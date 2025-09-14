Horoskop za 14. septembar: Škorpija se preterano eksponira, Riba sumnja u nečije namere

Horoskop za 14. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima.

Posao: U većini situacija umete da prilagodite kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.

Zdravlje: Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.

Bik

Ljubav: Izbegavajte izazove ili osobu koja ima drugačije afinitete. Ponekad je nemoguće pomiriti različite suprotnosti.

Posao: Ukoliko se previše uživljavate u ulogu dežurnog kritičara, očekuju vas negativne reakcije. Budite realni u procenama.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Blizanci

Ljubav: U dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procenu, stalo vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama.

Posao: Potrebne su vam pouzdane informacije koje obećavaju uspešnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak.

Zdravlje: Izbegavajte obaveze koje vas dodatno zamaraju.

Rak

Ljubav: Potrebno je da se pridržavate proverenih standarada. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem raspoloženju i senzibilitetu.

Posao: Ukoliko se već upoređujete sa okolinom, znajte da je vaša prednost u tome što izbegavate stereotipno ponašanje.

Zdravlje: Važno je da popravite raspoloženje.

Lav

Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, potrebno je da pokažete istančani sluh i široke vidike za zajedničke planove.

Posao: Nemojte rešavati tuđu brigu, svoju pažnju i kreativnu energiju usmerite ka ostvarenju korisnih ciljeva.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, opustite se.

Devica

Ljubav: Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.

Posao: Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.

Zdravlje: Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.

Vaga

Ljubav: Ponašate se previše izbirljivo i zahtevno pred bliskom osobom, na kraju ne dobijate koliko zaslužujete.

Posao: Svako od saradnika želi da zauzme što bolju poziciju koja garantuje novi poslovni uspeh ili prestiž na društvenoj lestvici.

Zdravlje: Izbegavajte preterivanje, usporite svoj ubrzani ritam.

Škorpija

Ljubav: Primećujete da partner lukavo i vešto ignoriše vaše ideje. Ne možete da utičete na nečiju volju i odluke.

Posao: Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Uostalom, uvek postoji faktor iznenađenja.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Strelac

Ljubav: Važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja

Posao: Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata, ne treba da vas navedu na pogrešno ponašanje.

Zdravlje: Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja, prijaće vam.

Jarac

Ljubav: Nalazite se u zabludi i na subjektivan način procenjujete partnerovo ponašanje. Budite realni u svojim očekivanjima.

Posao: Potrebno je da se pravilno organizujete kako biste ostvarili uspeh na različitim stranama. Ne dozvolite da vas neko usporava.

Zdravlje: Važno je da dobro profiltrirate svoje misli i osećanja.

Vodolija

Ljubav: Nema potrebe da gajite velike iluzije. Lako se zanosite. Podršku i razumevanje potražite kod proverenih prijatelja.

Posao: Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da vas okarakteriše na pogrešan način ili da upotrebi vaše izjave u svoju korist.

Zdravlje: Poboljašajte svoju kondiciju.

Ribe

Ljubav: Voljena osoba indirektno pokušava da utiče na vašu odluku, nema razloga da sumnjate u nečije iskrene namere.

Posao: Učinite sve što je potrebno da opravdate svoju ulogu u poslovnoj saradnji, pokažite dodatnu meru odgovornosti.

Zdravlje: Dozvolite nekom da vas oraspoloži, opustite se.

