 23/12/2025

0

Horoskop za 23. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Bolje je da stišavate svoje strasti, nego da se uplićete u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogućim posledicama.
Posao:
Ukoliko Vam neko zadaje različite probleme, podsetite svoje saradnike na pravila lepog ponašanja.
Zdravlje:
Uskladite svoje misli i osećanja.
 

Bik

Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom bolje je da prihvatite utešnu varijantu, iako to nije svojstveno Vašoj ćudi i temperamentu.
Posao:
Postupite po svojoj savesti, važno je da ispoštujete zajednički dogovor ili utvrđena pravila u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne situacije.

Pročitajte Počinje zima, ali i sezona Jarca - Vreme je da zastanete i razmislite o dugoročnim ciljevima

Blizanci

Ljubav:

Susret sa jednom osobom više podseća na igru »emotivnog prikrivanja« i testiranja, nego na iskrenu razmenu osećanja.
Posao:
Nalazite se pred novom poslovnom dilemom. Izbegavajte takmičarske situacije, posebno kada ne raspolažete proverenim informacijama.
Zdravlje:
Posvetite pažnju vedrim sadržajima, opustite se.
 

Rak

Ljubav:
Nema razloga za emotivnu nesigurnost, osmislite atraktivnu ili uzbudljivu zabavu u dvoje.
Posao:
Važno je da primenjujete uspešne recepte. Sve što činite sa pozitivnom tendencijom ostavlja dobar utisak.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Pokrenite maštu.
 

Horoskop za 23. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:
Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o »osetljivim temama«, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.
Posao:
Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.
Zdravlje:
Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.
 

Devica

Ljubav:

Za sada vešto korisite svoje sposobnosti na različitim stranama. Partner ne može da odoli Vašem šarmu.
Posao:
Stepen poslovnog uspeha najviše zavisi od pravilnog izbora taktike koju primenjujete prema saradnicima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
 

Vaga

Ljubav:
Nepotrebno igrate »dvostruku ulogu« u društvu voljene osobe. Uporno pokušavate da prikrijete neke događaje.
Posao:
Ukoliko se Vaši poslovni ciljevi ne poklapaju sa zajedničkim interesima, promenite svoju prvobitnu strategiju i prihvatite razumnu orijentaciju.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu ili na bolju zaštitu.
 

Škorpija

Ljubav:
Dok bliska osoba rešava zajednički problem, Vi uporno ponavljate »pogrešne poteze« ili pogrešnu priču. Suviše ste uznemireni.
Posao:
Položaj Meseca utiče na Vašu preteranu sentimentalnost u poslovnim susretima i na velike ambicije.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.
 

Horoskop za 23. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:

Dovoljan je pozitivan podsticaj ili unutrašnji impuls da osetite veliki emotivni zanos koji Vas približava dragoj osobi.
Posao:
Ukoliko budete dovoljno efikasni, predstoji Vam novi dobitak i moralna satisfakcija. Nemojte propustiti dobru priliku.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
 

Jarac

Ljubav:
Bez obzira na velika očekivanja, prihvatite ideju koju predlaže voljena osoba ili neku »utešnu varijantu«.
Posao:
Dok Vi trpite zbog negativnih uticaja, Vaši saradnici deluju bezbrižno i ne obraćaju pažnju na Vaše zamerke.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe umerenost i samokontrolu.
 

Vodolija

Ljubav:
Ne razumete dovoljno partnerov stav o zajedničkom problemu, imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama.
Posao:
Izbegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje »skriveni detalji«, koje se teže uočavaju.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam izlazak, šetnja ili emotivni susret.
 

Ribe

Ljubav:

Morate imati dovoljno strpljenja za svoju porodicu, kao i za različite probleme sa kojima se suočava voljena osoba.
Posao:
Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sujeta ili poriv za trijumfom. Budite realni.
Zdravlje:
Izbegavajte različita psihofizička opterećenja.
 

Horoskop za 23. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković pexels.com

Slične Vesti

Tagovi: horoskop horoskop za 23. decembar dnevni horoskop za 23. decembar horoskop za 23. decembar 2025. godine dnevni horoskop za 23. decembar 2025. godine

Pročitajte još

Najnovije vesti