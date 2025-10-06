Horoskop za 6. oktobar: Ovan trpi zbog nečije samovolje, želje koje ima Rak nisu nedostižne

Horoskop za 6. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje vas udaljavaju od drage osobe. Promenite svoju orijentaciju u razmišljanju.

Posao: Ne dopada vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike.

Zdravlje: Budite umereni i izbegavajte različite izazove.

Bik

Ljubav: Ne želite emotivnu utehu, ali nečije ponašanje vas podseća na unapred režiranu predstavu u kojoj vam se dodeljuje sporedna uloga.

Posao: Nema potrebe da učestvujete u novoj raspravi o poslovnim ciljevima, među saradnicima postoje različite interesne sfere i opredeljenja.

Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija i aktivan odmor.

Blizanci

Ljubav: Ukoliko vam nedostaje nečije prisustvo, potražite odgovarajuću zamenu ili osobu za koju vas vezuju slična interesovanja.

Posao: Pažljivije posmatrajte svoju okolinu i promenite neke ustaljene navike. Potrebno je da zadovoljite nečije kriterijume poslovne saradnje.

Zdravlje: Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.

Rak

Ljubav: Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.

Posao: Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, stoga nemojte dozvoliti da neko menja vašu.

Zdravlje: Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.

Horoskop za 6. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav: Smišljeno odlažete da se suočite sa nekim situacijama u ljubavnom životu, ali partner vas neće ostaviti na miru dokle god ne ispunite svoja obećanja.

Posao: Dobro ste informisani o novim poslovnim događajima i stalo vam je da ostvarite svoje prioritetne ciljeve.

Zdravlje: Važno je da pravilno kanališete energiju.

Devica

Ljubav: Ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.

Posao: Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj pred saradnicima, ali postoje situacije koje prevazilaze vaše profesionalno iskustvo.

Zdravlje: Važno je da se psihološki rasteretite od suvišnih briga, opustite se

Vaga

Ljubav: Potrudite se da delujete neodoljivo na osobu koja privlači Vašu emotivnu pažnju. Osmislite interesantnu i romantičnu zabavu.

Posao: Ukoliko ste dovoljno odgovorni, nemojte dozvoliti da vas pokoleba nečija priča. Postupite po svojoj savesti.

Zdravlje: Zračite pozitivnom energijom.

Škorpija

Ljubav: Bolje je da stišavate svoje strasti, nego da se uplićete u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogućim posledicama.

Posao: Ukoliko vam neko zadaje različite probleme, podsetite svoje saradnike na pravila lepog ponašanja.

Zdravlje: Uskladite svoje misli i osećanja.

Horoskop za 6. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav: Osmislite dobar plan i originalan nastup koji treba da zadovolji blisku osobu. Važno je da napravite dobar izbor u svakom pogledu.

Posao: Ukoliko ste zainteresovani za nove poslovne izazove, potreban vam je dobra procena. Upotrebite moć sugestije u pregovorima.

Zdravlje: Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.

Jarac

Ljubav: Ništa nije bezazleno, kao što izgleda. Partner budnim okom prati vaše kretanje i ponašanje.

Posao: Ponekad različite obaveze predstavljaju veliki teret, ali ne i izgovor za neispunjena obećanja.

Zdravlje: Izbegavajte rivalske odnose.

Horoskop za 6. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Vodolija

Ljubav: Vaš ponos izbija na površinu, što predstavlja loš predznak u susretu sa voljenom osobom. Kontrolišite sujetu.

Posao: Važno je da poštujete protokol u odnosu prema saradnicima. Nema potrebe da komplikujete zajednički dogovor.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje vas preterano uznemiravaju.

Ribe

Ljubav: Latentna nesigurnost koju osećate proizilazi iz emotivne slabosti ili nesposobnosti da se odlučno suprotstavite jednoj bliskoj osobi.

Posao: Potrebno je da realno procenite situaciju na poslovnoj sceni. Delujete oprezno i ne verujte u sve što vidite ili čujete u susretu sa saradnicima.

Zdravlje: Izbegavajte situacije u kojima osećate psihološki pritisak.

Horoskop za 6. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









