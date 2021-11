Britanski dvor trese novi skandal: Princ Čarls optužen za rasistički ispad upućen rođenom unuku, oglasila se rezidencija

Sin Megan i Harija i pre rođenja zakomplikovao odnose u porodici

Od ispovesti princa Harija i Megan Markl legendarnoj Opri Vinfri prošlo je devet meseci, a njihove reči još odjekuju planetom. Podsetimo, par je tom prilikom otkrio da je neko od članova porodice, dok se čekalo da Arči dođe na svet, vojvodi od Saseksa saopštio da je „zabrinut“ zbog boje kože njegovog budućeg deteta.

Ta priča ponovo je aktuelna zahvaljujući američkom novinaru Kristoferu Andersenu, koji je u svojoj novoj knjizi „Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan“ za rasistički ispad optužio nikog drugog do Harijevog oca.

„Dana 27. novembra 2017, u 5 ujutru, objavljena je veridba princa Harija i Megan Markl. Nekoliko sati kasnije, princ Čarls seo je da doručkuje i rekao supruzi Kamili: 'Pitam se kako će deca izgledati.'

Kamila je ostala pomalo zatečena pitanjem i odgovorila: 'Pa, apsolutno prekrasna, sigurna sam'.

Spustivši glas, Čarls je upitao: 'Mislim, kakav bi mogao biti ten njihove dece?'“

Ovaj razgovor deo je knjige koja izlazi 30. novembra.

Portparol princa Čarlsa oštro je demantovao navode autora, istakavši da je reč o fikciji koja nije vredna komentarisanja.