Mirka se u Vujadina odmah zaljubila, sa samo ovoliko godina rodila je njhovo prvo dete

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić pravi su primer školske ljubavi koja je krunisana brakom i decom.Njih dvoje su se upoznali kada im je bilo tek 15 godina, na početku gimnazije, ali nisu odmah otpočeli ljubavnu vezu.
Nešto kasnije, sa 19 godina shvatili su da su jedno za drugo i odmah ušli u ozbiljnu emotivnu vezu, uprkos daljini zbog Vujadinovih poslovnih angažmana.
A njihov najstariji sin Andrej stigao je samo godinu dana kasnije, kada su oboje imali samo po 20 godina. Ubrzo je stiglo i "pojačanje" - Andrej je dobio sestru Adrijanu i brata Mihajla, a pre četiri godine u dom popularnog para stigao je i šesti član - ćerkica Anika.
Glumičin život u dvadesetim godinama veoma se razlikovao od načina života njenih vršnjaka.
- Njih troje sam rodila na početku dvadesetih, kada nisam imala toliko ni emotivne, ni životne zrelosti. Svi moji prijatelji su u to vreme razmišljali šta će studirati, gde će izaći, pričali su o tome u koga su se zaljubili, a ja sam se bavila potpuno drugačijim temama.
O tome šta mi se dešava mogla sam da razgovaram samo sa mamom i tetkom. Tada sam razmišljala u stilu 'zdravi su, siti su, suvi su, super', a sada, sa 32, neuporedivo više znam, dosta sam prošla, ljudi oko mene su toliko toga osetili i shvatili - objasnila je glumica u intervjuu za naš magazin.
Razlika između Mihajla, koji je treće dete u porodici, i najmlađe Anike je sedam godina, a braća i sestre se odlično slažu.
- Andrej, Adrijana i Mihajlo su već veliki, mnogo stvari umeju sami, a ima i aktivnosti koje više ne žele da rade sa mamom, jer im je to bez veze. Zbog svega toga Anika je došla kao trešnjica ili jagodica na torti. Takođe, tek sada shvataju šta znači imati mlađu sestru, jer kad je Andrej imao tri godine, kraj sebe je već imao Adrijanu i Mihajla. On nije bio ni svestan šta znači biti stariji brat - kaže Mirka i dodaje da su deca bila pored nje u trenutku kad je krenuo porođaj sa Anikom:
- Oni nisu imali mnogo dodira sa bebama jer se u krugu naših prijatelja tek sada rađaju deca. Nisu imali ni predstavu koliko je to biće malo, krhko, nežno i u kojoj meri je zavisno od vas. Bila sam sama sa njima kada je krenuo porođaj. Odmah im je bilo jasno šta se dešava jer mi je pukao vodenjak.
Rekla sam im - 'nema panike, pričali smo da ovo može da se desi, hajde da probamo da se organizujemo'. Zaista se nisu spetljali, već su sve uradili kao što sam im rekla.
Za glumicu i bivšeg fudbalera nema veće sreće od skladne porodice na okupu i ljubavi koju njihova deca gaje jedni prema drugima.
- Kad je Anika stigla, bili su ushićeni. Ona više nije beba, pa je i interakcija veća, a najviše se ozari kad se oni posle treninga ili škole vrate kući. Taj osmeh, ta sreća i sjaj u očima kad ih pogleda, to nema cenu. Oni to, naravno, osećaju. Sada im je malo napornija, pa i dosadnija, jer je u istraživačkoj fazi, a otkrila je i šta sve može svojim rukama i nogama. Ipak, sve troje kažu da bez nje ne bi mogli da zamisle život i da bi bilo baš bez veze da je nisu dobili - zaključila je umetnica.
