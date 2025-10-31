Horoskop za 31. oktobar: Vodolija u ljubavnoj nedoumici, Lav na poslu mora da sačuva samokontrolu

Horoskop za 31. oktobar 2025. godine

Ovan



Ljubav:

Za sada vešto korisite svoje sposobnosti na različitim stranama. Partner ne može da odoli Vašem šarmu.

Posao:

Stepen poslovnog uspeha najviše zavisi od pravilnog izbora taktike koju primenjujete prema saradnicima.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnu ishranu.



Bik

Ljubav:

Ukoliko Vam je stalo da obradujete partnera, razmislite na koji način treba da predstavite svoje ideje.

Posao:

Objašnjavate stvari koje Vaša okolina dobro poznaje, ali se ne usuđuje i da ih prihvati.

Zdravlje:

Važno je da pravilno kanališete svoju energiju.



Blizanci

Ljubav:



Rak

U susretu sa voljenom osobom, novi događaji predstavljaju dobar povod za zajedničku proslavu. Sve u skladu sa inspiracijom.Posao:Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sreće, tako da Vas očekuju pozitivni razultati.Zdravlje:Zračite pozitivnom energijom.

Ljubav:

Planirajte romantičnu zabavu u dvoje. Ljubav je »tajanstvena šifra«, koja deluje pozitivno na Vaše raspoloženje i motivaciju.

Posao:

Konflikt pri rešavanju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa saradnicima, budite oprezni i promišljeni.

Zdravlje:

Važno je pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.



Horoskop za 31. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Novi izlivi ljubomore ili posesivnosti, deluju iritirajuće na voljenu osobu. Promenite svoje neprikladno ponašanje.

Posao:

Morate imati dovoljno mudrosti da se suprotstavite nečijoj samovolji i poslovnom autoritetu. Sačuvajte samokontrolu.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne situacije, opustite se.



Devica

Ljubav:



Vaga

Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o »osetljivim temama«, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.Posao:Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.Zdravlje:Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.

Ljubav:

Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da započinjete prepirku ili da pravite novu ljubomornu scenu.

Posao:

Nemojte se zavaravati da su nečija obećanja dovoljna garancija za poslovni uspeh, većinu stvari možete da ostvarite bez uticaja sa strane.

Zdravlje:

Posvetite pažnju stvarima koje deluju pozitivno na Vaše raspoloženje.





Škorpija

Ljubav:

Bez obzira koliko delujete tajanstveno pred voljenom osobom, ne uspevate da prikrijete svoje osnovno raspoloženje.

Posao:

Nemojte dozvoliti da Vam neko pokrene niske strasti ili želju za poslovnim rivalstvom. Budite realni.

Zdravlje:

Umirite savest u iskrenom razgovoru sa bliskom osobom.



Horoskop za 31. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Nema razloga da očekujete previše razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem. Potrebna Vam je osoba sličnih afiniteta.Posao:Izbegavajte nepotreban rizik na koji Vas nagovaraju određeni saradnici. Ne možete da promenite sadašnje uslove u svoju korist.Zdravlje:Posvetite pažnju nekim vedrim sadržajima, koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.

Ljubav:

Izbegavajte osobu koja deluje depresivno na Vaše raspoloženje. Svoju pažnju usmerite u pozitivnom pravcu.

Posao:

Ne dopada Vam se nečije kritizerstvo ili dvosmislenost kada se dogovarate o izboru zajedničke teme.

Zdravlje:

Važno je da racionalno koristite svoje vreme i energiju.



Vodolija

Ljubav:

Neko Vas nagovara da donesete važnu odluku. Ne možete poricati svoju odgovornost pred bliskom osobom.

Posao:

Kada uskladite svoja duhovna interesovanja sa praktičnim ciljevima, očekuju Vas pozitivni rezultati. Pokažite više smisla za praktične vrednosti.

Zdravlje:

Potrudite se da poboljšate koncentraciju.



Ribe

Ljubav:



Horoskop za 31. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook







Delujete napeto, počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili arogantno ponašanje. Ne želite da umanjite svoje kriterijume.Posao:Pažljivije analizirajte odgovore koje dobijate od bliskih saradnika, svako ima svoju teoriju i vesto brani svoje poslovne interese.Zdravlje:Izbegavajte neke naporne ili stresne situacije koje Vas zamaraju.