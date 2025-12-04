Horoskop za 4. decembar: Devici stiže iznenađenje, Lav ima udvarača, Vaga uznemirena

Horoskop za 4. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Partner deluje vrlo podsticajno i ume da preusmeri Vaše misli u pozitivnom pravcu. Nema razloga za dodatnu zabrinutost.
Posao:
Zamerke koje Vam neko upućuje ne predstavljaju veliki prekršaj. Ako je reč o različitim stavovima, potrebno je da usaglasite poslovne interese.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe dobro raspoloženje i vedar duh.
Bik
Ljubav:
Često menjate raspoloženje ili odluke. Veću važnost ima ono što prećutkujete, nego stvari koje saopštavate svom partneru.
Posao:
Oslanjate se na ličnu procenu, ali samostalnost ima svoju dobru i lošu stranu. Ne možete uvek doneti ispravnu odluku.
Zdravlje:
Prijaće Vam aktivan odmor i psihofizička relaksacija.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Opterećeni ste različitim obavezama, ali okolina očekuje da rešavate pitanja od zajedničkog interesa i da delujete dovoljno efikasno.
Zdravlje:
Poveravanje i razgovor imaju pozitivan uticaj na Vaše psihičko stanje.
Rak
Ljubav:
Ne dozvolite da u Vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna Vam je pozitivna orijentacija.
Posao:
Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete napornim obavezama.
Lav
Ljubav:
Obratite pažnju na osobu koja Vas posmatra zaljubljenim pogledom ili sa toplim osmehom na usnama. Prepustite se svojoj inspiraciji.
Posao:
Prihvatite nove ideje sa namerom da proširite svoje saznajne vidike. Neko Vas usmerava na kreativno izražavanje i delovanje.
Zdravlje:
Priuštite sebi omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.
Devica
Ljubav:
Posao:
Nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi. Uspeh je moguće ostvariti u kombinaciji profesionalnih manira, iskustva i skrivenih aduta.
Zdravlje:
Prijaće Vam aktivna uloga na različitim stranama, zračite pozitivnom energijom.
Vaga
Ljubav:
Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.
Posao:
Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.
Zdravlje:
Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.
Škorpija
Ljubav:
Razmislite na koji način treba da privučete nečiju pažnju ili da animirate jednu osobu. Upotrebite oprobani »recept«.
Posao:
Ako želite da ostvarite svoje poslovne ciljeve potrebna Vam je nečija podrška, prikupite neophodne informacije.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Potrebno je da realno procenite situaciju na poslovnoj sceni. Delujete oprezno i ne verujte u sve što vidite ili čujete u susretu sa saradnicima.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije u kojima osećate psihološki pritisak.
Jarac
Ljubav:
Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna Vam je pozitivna orijentacija.
Posao:
Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete napornim obavezama.
Vodolija
Ljubav:
Upotrebljavate suviše stroge kriterijume pri proceni nečijeg ponašanja. Nepravedno kritikujete voljenu osobu.
Posao:
Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.
Zdravlje:
Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Uvek postoji lakši ili teži put do uspeha, pažljivo analizirajte različite izazove i mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni.
Zdravlje:
Emotivna afirmacija pozitivno deluje na Vaše raspoloženje i motivaciju.
