Jelka Nede Ukraden najraskošnija, unuci sa bakom napravili pravu bajku, slika kao sa božićne čestitke

Praznični duh obuzeo je domove poznatih, a jedna od onih koja je uveliko spremna za predstojeće praznike je Neda Ukraden. Muzička zvezda sa svojim unucima svake godine zajedno dekoriše prostor u kojem žive, pa nema sumnje da će jelka Nede Ukraden ove godine sigurno biti među najlepšim. HELLO! arhiva

Čini se da legendarna pevačica ne voli da menja ono što je dobro i na šta je navikla pa smo tako imali prilike da vidimo da je njena novogodišnja dekoracija ista kao i prethodne godine.

Krajem 2024. godine na Instagramu su osvanule fotografije gde se baka okupila sa unukama oko jelke gde su pozirale sa širokim osmehom na licu. Na bogatoj jelci Nede Ukraden dominirale su i tada a i sada crvena i bela boja. Devojčice su za ovu godinu zajedno sa bakom odabrale prave novogodišnje simbole, poput luše, kapice i Deda-Mrazeva, a tu se našla i poneka ruža. Nisu izostale ni lampice u raznim bojama, kao i veštački sneg.

Instagram

Velika raskošna jelka zauzela je čitavu dnevnu sobu, a sigurni smo da će ulepšati novogodišnje praznike.

Inače, dom Nede Ukraden uređen je sa stilom. Zidove krasi mnoštvo umetničkih slika, a tu je i dosta porodičnih fotografija i uspomena sa putovanja i proslava.

Neda ima bogatu kolekciju knjiga i prelepih dekorativnih predmeta, a nema sumnje da će prostor za vreme praznika odisati posebnim prazničnim duhom u kome će porodica uživati. Ćerka Nede Ukraden svojevremeno je otkrila u kakvom stanu žive.

- Sreća je da imamo veliki stan toliko da moramo da se dozivamo telefonima i da pišemo poruke jedni drugima, tako da mama uvek može da se izoluje i odmori.Međutim, ona to retko radi. Moja majka ima energiju kao niko, ima snagu zmaja na sceni, a kod kuće je nežna baka unucima - rekla je svojevremeno za „Blic“ Jelena.

Instagram





