Dnevni horoskop za 8. avgust: Bik traga za iskrenom podrškom, Rakovi uznemireni

Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.

Posao:

Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.

Zdravlje:

Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.

Bik

Ljubav:

Potrebna Vam je nečija iskrena podrška ili osoba sa kojom možete da izgradite osećaj poverenja i emotivne bliskosti.

Posao:

Ne možete svima da ugodite, ali ne treba da zanemarite pozitivnu stranu partnerstva ili ulogu koju imaju određeni saradnici.

Zdravlje:

Razmislite o nekoj lakšoj dijeti, izbegavajte nezdravu hranu.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Ljubav:

Ne zaboravite da postoji granica između praktičnih interesa i emotivnog zadovoljstva, nije dozvoljeno sve što Vam se dopada.

Posao:

Vašu kritizersku narav ili dodatnu upornost okolina tumači na različite načine. Ipak, to Vam neće smetati da nametnete svoje mišljenje.

Zdravlje:

Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.

Ljubav:

Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.

Posao:

Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.

Zdravlje:

Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.

Lav



Ljubav:

Partner se žali na Vašu učestalu rasejanost ili zaboravnost. Ispravite na vreme svoje propuste.

Posao:

Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatićete na koji način treba da rešavate svoje poslovno-finansijske dileme.

Zdravlje:

Izbegavajte loše navike ili depresivno raspoloženje.

Devica

Ljubav:



Vaga

Ljubav:

Neko Vas nagovara da donesete važnu odluku. Ne možete poricati svoju odgovornost pred bliskom osobom.

Posao:

Kada uskladite svoja duhovna interesovanja sa praktičnim ciljevima, očekuju Vas pozitivni rezultati. Pokažite više smisla za praktične vrednosti.

Zdravlje:

Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Ljubav:

Vaše raspoloženje može da se shvati na različite načine, a partner nema previše razumevanja za Vaše izgovore.

Posao:

Dobijate pogrešne informacije o poslovnim prilikama. U susretu sa saradnicima izbegavajte preteranu razmetljivost.

Zdravlje:

Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima.

Škorpija

Ljubav:

Uz sve uvažavanje razuma, treba da pratite i svoj »unutrašnji glas« ili ritam osećanja.

Posao:

Stvari procenjujete na osnovu praktične primene ili njihove upotrebne vrednosti.

Zdravlje:

Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Ljubav:

Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.

Posao:

Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.

Zdravlje:

Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.

Ljubav:

Bez obzira koliko delujete tajanstveno pred voljenom osobom, ne uspevate da prikrijete svoje osnovno raspoloženje.

Posao:

Nemojte dozvoliti da Vam neko pokrene niske strasti ili želju za poslovnim rivalstvom. Budite realni.

Zdravlje:

Umirite savest u iskrenom razgovoru sa bliskom osobom.

Vodolija

Ljubav:

Nemojte zavaravati partnera pogrešnom pričom. Pred voljenom osobom nije važno ono što govorite, nego ono što osećate.

Posao:

Važno je da verujete u svoju intuiciju, ali i da prihvatite koristan savet koje Vam nude bliski saradnici.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija ili neka sportska aktivnost.

Ribe

Ljubav:



Ljubav:

Uporno pokušavate da prikrijete svoje planove ili neke »tragove«, budite iskreni prema voljenoj osobi.

Posao:

Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna Vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija.

Zdravlje:

Planirajte neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.