Mirka Vasiljević za HELLO! predstavlja ćerkicu Aniku: Došla je u naše živote kao trešnjica na torti, Andrej, Adrijana i Mihajlo je obožavaju

Mirka Vasiljević za HELLO o novom članu porodice, bračnim izazovima, emotivnom odrastanju i povratku na posao

Tokom nešto više od godinu dana u životu Mirke Vasiljević desilo se nekoliko velikih promena. Prošlog oktobra je četvrti put postala mama, a pre dva meseca njen nevenčani suprug Vujadin Savić fudbalsku karijeru zamenio je trenerskom u “Crvenoj zvezdi”, pa se porodica definitivno preselila u Beograd. Povratak kući pružio joj je mogućnost da se u potpunosti vrati poslu: snima nove epizode „Urgentnog centra“, za „Radio-televiziju Srbije“ radi drugu sezonu emisije „Svadbe iz mog kraja“, u „Akademiji 28“ igra predstave „Pazi s kime spavaš“, „Hotlajn“ i „Voli me do kraja“. Razgovor, naravno, počinjemo najvažnijim događajem, a to je Anikino rođenje. Na pitanje šta misli kad kaže da na nju drugačije gleda nego na Andreja, Adrijanu i Mihajla, Mirka odgovara:

Boško Karanović

‒ Njih troje sam rodila na početku dvadesetih, kada nisam imala toliko ni emotivne, ni životne zrelosti. Svi moji prijatelji su u to vreme razmišljali šta će studirati, gde će izaći, pričali su o tome u koga su se zaljubili, a ja sam se bavila potpuno drugačijim temama. O tome šta mi se dešava mogla sam da razgovaram samo sa mamom i tetkom. Tada sam razmišljala u stilu “zdravi su, siti su, suvi su, super”, a sada, sa 32, neuporedivo više znam, dosta sam prošla, ljudi oko mene su toliko toga osetili i shvatili.

Andrej, Adrijana i Mihajlo su već veliki, mnogo stvari umeju sami, a ima i aktivnosti koje više ne žele da rade sa mamom, jer im je to bez veze. Zbog svega toga Anika je došla kao trešnjica ili jagodica na torti. Takođe, tek sada shvataju šta znači imati mlađu sestru, jer kad je Andrej imao tri godine, kraj sebe je već imao Adrijanu i Mihajla. On nije bio ni svestan šta znači biti stariji brat. Boško Karanović

Mirka Vasiljević za HELLO! otkriva kako su Andrej, Adrijana i Mihajlo prihvatili Aniku

Da li su Andrej, Adrijana i Mihajlo prihvatili Aniku kao budućeg člana njihovog tima ili kao nekog ko će im uzeti deo pažnje?

‒ Oni nisu imali mnogo dodira sa bebama jer se u krugu naših prijatelja tek sada rađaju deca. Nisu imali ni predstavu koliko je to biće malo, krhko, nežno i u kojoj meri je zavisno od vas. Bila sam sama sa njima kada je krenuo porođaj. Odmah im je bilo jasno šta se dešava jer mi je pukao vodenjak. Rekla sam im – nema panike, pričali smo da ovo može da se desi, hajde da probamo da se organizujemo. Zaista se nisu spetljali, već su sve uradili kao što sam im rekla.

Kad je Anika stigla, bili su ushićeni. Ona više nije beba, pa je i interakcija veća, a najviše se ozari kad se oni posle treninga ili škole vrate kući. Taj osmeh, ta sreća i sjaj u očima kad ih pogleda, to nema cenu. Oni to, naravno, osećaju. Sada im je malo napornija, pa i dosadnija, jer je u istraživačkoj fazi, a otkrila je i šta sve može svojim rukama i nogama. Ipak, sve troje kažu da bez nje ne bi mogli da zamisle život i da bi bilo baš bez veze da je nisu dobili.

Boško Karanović

Da li se šalite kad kažete: “Mogla bih i peto”?

‒ Da živim u vremenu naših baka i deka, sigurno bih imala više dece, jer je tada tempo bio sporiji, sve se odvijalo u kući i oko nje, a ne kao danas kad svako mora da juri na svoju stranu. Sada mora da se vodi računa i o finansijama, i o organizaciji života, i o stambenom prostoru... Deca su nešto što ostaje iza nas, jednog dana kad ostarimo imamo nekog ko će nas pogledati, a oni imaju jedni druge. Srbija raste kad se deca rađaju. Bila sam zadovoljna sa njih troje, ali sam posle sedam godina poželela da u kući ponovo osetimo miris bebe i, hvala Bogu, rodila se Anika.

Sada radim i nastojim da kod kuće budem prisutna koliko je potrebno i da to vreme bude kvalitetno, a šta ću želeti u trideset šestoj ili sedmoj, ne znam. Da ostanemo na broju četiri – biću srećna i zahvalna, a ukoliko se proširimo, takođe ću biti srećna i zahvalna. S druge strane, tačna je izreka da su mala deca mala briga, a velika – velika. Koliko god da sam sada rasterećena, jer njih troje mnogo toga mogu sami da obave, toliko imam u vidu da su neki već lagano zakoračili u pubertet. Dokle god prave gluposti koje su meni poznate, jer sam ih radila ja ili neko iz mog najbližeg okruženja, sve je ok....

