Horoskop za 4. decembar: Devici stiže iznenađenje, Lav ima udvarača, Vaga uznemirena

Horoskop za 4. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Partner deluje vrlo podsticajno i ume da preusmeri Vaše misli u pozitivnom pravcu. Nema razloga za dodatnu zabrinutost.

Posao:

Zamerke koje Vam neko upućuje ne predstavljaju veliki prekršaj. Ako je reč o različitim stavovima, potrebno je da usaglasite poslovne interese.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe dobro raspoloženje i vedar duh.

Bik

Ljubav:

Često menjate raspoloženje ili odluke. Veću važnost ima ono što prećutkujete, nego stvari koje saopštavate svom partneru.

Posao:

Oslanjate se na ličnu procenu, ali samostalnost ima svoju dobru i lošu stranu. Ne možete uvek doneti ispravnu odluku.

Zdravlje:

Prijaće Vam aktivan odmor i psihofizička relaksacija.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Imate utisak da voljena osoba ne razume Vaše namere. Svako od Vas je »priča za sebe«, sa tajanstvenim uvodom i neobičnim ponašanjem.Posao:Opterećeni ste različitim obavezama, ali okolina očekuje da rešavate pitanja od zajedničkog interesa i da delujete dovoljno efikasno.Zdravlje:Poveravanje i razgovor imaju pozitivan uticaj na Vaše psihičko stanje.

Ljubav:

Ne dozvolite da u Vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna Vam je pozitivna orijentacija.

Posao:

Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora.

Zdravlje:

Nema potrebe da se opterećujete napornim obavezama.

Lav

Ljubav:

Obratite pažnju na osobu koja Vas posmatra zaljubljenim pogledom ili sa toplim osmehom na usnama. Prepustite se svojoj inspiraciji.

Posao:

Prihvatite nove ideje sa namerom da proširite svoje saznajne vidike. Neko Vas usmerava na kreativno izražavanje i delovanje.

Zdravlje:

Priuštite sebi omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Devica

Ljubav:



Vaga

Planirajte interesantnu zabavu u odabranom društvu. Sve se može, kada postoji dobra volja i zajednički sklad.Posao:Nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi. Uspeh je moguće ostvariti u kombinaciji profesionalnih manira, iskustva i skrivenih aduta.Zdravlje:Prijaće Vam aktivna uloga na različitim stranama, zračite pozitivnom energijom.

Ljubav:

Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.

Posao:

Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.

Zdravlje:

Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.

Škorpija

Ljubav:

Razmislite na koji način treba da privučete nečiju pažnju ili da animirate jednu osobu. Upotrebite oprobani »recept«.

Posao:

Ako želite da ostvarite svoje poslovne ciljeve potrebna Vam je nečija podrška, prikupite neophodne informacije.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Latentna nesigurnost koju osećate proizilazi iz emotivne slabosti ili nesposobnosti da se odlučno suprotstavite jednoj bliskoj osobi.Posao:Potrebno je da realno procenite situaciju na poslovnoj sceni. Delujete oprezno i ne verujte u sve što vidite ili čujete u susretu sa saradnicima.Zdravlje:Izbegavajte situacije u kojima osećate psihološki pritisak.

Ljubav:

Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna Vam je pozitivna orijentacija.

Posao:

Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora.

Zdravlje:

Nema potrebe da se opterećujete napornim obavezama.

Vodolija

Ljubav:

Upotrebljavate suviše stroge kriterijume pri proceni nečijeg ponašanja. Nepravedno kritikujete voljenu osobu.

Posao:

Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.

Zdravlje:

Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.

Ribe

Ljubav:



Planirajte izlazak ili emotivni susret, prijaće Vam društvo bliske osobe. Važno je da se osetite poželjno u nečijoj blizini.Posao:Uvek postoji lakši ili teži put do uspeha, pažljivo analizirajte različite izazove i mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni.Zdravlje:Emotivna afirmacija pozitivno deluje na Vaše raspoloženje i motivaciju.