Horoskop za 14. septembar: Škorpija se preterano eksponira, Riba sumnja u nečije namere

Horoskop za 14. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima.
Posao: U većini situacija umete da prilagodite kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.
Zdravlje: Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.
Bik
Ljubav: Izbegavajte izazove ili osobu koja ima drugačije afinitete. Ponekad je nemoguće pomiriti različite suprotnosti.
Posao: Ukoliko se previše uživljavate u ulogu dežurnog kritičara, očekuju vas negativne reakcije. Budite realni u procenama.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Blizanci
Ljubav: U dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procenu, stalo vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama.
Posao: Potrebne su vam pouzdane informacije koje obećavaju uspešnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak.
Zdravlje: Izbegavajte obaveze koje vas dodatno zamaraju.
Rak
Ljubav: Potrebno je da se pridržavate proverenih standarada. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem raspoloženju i senzibilitetu.
Posao: Ukoliko se već upoređujete sa okolinom, znajte da je vaša prednost u tome što izbegavate stereotipno ponašanje.
Zdravlje: Važno je da popravite raspoloženje.
Lav
Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, potrebno je da pokažete istančani sluh i široke vidike za zajedničke planove.
Posao: Nemojte rešavati tuđu brigu, svoju pažnju i kreativnu energiju usmerite ka ostvarenju korisnih ciljeva.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, opustite se.
Devica
Ljubav: Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.
Posao: Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.
Zdravlje: Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.
Vaga
Ljubav: Ponašate se previše izbirljivo i zahtevno pred bliskom osobom, na kraju ne dobijate koliko zaslužujete.
Posao: Svako od saradnika želi da zauzme što bolju poziciju koja garantuje novi poslovni uspeh ili prestiž na društvenoj lestvici.
Zdravlje: Izbegavajte preterivanje, usporite svoj ubrzani ritam.
Škorpija
Ljubav: Primećujete da partner lukavo i vešto ignoriše vaše ideje. Ne možete da utičete na nečiju volju i odluke.
Posao: Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Uostalom, uvek postoji faktor iznenađenja.
Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
Strelac
Ljubav: Važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja
Posao: Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata, ne treba da vas navedu na pogrešno ponašanje.
Zdravlje: Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja, prijaće vam.
Jarac
Ljubav: Nalazite se u zabludi i na subjektivan način procenjujete partnerovo ponašanje. Budite realni u svojim očekivanjima.
Posao: Potrebno je da se pravilno organizujete kako biste ostvarili uspeh na različitim stranama. Ne dozvolite da vas neko usporava.
Zdravlje: Važno je da dobro profiltrirate svoje misli i osećanja.
Vodolija
Ljubav: Nema potrebe da gajite velike iluzije. Lako se zanosite. Podršku i razumevanje potražite kod proverenih prijatelja.
Posao: Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da vas okarakteriše na pogrešan način ili da upotrebi vaše izjave u svoju korist.
Zdravlje: Poboljašajte svoju kondiciju.
Ribe
Ljubav: Voljena osoba indirektno pokušava da utiče na vašu odluku, nema razloga da sumnjate u nečije iskrene namere.
Posao: Učinite sve što je potrebno da opravdate svoju ulogu u poslovnoj saradnji, pokažite dodatnu meru odgovornosti.
Zdravlje: Dozvolite nekom da vas oraspoloži, opustite se.
Horoskop za 14. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
