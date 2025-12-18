Horoskop za 18. decembar: Vodoliji zbog stresa na poslu narušeno zdravlje, Devica greši u ljubavi

Horoskop za 18. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Razmislite na koji način treba da prevaziđete porodične nesporazume. Raduje Vas osmeh zadovoljstva na partnerovom licu.
Posao:
Delujete opterećeno različitim obavezama, tako da Vam nedostaju diplomatski maniri pred saradnicma.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.
Bik
Ljubav:
Nema razloga da očekujete previše razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem. Potrebna Vam je osoba sličnih afiniteta.
Posao:
Izbegavajte nepotreban rizik na koji Vas nagovaraju određeni saradnici. Ne možete da promenite sadašnje uslove u svoju korist.
Zdravlje:
Posvetite pažnju nekim vedrim sadržajima, koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje. Svaki vid dobre preventive može biti od velike pomoći.
Zdravlje:
Izbegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije.
Rak
Ljubav:
Bolje je da stišavate svoje strasti, nego da se uplićete u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogućim posledicama.
Posao:
Ukoliko Vam neko zadaje različite probleme, podsetite svoje saradnike na pravila lepog ponašanja.
Zdravlje:
Uskladite svoje misli i osećanja.
Lav
Ljubav:
Obratite se bliskoj osobi za utehu i emotivno razumevanje. Neko ima dobru ideju i iskreno brine o Vašem raspoloženju.
Posao:
Ulažete ogromnu energiju u posao kojim se bavite, ali na kraju dobijate samo delimične rezultate.
Zdravlje:
Nema potrebe da dramatično doživljavate nove događaje, opustite se.
Devica
Ljubav:
Posao:
Vašu kritizersku narav ili dodatnu upornost okolina tumači na različite načine. Ipak, to Vam neće smetati da nametnete svoje mišljenje.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.
Vaga
Ljubav:
U velikom zanosu svoje želje upućujete pogrešnoj osobi. Osvrnite se oko sebe, pre nego što donesete novu ili važnu odluku.
Posao:
Imate pogrešan utisak. Nema potrebe da skrećete pažnju na sebe, ako unapred ne obezbedite nečiju podršku.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.
Škorpija
Ljubav:
Postoje određene situacije koje treba izbegavati, jer emotivno rivalstvo uvek ostavlja i različite posledice.
Posao:
Ne dopada Vam se nečija uloga ili ponašanje u poslovnim pregovorima. Ipak, budite mudri i uzdržani pred saradnicima.
Zdravlje:
Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih, predstavlja klasičan primer preteranog samoljublja.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne i stresne situacije.
Jarac
Ljubav:
Partner pokušava da Vam pomogne ili da Vas oraspoloži. Zajednički susret se pretvara u »lepši deo stvarnosti«.
Posao:
Polazite od pogrešnih informacija, tako da Vaše prognoze deluju neubedljivo. Prihvatite dobronamernu kritiku.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete »teškim temama«.
Vodolija
Ljubav:
Ljubavna pažnja uvek deluje kao najbolji lek za dušu. Opustite se u svom svetu intime i u društvu bliske osobe.
Posao:
Imate dovoljno snage da se suprotstavite različitim problemima, ali dodatni stres se loše odražava na Vaše zdravstveno stanje.
Zdravlje:
Razmislite na koji način treba da poboljšate svoju koncentraciju.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Ukoliko ste dovoljno odgovorni, nemojte dozvoliti da Vas pokoleba nečija priča. Postupite po svojoj savesti.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.
Horoskop za 18. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
