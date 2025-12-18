Horoskop za 18. decembar: Vodoliji zbog stresa na poslu narušeno zdravlje, Devica greši u ljubavi

Horoskop za 18. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Razmislite na koji način treba da prevaziđete porodične nesporazume. Raduje Vas osmeh zadovoljstva na partnerovom licu.

Posao:

Delujete opterećeno različitim obavezama, tako da Vam nedostaju diplomatski maniri pred saradnicma.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.



Bik

Ljubav:

Nema razloga da očekujete previše razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem. Potrebna Vam je osoba sličnih afiniteta.

Posao:

Izbegavajte nepotreban rizik na koji Vas nagovaraju određeni saradnici. Ne možete da promenite sadašnje uslove u svoju korist.

Zdravlje:

Posvetite pažnju nekim vedrim sadržajima, koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Partner deluje prilično uznemireno, što remeti i Vaše raspoloženje. Ne možete da uskladite zajednička interesovanja.Posao:Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje. Svaki vid dobre preventive može biti od velike pomoći.Zdravlje:Izbegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije.

Ljubav:

Bolje je da stišavate svoje strasti, nego da se uplićete u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogućim posledicama.

Posao:

Ukoliko Vam neko zadaje različite probleme, podsetite svoje saradnike na pravila lepog ponašanja.

Zdravlje:

Uskladite svoje misli i osećanja.



Horoskop za 18. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Obratite se bliskoj osobi za utehu i emotivno razumevanje. Neko ima dobru ideju i iskreno brine o Vašem raspoloženju.

Posao:

Ulažete ogromnu energiju u posao kojim se bavite, ali na kraju dobijate samo delimične rezultate.

Zdravlje:

Nema potrebe da dramatično doživljavate nove događaje, opustite se.



Devica

Ljubav:



Vaga

Ne zaboravite da postoji granica između praktičnih interesa i emotivnog zadovoljstva, nije dozvoljeno sve što Vam se dopada.Posao:Vašu kritizersku narav ili dodatnu upornost okolina tumači na različite načine. Ipak, to Vam neće smetati da nametnete svoje mišljenje.Zdravlje:Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.

Ljubav:

U velikom zanosu svoje želje upućujete pogrešnoj osobi. Osvrnite se oko sebe, pre nego što donesete novu ili važnu odluku.

Posao:

Imate pogrešan utisak. Nema potrebe da skrećete pažnju na sebe, ako unapred ne obezbedite nečiju podršku.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.



Škorpija

Ljubav:

Postoje određene situacije koje treba izbegavati, jer emotivno rivalstvo uvek ostavlja i različite posledice.

Posao:

Ne dopada Vam se nečija uloga ili ponašanje u poslovnim pregovorima. Ipak, budite mudri i uzdržani pred saradnicima.

Zdravlje:

Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.



Horoskop za 18. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Nema potrebe da preuveličavate svoje želje i interesovanja u susretu sa voljenom osobom. Partner ne reaguje na Vašu priču.Posao:Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih, predstavlja klasičan primer preteranog samoljublja.Zdravlje:Izbegavajte konfliktne i stresne situacije.

Ljubav:

Partner pokušava da Vam pomogne ili da Vas oraspoloži. Zajednički susret se pretvara u »lepši deo stvarnosti«.

Posao:

Polazite od pogrešnih informacija, tako da Vaše prognoze deluju neubedljivo. Prihvatite dobronamernu kritiku.

Zdravlje:

Nema potrebe da se opterećujete »teškim temama«.



Vodolija

Ljubav:

Ljubavna pažnja uvek deluje kao najbolji lek za dušu. Opustite se u svom svetu intime i u društvu bliske osobe.

Posao:

Imate dovoljno snage da se suprotstavite različitim problemima, ali dodatni stres se loše odražava na Vaše zdravstveno stanje.

Zdravlje:

Razmislite na koji način treba da poboljšate svoju koncentraciju.



Ribe

Ljubav:



Potrudite se da delujete neodoljivo na osobu koja privlači Vašu emotivnu pažnju. Osmislite interesantnu i romantičnu zabavu.Posao:Ukoliko ste dovoljno odgovorni, nemojte dozvoliti da Vas pokoleba nečija priča. Postupite po svojoj savesti.Zdravlje:Zračite pozitivnom energijom.