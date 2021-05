Tradicija britanske porodice prekinuta! Elizabeta užasnuta, Hari ne odustaje: Mojoj deci se neće dogoditi isto

Britanska kraljevska porodica iznenađena Harijevim poslednjim potezom

Bura na britanskom dvoru na trenutak se stišala posle smrti princa Filipa, a sada se ponovo sprema nevreme. Princ Hari se ne smiruje.

Vojvoda od Saseksa, koji se nedavno video sa porodicom posle više od godinu dana, koliko već traje njegovo dobrovoljno izgnanstvo, u podkastu „Armchair Expert“ sa američkim glumcem Deksom Šepardom pričao je o svom prošlom životu i uporedio ga sa filmom „Trumanov šou“ i zoološkim vrtom. Ili nečim između.

Kako je objasnio, želi da prekine krug bola i zaštiti svoju decu – u množini, jer će dvogodišnji Arči uskoro dobiti sestru.

Getty Images

‒ Ne želim ni u koga da upirem prstom iako sam prošao kroz bol i patnju. Nikoga ne krivim. To je neka vrsta genetskog bola. Moj otac je patio, možda i njegovi roditelji, ali ja ću se potruditi da taj lanac prekinem i da ne prenosim dalje. Ako se meni nešto loše desilo, naći ću način da se mojoj deci ne dogodi isto. Otac se prema meni ponašao onako kako su se prema njemu ponašali njegovi roditelji, ali ja sam rešio da promenim agendu i zaustavim ciklus.

Selidba na drugi kraj sveta nije bila nešto što je planirao. Međutim, odlučan je, porodica i psihičko zdravlje moraju da se postave na prvo mesto. Zbog odlaska nije zažalio, a život u Kaliforniji doneo mu je dugo sanjanu slobodu.

‒ Mogu da se opustim, da se šetam i vozim Arčija na biciklu, što ranije nije bilo moguće. Profimedia

Britanska kraljevska porodica u šoku

Otkrio je i da je susrete sa Megan Markl, koja mu je kasnije postala supruga, dogovarao u supermarketima u Londonu.

‒ Pretvarali smo se da se ne poznajemo, slali smo poruke... Ljudi su me posmatrali, čudno me gledali, prilazili da me pozdrave. Imao sam kačket, pokušavao sam da budem neprimetan, gledao sam u pod...

Iako su mnogi skloni tvrdnjama da ga je upravo žena udaljila od porodice, Hari je priznao da je problem bio prisutan mnogo pre nego što su se njih dvoje upoznali. Posebno ga je frustrirala činjenica da ga mediji konstantno drže na oku.

‒ Već sa dvadeset i nešto godina znao sam da ne želim taj „posao“, da ne želim da budem tu. Setite se šta se dogodilo mojoj majci… Ne mogu da budem miran i da imam porodicu uz saznanje da bi to moglo da se ponovi. Getty Images

Gubitak majke nikad nije preboleo. Zbog toga, i svega ostalog što se dešavalo oko njega, prolazio je kroz psihičke krize. Potražio je stručnu pomoć i shvatio da nešto mora da promeni, jer drugog izlaza nema. Odluka da napusti porodicu svakako nije bila laka, ali je Hari, kao što vidimo, imao svoje razloge.

Getty Images

Ako se posle intervjua kod Opre koji je šokirao javnost Bakingemska palata nije previše potresla, ili bar to niko nije pokazao, ovog puta Vindzorovi ne žele da ćute na provokacije buntovnog princa. Kako navode izvori bliski dvoru, porodica je i zbunjena i zgrožena nakon njegovih kritika adresiranih na oca Čarlsa. I ne samo njega. Iako je pre samo nekoliko nedelja o dedi Filipu govorio sa najvećom ljubavlju i poštovanjem, nakon podkasta su mnogi zaključili da je doveo u pitanje i vaspitanje koje su kraljica Elizabeta i njen suprug primenjivali nad svojom decom.

- Nije smeo ovo da priredi kraljici, koja je pre svega njegova baka. Bol posle odlaska princa Filipa još je sveža i šokantno je što je u celu priču uvukao i pokojnog dedu. Ako toliko prezire dvor, vreme je da vrati titulu. Vreme je da bude samo Hari. Ako on i Megan odbiju da se odreknu titula, moraće da objasne zašto.

Izvor dodaje da je Elizabeta vidno uznemirena ovih dana, jer obožava unuka. I Čarls je dao sve od sebe da izgladi odnose sa sinom, međutim, to mu ne polazi za rukom, a ovo što im vojvoda od Saseksa priređuje je, smatraju, “bezobzirno i surovo”. Veliki deo britanske javnosti takođe je osudio Harijev najnoviji ispad.