Horoskop za 20. decembar: Jarac mora da uspori ritam, Blizanci u naletu strasti da se kriju

Dnevni horoskop za 20. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Delujete uznemireno, teško pronalazite svoju »mirnu luku« i emotivni predah. Nedostaje Vam poverenje u jednu blisku osobu.

Posao:

Izbegavajte nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da odradi i Vaš deo posla.

Zdravlje:

Slobodno vreme posvetite nekoj interesantnoj temi, akumulirajte pozitivnu energiju.



Bik

Ljubav:

Dobra volja »čuda čini«, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.

Posao:

Uvek postoji zaobilazno rešenje. Obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje ineterese sa proverenim saradnicima.

Zdravlje:

Izbegavajte različite situacije koje Vas uznemiravaju.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Prija Vam nečije prisustvo. Budite diskretniji pri susretima koji obiluju snažnim emocijama ili prikrivenim strastima.Posao:Osećate potrebu da se rasteretite od nagomilanih obaveza. Prepustite svojim saradnicima da završe teži deo posla.Zdravlje:Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti, budite umereni.

Ljubav:

Nemojte dozvoliti da Vas neko zavarava. Potrebni su Vam bolji kriterijumi pri izboru novog društva ili zabave.

Posao:

Osećate negativno raspoloženje u krugu saradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva Vaš poslovni status.

Zdravlje:

Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.



Horoskop za 20. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Budite umerenji u svojim zahtevima pred voljenom osobom. Prijaće Vam susret sa bliskim prijateljima i nečija emotivna pažnja.

Posao:

Nečija priča na Vas ostavlja suprotan efekat. Nema potrebe da se opterećujete ambicioznim ciljevima.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnju ishranu.



Devica

Ljubav:



Vaga

Planirajte neku omiljenu zabavu ili emotivni susret, prijaće Vam veselo društvo i nečija pažnja.Posao:Na Vama je da pokrenete inicijativu u dobrom pravcu, a na nekom drugom da realizuje Vaše ideje.Zdravlje:Priuštite sebi neke »lepe sitnice«, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Ljubav:

Novi izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osećaj sigurnosti koji Vam nedostaje.

Posao:

Dobro razmislite kome treba da poverite svoje planove, konsultujte osobu za koju Vas vezuje pozitivno iskustvo.

Zdravlje:

Potreban Vam je dobar podsticaj ili emotivna inspiracija, opustite se.



Škorpija

Ljubav:

Neko Vas dovodi pred novo emotivno iskušenje. Smišljate odgovor ili način na koji treba da postupite prema bliskoj osobi.

Posao:

Sve se svodi na princip uzimanja ili davanja, ono što dobijate ima visoku cenu i zahteva veliko zalaganje.

Zdravlje:

Izbegavajte impulsivno ponašanje, opustite se.



Horoskop za 20. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Pažljivije birajte društvo za izlazak ili intimno poveravanje.Posao:Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na Vašu koncentraciju ili da Vas neko »ulovi« u zamku.Zdravlje:Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju.

Ljubav:

U emotivnom smislu, delujete pomalo provokativno na voljenu osobu. Kontrolišite svoje strasti.

Posao:

Vaše ponašanje ukazuje na neskromnost ili na preterano isticanje ličnih sposobnosti, što remeti poslovnu saradnju.

Zdravlje:

Usporite svoj ubrzani ritam.



Vodolija

Ljubav:

Voljena osoba očekuje da dosledno ispunite svoja obećanja. Teško Vam je da uskladite potrebe i interesovanja.

Posao:

Očekujete pozitivan odgovor ili određeno priznanje za svoj rad. Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira na impulsivno ponašanje.

Zdravlje:

Prijaće Vam kreativna izolacija, primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.



Ribe

Ljubav:



Horoskop za 20. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook







Stana Luković Photo by Laurentiu Iordache on Unsplash

Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje Vas udaljavaju od drage osobe. Potrebna Vam je emotivna podrška.Posao:Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u inferiornoj poziciji u odnosu na saradnike.Zdravlje:Budite umereni i izbegavajte različite izazove.