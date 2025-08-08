Dnevni horoskop za 8. avgust: Bik traga za iskrenom podrškom, Rakovi uznemireni

Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.
Posao:
Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.
Bik
Ljubav:
Potrebna Vam je nečija iskrena podrška ili osoba sa kojom možete da izgradite osećaj poverenja i emotivne bliskosti.
Posao:
Ne možete svima da ugodite, ali ne treba da zanemarite pozitivnu stranu partnerstva ili ulogu koju imaju određeni saradnici.
Zdravlje:
Razmislite o nekoj lakšoj dijeti, izbegavajte nezdravu hranu.
Pročitajte Ovaj horoskopski znak od 1. avgusta ulazi u novu eru, blago svima koji su tada rođeni
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Vašu kritizersku narav ili dodatnu upornost okolina tumači na različite načine. Ipak, to Vam neće smetati da nametnete svoje mišljenje.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.
Rak
Ljubav:
Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.
Posao:
Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.
Zdravlje:
Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.
Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav:
Partner se žali na Vašu učestalu rasejanost ili zaboravnost. Ispravite na vreme svoje propuste.
Posao:
Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatićete na koji način treba da rešavate svoje poslovno-finansijske dileme.
Zdravlje:
Izbegavajte loše navike ili depresivno raspoloženje.
Devica
Ljubav:
Posao:
Kada uskladite svoja duhovna interesovanja sa praktičnim ciljevima, očekuju Vas pozitivni rezultati. Pokažite više smisla za praktične vrednosti.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate koncentraciju.
Vaga
Ljubav:
Vaše raspoloženje može da se shvati na različite načine, a partner nema previše razumevanja za Vaše izgovore.
Posao:
Dobijate pogrešne informacije o poslovnim prilikama. U susretu sa saradnicima izbegavajte preteranu razmetljivost.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima.
Škorpija
Ljubav:
Uz sve uvažavanje razuma, treba da pratite i svoj »unutrašnji glas« ili ritam osećanja.
Posao:
Stvari procenjujete na osnovu praktične primene ili njihove upotrebne vrednosti.
Zdravlje:
Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju.
Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav:
Posao:
Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.
Jarac
Ljubav:
Bez obzira koliko delujete tajanstveno pred voljenom osobom, ne uspevate da prikrijete svoje osnovno raspoloženje.
Posao:
Nemojte dozvoliti da Vam neko pokrene niske strasti ili želju za poslovnim rivalstvom. Budite realni.
Zdravlje:
Umirite savest u iskrenom razgovoru sa bliskom osobom.
Vodolija
Ljubav:
Nemojte zavaravati partnera pogrešnom pričom. Pred voljenom osobom nije važno ono što govorite, nego ono što osećate.
Posao:
Važno je da verujete u svoju intuiciju, ali i da prihvatite koristan savet koje Vam nude bliski saradnici.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili neka sportska aktivnost.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna Vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija.
Zdravlje:
Planirajte neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.
Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
08/07/2025Saznajte više
Horoskop za 8. avgust: Vodolije analiziraju voljenu osobu, Vage igraju na kartu mudrosti, Rakove čekaju problemi
Horoskop za 8. avgust 2023. godine
08/08/2023Saznajte više
Horoskop za 8. avgust: Jarčevi, prihvatite nečiji koristan savet; Blizanci, stvari u poslu se završavaju na dobar način
Horoskop za 8. avgust 2022. godine vam donosi sledeću astro prognozu
08/08/2022Saznajte više
Dnevni horoskop za 7. avgust: Blizanac se opterećuje teškim temama, Rak u top formi
Dnevni horoskop za 7. avgust 2025. godine
07/08/2025Saznajte više
Ovaj horoskopski znak u rukama će držati ogromno bogatstvo do 2032. godine
Horoskopski znak koji će se obogatiti do 2032. godine
21/01/2025Saznajte više
Šta nam zvezde spremaju ovog 3. januara?
Horoskop za 3. januar 2025. godine donosi sledeću astroprognozu
03/01/2025Saznajte više
Horoskop za 2. januar 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
02/01/2025Saznajte više
Najprecizniji horoskop za januar
Mesečni horoskop za januar 2025. godine
01/01/2025Saznajte više
Prvi dan 2025. godine doneće ogromnu sreću ovim horosksopskim znacima
Horoskop za 1. januar 2025. godine donosi sledeću astroprognozu
01/01/2025Saznajte više
Dnevni horoskop za 23. decembar: Buran početak radne nedelje, Blizanci ostvaruju ciljeve
Dnevni horoskop za 23. decembar 2024. godine
23/12/2024Saznajte više
Dnevni horoskop za 12. decembar: Odličan dan za posao i finansije, Jarac zrači optimizmom
Dnevni horoskop za 12. decembar 2024. godine
12/12/2024Saznajte više
Dnevni horoskop za 10. decembar: Dobar dan za zaljubljene, Blizance muči sumnja
Dnevni horoskop za 10. decembar 2024. godine
10/12/2024Saznajte više
Pročitajte još
Ovaj horoskopski znak će se obogatiti do kraja 2025. godine
Horoskopski znak koji se može obogatiti do kraja 2025. godine je Strelac
07/08/2025Saznajte više
Pun mesec 9. avgusta donosi preokrete, saznajte šta očekuje vaš znak
Pun mesec u Vodoliji 9. avgusta donosi preokrete, istinu i velike promene. Saznajte kako će uticati na vaš horoskopski znak
07/08/2025Saznajte više
Dnevni horoskop za 7. avgust: Blizanac se opterećuje teškim temama, Rak u top formi
Dnevni horoskop za 7. avgust 2025. godine
07/08/2025Saznajte više
Horoskop za 6. avgust: Vodolija treba da prihvati poslovni savet, Ovan da ne pokreće teške ljubavne teme
Horoskop za 6. avgust 2025. godine
06/08/2025Saznajte više
Zvezdani dan je danas, evo šta to znači
Zvezdani dan je danas, ne traje 24 časa već nešto manje
05/08/2025Saznajte više
Horoskop za 5. avgust: Vaga u emotivnom rebusu, Jarcu se sprema haos na poslu
Horoskop za 5. avgust 2025. godine
05/08/2025Saznajte više
Komentari (0)