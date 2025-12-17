Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 17. decembar: Bik ima problema na poslu, Vagi se okreće kolo sreće u ljubavi

Autor: | 17/12/2025

Horoskop za 17. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Ukoliko Vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru.
Posao:
Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.
 

Bik

Ljubav:
Bez obzira na velika očekivanja, prihvatite ideju koju predlaže voljena osoba ili neku »utešnu varijantu«.
Posao:
Dok Vi trpite zbog negativnih uticaja, Vaši saradnici deluju bezbrižno i ne obraćaju pažnju na Vaše zamerke.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe umerenost i samokontrolu.
 

Blizanci

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom bolje je da prihvatite utešnu varijantu, iako to nije svojstveno Vašoj ćudi i temperamentu.
Posao:
Postupite po svojoj savesti, važno je da ispoštujete zajednički dogovor ili utvrđena pravila u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne situacije.
 

Rak

Ljubav:
Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.
Posao:
Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, nemojte dozvoliti da neko menja Vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.
 

Lav 

Ljubav:
Dovoljan je pozitivan podsticaj ili unutrašnji impuls da osetite veliki emotivni zanos koji Vas približava dragoj osobi.
Posao:
Ukoliko budete dovoljno efikasni, predstoji Vam novi dobitak i moralna satisfakcija. Nemojte propustiti dobru priliku.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
 

Devica 

Ljubav:

Ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti, bez detaljnih objašnjenja i osećanja krivice.
Posao:
Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok i posledicu, važno je da ispunite svoje redovne obaveze.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, prijaće Vam više vitamina.
 

Vaga

Ljubav:
Delujete uznemireno pri pomisli da Vas neko emotivno zapostavlja. Kolo sreće se okreće, budite strpljiviji.
Posao:
Nečiji odgovori mogu da se tumače na različite načine, ali Vi imate loš predosećaj i strahujete od mogućeg neuspeha.
Zdravlje:
Razmislite o boljoj zdravstvenoj preventivi.
 

Škorpija 

Ljubav:
Susret sa jednom osobom deluje zamorno, stoga tražite različite izgovore u pokušaju da izbegnete nečije društvo.
Posao:
Morate imati jasnu predstavu o pravim vrednostima koje prolaze zapaženo u poslovnim krugovima.
Zdravlje:
Ukoliko osećate psihološku tenziju, večernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji.
 

Strelac

Ljubav:

U emotivnom smislu, nemojte činiti stvari koje kod partnera izazivaju ljutnju ili negodovanje.
Posao:
Brzopleto ste prihvatili nečiju ponudu, sada Vam preostaje žaljenje zbog onoga što ste rekli ili učinili.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate koncentraciju.
 

Jarac

Ljubav:
Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.
Posao:
Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
 

Vodolija

Ljubav:
Veštim potezima umete da ostvarite svoje emotivne namere. Partner Vam ugađa na različite načine, dok se Vi zadovoljno osmehujete.
Posao:
Podstičite kod sebe radoznalost i kreativno raspoloženje. U susretu sa saradnicima, očekuje Vas novo ili poučno iskustvo.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
 

Ribe

Ljubav:

Dok bliska osoba rešava zajednički problem, Vi uporno ponavljate »pogrešne poteze« ili pogrešnu priču. Suviše ste uznemireni.
Posao:
Položaj Meseca utiče na Vašu preteranu sentimentalnost u poslovnim susretima i na velike ambicije.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.
 

Horoskop za 17. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

