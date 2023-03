Stručnjak analizirao govor tela princa Harija, kada Megan nije tu: Da li je moguće da ima toliki uticaj na njegovo ponašanje u javnosti?

Princ Hari govorom tela pokazao kako se ponaša kad Megan nije tu

Stručnjak za govor tela Daren Stanton rekao je za marieclair.com da je mnogo interesantnih trenutaka u govoru tela princa Harija dok je na bini.

Getty Images

Naime, stručnjak je analizirao prinčevo ponašanje dok je boravio u San Francisku, gde je sa direktorima velikih kompanija stajao rame uz rame na prwstižnom događaju. Kako je on istakao Hari voli da bude u društvu svoje supruge Megan, ali postaje zaista svoj kada se pojavi solo i govori o stvarima koje ga posebno interesuju.

Njegovo ponašanje u toku ovog javnog nastupa govorilo je dosta o tome koliko ima samopouzdanja. Stručnjak za govor tela kaže i da Harijevo pomeranje ruku i kretanje po bini govore o tome da je autentičan i iskren. Njegovi pokreti ruku bili su usklađeni sa onim što govori i to na nesvesnom nivou što znači da govori iz srca i želi da prenese publici strast koju sam oseća.

Profimedia

Mada je princ Hari nakon objavljivanja svoje autobiografije Spare doživeo različite reakcije publike, ipak nije dozvolio da to utiče na njegovo raspoloženje u javnosti. Prema njegovim rečima, Hari je uspeo da izbegne da negativne emocije utiču na njegovu sposobnost da se poveže sa javnošću. On smatra da je princ Hari doživeo objavljivanje knjige kao terapeutski proces i da je to ojačalo njegovu rešenost da napreduje.