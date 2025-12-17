Horoskop za 17. decembar: Bik ima problema na poslu, Vagi se okreće kolo sreće u ljubavi

Horoskop za 17. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Ukoliko Vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru.

Posao:

Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.

Zdravlje:

Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.



Bik

Ljubav:

Bez obzira na velika očekivanja, prihvatite ideju koju predlaže voljena osoba ili neku »utešnu varijantu«.

Posao:

Dok Vi trpite zbog negativnih uticaja, Vaši saradnici deluju bezbrižno i ne obraćaju pažnju na Vaše zamerke.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe umerenost i samokontrolu.



Blizanci

Ljubav:



Rak

U susretu sa voljenom osobom bolje je da prihvatite utešnu varijantu, iako to nije svojstveno Vašoj ćudi i temperamentu.Posao:Postupite po svojoj savesti, važno je da ispoštujete zajednički dogovor ili utvrđena pravila u poslovnoj saradnji.Zdravlje:Izbegavajte konfliktne situacije.

Ljubav:

Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.

Posao:

Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, nemojte dozvoliti da neko menja Vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme.

Zdravlje:

Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.



Lav

Ljubav:

Dovoljan je pozitivan podsticaj ili unutrašnji impuls da osetite veliki emotivni zanos koji Vas približava dragoj osobi.

Posao:

Ukoliko budete dovoljno efikasni, predstoji Vam novi dobitak i moralna satisfakcija. Nemojte propustiti dobru priliku.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.



Devica

Ljubav:



Vaga

Ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti, bez detaljnih objašnjenja i osećanja krivice.Posao:Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok i posledicu, važno je da ispunite svoje redovne obaveze.Zdravlje:Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, prijaće Vam više vitamina.

Ljubav:

Delujete uznemireno pri pomisli da Vas neko emotivno zapostavlja. Kolo sreće se okreće, budite strpljiviji.

Posao:

Nečiji odgovori mogu da se tumače na različite načine, ali Vi imate loš predosećaj i strahujete od mogućeg neuspeha.

Zdravlje:

Razmislite o boljoj zdravstvenoj preventivi.



Škorpija

Ljubav:

Susret sa jednom osobom deluje zamorno, stoga tražite različite izgovore u pokušaju da izbegnete nečije društvo.

Posao:

Morate imati jasnu predstavu o pravim vrednostima koje prolaze zapaženo u poslovnim krugovima.

Zdravlje:

Ukoliko osećate psihološku tenziju, večernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji.



Strelac

Ljubav:



Jarac

U emotivnom smislu, nemojte činiti stvari koje kod partnera izazivaju ljutnju ili negodovanje.Posao:Brzopleto ste prihvatili nečiju ponudu, sada Vam preostaje žaljenje zbog onoga što ste rekli ili učinili.Zdravlje:Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Ljubav:

Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.

Posao:

Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.



Vodolija

Ljubav:

Veštim potezima umete da ostvarite svoje emotivne namere. Partner Vam ugađa na različite načine, dok se Vi zadovoljno osmehujete.

Posao:

Podstičite kod sebe radoznalost i kreativno raspoloženje. U susretu sa saradnicima, očekuje Vas novo ili poučno iskustvo.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.



Ribe

Ljubav:



Dok bliska osoba rešava zajednički problem, Vi uporno ponavljate »pogrešne poteze« ili pogrešnu priču. Suviše ste uznemireni.Posao:Položaj Meseca utiče na Vašu preteranu sentimentalnost u poslovnim susretima i na velike ambicije.Zdravlje:Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.