Horoskop za 31. oktobar: Vodolija u ljubavnoj nedoumici, Lav na poslu mora da sačuva samokontrolu

Horoskop za 31. oktobar: Vodolija u ljubavnoj nedoumici, Lav na poslu mora da sačuva samokontrolu

Autor: | 31/10/2025

Horoskop za 31. oktobar 2025. godine

Ovan


Ljubav:
Za sada vešto korisite svoje sposobnosti na različitim stranama. Partner ne može da odoli Vašem šarmu.
Posao:
Stepen poslovnog uspeha najviše zavisi od pravilnog izbora taktike koju primenjujete prema saradnicima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
 

Bik

Ljubav:
Ukoliko Vam je stalo da obradujete partnera, razmislite na koji način treba da predstavite svoje ideje.
Posao:
Objašnjavate stvari koje Vaša okolina dobro poznaje, ali se ne usuđuje i da ih prihvati.
Zdravlje:
Važno je da pravilno kanališete svoju energiju.
 

Blizanci

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, novi događaji predstavljaju dobar povod za zajedničku proslavu. Sve u skladu sa inspiracijom.
Posao:
Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sreće, tako da Vas očekuju pozitivni razultati.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.
 

Rak

Ljubav:
Planirajte romantičnu zabavu u dvoje. Ljubav je »tajanstvena šifra«, koja deluje pozitivno na Vaše raspoloženje i motivaciju.
Posao:
Konflikt pri rešavanju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa saradnicima, budite oprezni i promišljeni.
Zdravlje:
Važno je pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.
 

Lav 

Ljubav:
Novi izlivi ljubomore ili posesivnosti, deluju iritirajuće na voljenu osobu. Promenite svoje neprikladno ponašanje.
Posao:
Morate imati dovoljno mudrosti da se suprotstavite nečijoj samovolji i poslovnom autoritetu. Sačuvajte samokontrolu.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne situacije, opustite se.
 

Devica

Ljubav:

Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o »osetljivim temama«, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.
Posao:
Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.
Zdravlje:
Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.
 

Vaga

Ljubav:
Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da započinjete prepirku ili da pravite novu ljubomornu scenu.
Posao:
Nemojte se zavaravati da su nečija obećanja dovoljna garancija za poslovni uspeh, većinu stvari možete da ostvarite bez uticaja sa strane.
Zdravlje:
Posvetite pažnju stvarima koje deluju pozitivno na Vaše raspoloženje.

Škorpija

Ljubav:
Bez obzira koliko delujete tajanstveno pred voljenom osobom, ne uspevate da prikrijete svoje osnovno raspoloženje.
Posao:
Nemojte dozvoliti da Vam neko pokrene niske strasti ili želju za poslovnim rivalstvom. Budite realni.
Zdravlje:
Umirite savest u iskrenom razgovoru sa bliskom osobom.
 

Strelac 

Ljubav:

Nema razloga da očekujete previše razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem. Potrebna Vam je osoba sličnih afiniteta.
Posao:
Izbegavajte nepotreban rizik na koji Vas nagovaraju određeni saradnici. Ne možete da promenite sadašnje uslove u svoju korist.
Zdravlje:
Posvetite pažnju nekim vedrim sadržajima, koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.
 

Jarac 

Ljubav:
Izbegavajte osobu koja deluje depresivno na Vaše raspoloženje. Svoju pažnju usmerite u pozitivnom pravcu.
Posao:
Ne dopada Vam se nečije kritizerstvo ili dvosmislenost kada se dogovarate o izboru zajedničke teme.
Zdravlje:
Važno je da racionalno koristite svoje vreme i energiju.
 

Vodolija

Ljubav:
Neko Vas nagovara da donesete važnu odluku. Ne možete poricati svoju odgovornost pred bliskom osobom.
Posao:
Kada uskladite svoja duhovna interesovanja sa praktičnim ciljevima, očekuju Vas pozitivni rezultati. Pokažite više smisla za praktične vrednosti.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate koncentraciju.
 

Ribe

Ljubav:

Delujete napeto, počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili arogantno ponašanje. Ne želite da umanjite svoje kriterijume.
Posao:
Pažljivije analizirajte odgovore koje dobijate od bliskih saradnika, svako ima svoju teoriju i vesto brani svoje poslovne interese.
Zdravlje:
Izbegavajte neke naporne ili stresne situacije koje Vas zamaraju.
 

