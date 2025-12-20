Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Horoskop za 20. decembar: Jarac mora da uspori ritam, Blizanci u naletu strasti da se kriju

Horoskop za 20. decembar: Jarac mora da uspori ritam, Blizanci u naletu strasti da se kriju

Autor: | 20/12/2025

0

Dnevni horoskop za 20. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Delujete uznemireno, teško pronalazite svoju »mirnu luku« i emotivni predah. Nedostaje Vam poverenje u jednu blisku osobu.
Posao:
Izbegavajte nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da odradi i Vaš deo posla.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite nekoj interesantnoj temi, akumulirajte pozitivnu energiju.
 

Bik

Ljubav:
Dobra volja »čuda čini«, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.
Posao:
Uvek postoji zaobilazno rešenje. Obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje ineterese sa proverenim saradnicima.
Zdravlje:
Izbegavajte različite situacije koje Vas uznemiravaju.
 

Pročitajte Ova 3 znaka praznike neće dočekati sami, čeka ih fatalna ljubav

Blizanci

Ljubav:

Prija Vam nečije prisustvo. Budite diskretniji pri susretima koji obiluju snažnim emocijama ili prikrivenim strastima.
Posao:
Osećate potrebu da se rasteretite od nagomilanih obaveza. Prepustite svojim saradnicima da završe teži deo posla.
Zdravlje:
Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti, budite umereni.
 

Rak

Ljubav:
Nemojte dozvoliti da Vas neko zavarava. Potrebni su Vam bolji kriterijumi pri izboru novog društva ili zabave.
Posao:
Osećate negativno raspoloženje u krugu saradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva Vaš poslovni status.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.
 

Horoskop za 20. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav 

Ljubav:
Budite umerenji u svojim zahtevima pred voljenom osobom. Prijaće Vam susret sa bliskim prijateljima i nečija emotivna pažnja.
Posao:
Nečija priča na Vas ostavlja suprotan efekat. Nema potrebe da se opterećujete ambicioznim ciljevima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnju ishranu.
 

Devica 

Ljubav:

Planirajte neku omiljenu zabavu ili emotivni susret, prijaće Vam veselo društvo i nečija pažnja.
Posao:
Na Vama je da pokrenete inicijativu u dobrom pravcu, a na nekom drugom da realizuje Vaše ideje.
Zdravlje:
Priuštite sebi neke »lepe sitnice«, kao podsticaj za dobro raspoloženje.
 

Vaga

Ljubav:
Novi izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osećaj sigurnosti koji Vam nedostaje.
Posao:
Dobro razmislite kome treba da poverite svoje planove, konsultujte osobu za koju Vas vezuje pozitivno iskustvo.
Zdravlje:
Potreban Vam je dobar podsticaj ili emotivna inspiracija, opustite se.
 

Škorpija 

Ljubav:
Neko Vas dovodi pred novo emotivno iskušenje. Smišljate odgovor ili način na koji treba da postupite prema bliskoj osobi.
Posao:
Sve se svodi na princip uzimanja ili davanja, ono što dobijate ima visoku cenu i zahteva veliko zalaganje.
Zdravlje:
Izbegavajte impulsivno ponašanje, opustite se.
 

Horoskop za 20. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:

Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Pažljivije birajte društvo za izlazak ili intimno poveravanje.
Posao:
Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na Vašu koncentraciju ili da Vas neko »ulovi« u zamku.
Zdravlje:
Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju.
 

Jarac

Ljubav:
U emotivnom smislu, delujete pomalo provokativno na voljenu osobu. Kontrolišite svoje strasti.
Posao:
Vaše ponašanje ukazuje na neskromnost ili na preterano isticanje ličnih sposobnosti, što remeti poslovnu saradnju.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam.
 

Vodolija

Ljubav:
Voljena osoba očekuje da dosledno ispunite svoja obećanja. Teško Vam je da uskladite potrebe i interesovanja.
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor ili određeno priznanje za svoj rad. Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira na impulsivno ponašanje.
Zdravlje:
Prijaće Vam kreativna izolacija, primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
 

Ribe

Ljubav:

Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje Vas udaljavaju od drage osobe. Potrebna Vam je emotivna podrška.
Posao:
Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u inferiornoj poziciji u odnosu na saradnike.
Zdravlje:
Budite umereni i izbegavajte različite izazove.

Horoskop za 20. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković Photo by Laurentiu Iordache on Unsplash

Slične Vesti

Tagovi: horoskop dnevni horoskop dnevni horoskop za 20. decembar dnevni horoskop za 20. decembar 2025. godine horoskop za 20. decembar horoskop za 20. decembar 2025. godine

Pročitajte još

Najnovije vesti