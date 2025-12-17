Najdetaljniji godišnji horoskop za 2026. godinu

Godišnji horoskop za 2026. godinu

2026. godina ne daje ni jedno gotovo rešenje. Pogotovo ne daje rešenje tipa „ja ću sada evo da sedim i da čekam da se sve samo reši i posloži onako kako meni odgovara“. Ne daje ni onu opciju „i živeli su srećno i zadovoljno do kraja života (ako bi moglo i „bogato“, to bi baš bilo super)“ – ona daje šansu za nov početak, ali onaj tip novog početka u kojem moraš debelo da radiš. Richman21/iStock / Getty Images Plus

Kao da si došao na gradilište na kojem stoji stara struktura, klimava, trula i vrlo sklona padu, prvo nju moraš srušiti, onda raščistiti ruševine i sve počistiti, pa tek onda krenuti da gradiš iznova.

Prilikom rušenja i čišćenja i građenja ćeš imati pomagače, one uz koje će „o-ruk“ biti lakše, ili će okolnosti pomoći da nešto jednostavnije rešiš - ali ćeš imati i one koji te usporavaju, koji ti otežavaju, ili pak okolnosti koje će te ometati. E, sad kad si pročitao ovaj uvod i nadam se shvatio da godina u koju ulazimo nije ni malo slatka, možemo da počnemo da je odmotavamo, stavku po stavku.

26-og januara će Neptun iz znaka Riba preći u znak Ovna. Neptun u pozitivnom smislu predstavlja vrhunske ideale, snove, nadahnuće, intuiciju I duhovnost. U negativnom – vrhunske opsenare, prodavače magle, iluziju, laž I otrove.

U prolasku kroz znak Riba (od 2011-e godine) iznedrio je I ove “plus”, ali I ove “minus” stavke – a čini mi se da poslednjih pet godina (od one čuvene 2020-e) kao da se stalno borimo sa nekim maglama, lažima, podvalama, muljanjima, kao da se sve više “klanjamo” lažnim idolima, kao da ona prava duhovnost I inspiracija nestaju, a zamenjuju ih neke kvazi I instant “duhovne” prakse u kojima se ove nazovi duhovne ili produhovljene vođe lako bogate na prevari I manipulaciji običnog čoveka.

Da li započinjati uopšte priču o otrovima? – zatrovani su umovi, zatrovan je vazduh koji dišemo I voda koju pijemo, zatrovana je priroda I hrana. Čovek današnjice je mentalno pogubljen, duševno I duhovno izgubljen, živi u iluziji I ne želi da pogleda realnosti u oči.

A šta kada Neptun pređe u znak Ovna? Znak Ovna je direktan, jasan I čist. Nema tu prostora za mutljag I skrivanje. Ovan ne ume da laže, a čak I kada pokušava – to je smejurija, kao kada trogodišnje dete pokušava da vam podvali. Zato će prelaskom Neptuna u znak Ovna sve obmane, prikrivanja, tajnovite tajne, manipulacije I sve laži tako dugo ušuškavane – izaći na svetlost dana, da budu jasne, vidljive – I spržene. Sve na sunce I direkt u čelo! Pa kom odgovara, odgovara. Kom ne odgovara, to je što je. Iryna Melnyk iStock Getty Images Plus

Za nekog buđenje iz dugog sna, za nekog raspršivanje slatkih snova I pogled u neprijatnu realnost. Pošto je Ovan marljiv I radan znak – čeka nas I rad na tome da ostvarimo svoje želje, ideje, kreativnosti, snove. Nema bez rmbanja ništa, nema ništa na zlatnom tanjiru. Samo radnik-udarnik fazon. Ulazimo u godine u kojima postajemo individualniji, kreativniji, svesniji. Što se duhovnosti tiče – spoznajemo da je ne možemo “kupiti” od nekog drugog, već da se ona nalazi unutar nas.

14-og februara Saturn prelazi u znak Ovna. Ova planeta je već jednom bila tokom 2025-e u Ovnu – od kraja maja do početka septembra (kakve god da su vam se životne situacije dešavale tada – I one lepe I one ne baš, samo sagledajte kako se osećate od septembra, otkako se Saturn ponovo vratio u znak Riba).

A taj Saturn u Ribama (kome ćemo uskoro videti leđa) nije sladak ni malo, to ste već zaključili od 2023-e, zar ne? Tranzit zvan – fasada drži a temelji klize, tranzit koji nas je zakucao u neizvesnostima, maglama, koji je doneo mentalno I duhovno urušavanje, tranzit u kojem su mnoge strukture koje smo smatrali neodvojivim delom svog života počele da tonu, propadaju, urušavaju se.

Jak psihološki pritisak koji je postao maltene pa deo naše svakodnevice, osećaj da ste na raskrsnici a putokaza na koju stranu treba ići nema ni od korova, upadanje u bunare melanholije, samosažaljenja, poludepresije. Pokušaji bekstva od realnosti kroz različite vrste opijata, strahovi da ne vidite izlaz I da ćete večno ostati u tom tunelu.

A šta kada Saturn pređe u znak Ovna? Ovan je novo, Saturn je struktura – što bi u prevodu značilo da stare strukture i stari načini funkcionisanja moraju nestati jer više nisu funkcionalni, a potrebno je izgraditi nove, postaviti nove temelje.

I ovo apsolutno važi i za nas same, kao i za svet oko nas. Jer Ovan je i „ja“ – i očigledno je da će svako od nas ponaosob morati poprilično da se bavi sobom. Nema sedenja ili izležavanja i čekanja da promena dođe – samo ti je možeš pokrenuti. U stvari, ne „možeš“ – već moraš. Jer ti okolnosti neće dozvoliti da izbegavaš borbu – moraćeš da se suočiš sa njom. winyuu iStock GettY Images Plus

Ono što je izuzetno značajno u ovoj godini jeste prvi momenat stvaranja konjunkcije Saturna i Neptuna u znaku Ovna – a to je 14-og februara. Kada se Neptun i Saturn susretnu na prvom stepenu prvog znaka, simbolika je prilično jasna – otvara se jedan višegodišnji period u kojem na vrlo buran i direktan način (simbolika Ovna) dolazi do pada starog poretka i ideologija, do raspadanja starog načina funkcionisanja, do borbe za nove ideale, želje, snove. Jer Neptun je neopipljivo i san, Saturn je opipljivo i materijalizacija.

Ovan je borba do cilja, bez odustajanja, zastoja, umora. Postoji samo jedna mogućnost – a to je pobeda. U momentu stvaranja konjunkcije Mars, kao njen vladar nalazi se u znaku Vodolije i učestvovaće u prvom pomračenju Sunca koje imamo u 2026-oj godini, već 17-og februara – a to je pomračenje Sunca u znaku Vodolije, u kvadratnom aspektu sa Uranom iz znaka Bika. Vodolija je kolektivno i revolucionarno, pa vidimo da je pred nama period velikih pobuna protiv starih sistema, koji će malo po malo zahvatiti celu planetu na kojoj živimo.

Razlog za pobune će biti laži, prevare, obmane, autokratija, ali će razlog za pobune biti i jaka ekonomska i finansijska kriza. Na ličnom planu – ovo je pokazatelj izlaska iz zone komfora (u kojoj ne mora biti komforno uopšte, već nas tu držati navika, strah, bojazan od gubitka sigurnosti) i korak ka građenju novih životnih temelja, građenju novih želja, ideala i snova. Prosta simbolika je – ako hoćeš da ti bude bolje, moraćeš da ustaneš i da napraviš prvi korak!

Pročitajte Život će napokon postati bolji za ova tri znaka

Sledeća su nam na redu pomračenja koja ćemo u ovoj godini imati kroz znak Vodolije, Lava, Device i Riba. Naime, čvorovi menjaju znake tokom 2026-e godine, a kada je to slučaj onda imamo pomračenja i u prethodnim znacima gde su čvorovi (Ribe Severni čvor, Devica Južni čvor), ali i u onim znacima gde se čvorovi sele (Vodolija Severni čvor, Lav Južni čvor). Selidba čvorova se dešava 18-og avgusta. Iz ose Devica – Ribe (logika/vera, racio/duhovnost, kristalno jasno/mutno, opipljivo/nevidljivo) ide u osu Vodolija – Lav (kolektivno/lično, suština/forma, potrebe svih/moje potrebe, narod/vladar). Prstenasto pomračenje Sunca u Vodoliji je 17-og februara i predstavlja taj prvi izlazak iz okvira, iskorak. Sledeće nam je totalno pomračenje Meseca u znaku Device 03-eg marta – kao da moramo da se osvrnemo iza sebe i uradimo nešto što smo propustili. Naredno je totalno pomračenje Sunca u znaku Lava 12-og avgusta – koje govori o padu s vlasti nekih političkih figura, vođa, autoriteta, ali i o globalnim tenzijama između onih sila koje za sebe smatraju da su velike i mnogo bitne (e sad, koliko će to biti realna tenzija a koliko samo dramska predstava, to ćemo tek da vidimo). 28-og avgusta imamo totalno pomračenje Meseca u znaku Riba koje će razotkriti neke velike tajne i obmane.

Idemo dalje. Merkur će tokom 2026-e godine tri puta ići retrogradnim hodom, kroz vodene znake. Prvo retrogradno kretanje u znaku Riba 27-og februara, drugo je u znaku Raka 30-og juna i treće u znaku Škorpije 25-og oktobra.

Uran prelazi u znak Blizanaca 26-og aprila, do tada je u znaku Bika. Uran u znaku Bika će u svom poslednjem prolasku, do prelaska u znak Blizanaca – debelo rasklimatati globalnu finansijsku situaciju, dodatno otvorivši vrata krize u ovom sektoru, jer sve što je globalno mora se odraziti i na lično. Prelaskom Urana u znak Blizanaca, gde će imati sekstilni aspekt sa Saturnom i Neptunom iz znaka Ovna i trigonski sa Plutonom iz znaka Vodolije – mi ulazimo u višegodišnji period (a ova 2026-a će biti svojevrsni početak prekretnice) u kojem nas očekuju velike promene u transportu, trgovini, obrazovanju, saobraćaju, komunikaciji i tehnologiji, u kojem nas očekuje prekrajanje granica i stvaranje novih država, ali i u kojima će nosioci i pobune i napretka biti mladi, obrazovani ljudi. Era deda i baba koje vode planetu i koje pokušavaju da osujete svaki vid zaista značajnog napretka je gotova. Smenjuje ih mladost koja ima kolektivnu podršku. Deagreez iStock Getty Images Plus

Jupiter će preći iz znaka Raka u znak Lava 30-og juna. IZ znaka u kojem je doneo fokus na porodično, nacionalno, istorijsko, narodno – prelazi u znak koji vlada individualnim, liderstvom, potrebom za isticanjem i ambicijom, dramom, prelazi u znak koji vlada decom, talentima, odmorom, pozorištem i predstavama, kreativnošću, sportom, ljubavlju. Prelazi u znak koji naglašava šta je ono što JA želim, šta je ono što JA hoću.

I kao višnjica na vrh torte – Venera tokom 2026-e ima svoj retrogradni hod. Započeće ga 03-eg oktobra iz znaka Škorpije i nastaviti kroz znak Vage. Kompletan retrogradni ciklus će trajati od ulaska u septembar pa do polovine decembra (u to je uključen i sam retrogradni hod od ulaska u oktobar do polovine novembra, ali i periodi Venerine retrogradne senke – od septembra do oktobra i od polovine novembra do polovine decembra). U Venerinom ciklusu retrogradnosti zaronićemo u preispitivanja emocija, ali i finansijskih struktura (dok je Venera retro u Škorpiji), stavićemo pod lupu sve naše odnose – emotivne, porodične, poslovne, koje god (dok je Venera retro u Vagi). Generalno gledano ovo je period kada sve naše relacije moraju biti proverene, kada moramo odvojiti žito od kukolja i kroz introspekciju se dogovoriti sa sobom da li se u nečemu dobro osećamo ili smo sputani, ugušeni, zatrovani dešavanjima. Naravno, u ovom periodu ćemo imati povratnike, ali i početke novih odnosa koji nas stavljaju na test – da li smo i koliko naučili do sada ili stalno ponavljamo greške?

Mali sažetak za kraj – svako od nas želi da mu ulazak u novu godinu donese sve lepo, divno i krasno – ako bi moglo uz minimalno ulaganje našeg truda. U prevodu – daj mi na tacni. Bojim se da se tako nešto neće dogoditi i da i 2026-a, ali i neke druge godine pred nama samo nastavljaju postojeći ciklus ogromnih promena. Pred nama je nastavak velikih klimatskih promena, pred nama je isto tako veliki naučni i tehnološki razvoj, pred nama su promene granica i preoblikovanje država, pred nama je pad dugotrajnih sistema, pred nama su problemi u ekonomskom i finansijskom sektoru. Pred nama je rušenje i nova izgradnja. No, pred nama je i porast kolektivne svesti i novi snovi za koje se vredi boriti i graditi ih, korak po korak. Jer, suština 2026-e i jeste – Želiš promenu? Onda kreni prema njoj!

OVAN

Kretanje Saturna (od polovine februara) i Neptuna (od pred kraj januara) kroz vaš znak – uvodi Ovnove u jedan važan i ozbiljan, višegodišnji životni ciklus. Saturn je sistem i struktura, Neptun je inspiracija i kreacija – pa eto prilike da se Ovnovi (i to naročito od pred kraj aprila i ulaska Urana u znak Blizanaca, vaše polje komunikacija, učenja, okoline) – odluče da naprave neke važne životne korake. Da se ozbiljnije bave svojim poslom i pozicijom, da počnu da rade na novom radnom mestu, da se osamostale ili počnu da razmišljaju o privatnom biznisu, da uđu u značajnu vezu ili u brak, da okuse šta znači stvarati i graditi životni temelj, porodicu i budućnost, ali i da „provere“ kakvi su temelji onoga što su do sada izgradili i napravili, da sagledaju šta je funkcionalno i šta napreduje a čemu više nema mesta u njihovom životu. Suštinski, ovo je jedna godina odrastanja i sazrevanja. No, znamo da ni odrastanje ni sazrevanje nisu jednostavni procesi – pogotovo ne za pripadnike znaka Ovna koji su impulsivni i koji hoće sve sada i odmah. Malo je verovatno da će prisustvo Saturna u njihovom znaku dati brza dešavanja, brza rešenja i brzo postizanje ciljeva (više je to postupno, korak po korak), eventualno bi od ulaska Jupitera u znak Lava (vaše polje kreativnosti, inspiracije, dece, ljubavi) od početka jula 2026-e mogli da pričamo o nekim intenzivnijim i bržim događajima i raspletima, pogotovo vezano za vaš emotivni život, za roditeljstvo ili za neke kreativne projekte od kojih se može zaraditi. Postojeće emotivne relacije, pa i bračne zajednice – biće na testu vremena i odgovornosti – pa kao što u ovoj godini možemo imati više brakova kod Ovnova, isto će biti prisutan i veći procenat prekida odnosa i razvoda. Period donošenja važnih odluka tog tipa je najizraženiji u drugom delu godine. Za one koji su sami – Saturn u vašem znaku „traži“ odnose kojima se možete posvetiti, koji su trajnog karaktera i koji idu ka ozbiljnosti – pa sve neke usputne i prolazne pričice teško da će moći da potraju. Obratite pažnju na maj, jun, jul – najbolji meseci za nove ljubavi.

BIK

Prelazak Neptuna u januaru i Saturna u februaru u vaše dvanaesto polje (podsvest, tajne, izolacija) baš i neće na prijatan način „sesti“ pripadnicima ovog znaka, pogotovo u prvim mesecima 2026-e. Praktično, sve do izlaska Urana iz vašeg znaka (26-og aprila) vi možete osećati popriličan pritisak od strane okolnosti, bilo da su te okolnosti vezane za vaš privatni, bilo za poslovni život (najizvesnije je da će biti kombinacija ova dva) i te okolnosti će činiti da imate utisak da se stalno borite i pokušavate da plivate u nemirnim vodama. U februaru, pomračenje Sunca u Vodoliji može doneti iznenadne promene vezane za vaš poslovni život ili odnos sa šefovima, ali i neka turbulentna dešavanja vezana za starije, muške članove porodice. Prelaskom Urana u Blizanace I vaše polje vrednosti I finansija – Bikovi ulaze u fazu kada će istraživati nove načine zarade, a možda paralelno obavljati I dva posla. No, istovremeno od tog perioda kreće generalno niz promena koji će učiniti da oni snažni nemiri koji su vas potresali godinama unazad počnu da se sležu, čiste I da se vi polako oslobađate najintenzivnijih pritisaka. Prosto rečeno – I vi ćete početi da razmišljate na drugačiji način, da se više prilagođavate okolnostima, da postajete fleksibilniji I spremniji za promene. Od jula, kada Jupiter ulazi u sektor doma I porodice – moguća je promena mesta boravka (drugi grad, čak I druga zemlja), preseljenje u drugi stan, bavljenje nekretninama (kupovina, renoviranje), bavljenje privatnim poslom a postoji odlična mogućnost I da vaša porodica bude proširena novim članovima (zajednički život sa partnerom, ulazak u brak, dobijanje deteta). Parovi čiji je odnos već neko vreme nestabilan su na “klizavom terenu” do maja, kao I tokom kasne jeseni. Oni koji su usamljeni – dobri ljubavni periodi su februar I mart, april, maj, pa čak I jun I avgust 2026-e. Jesenji period je vrlo čudan – retrogradnost vaše vladarke Venere može doneti I ljubavi stare I ljubavi nove – ali one moraju biti kompleksne – istovremeno vrlo uzbudljive, ali I jako turbulentne.

BLIZANCI

Vama prelazak Saturna u Ovna nije glavna vest – mnogo važniji je ulazak Urana u vaš znak. Jer, kada vam krajem aprila ova planeta svrati u goste – ostaće tu sve do septembra 2032-e. No, pre toga – tokom januara i dela februara – možete imati osećaj da vam ništa ne ide od ruke – da je sve usporeno, a vaša energija zagušena i pritisnuta. Prelazak Saturna u polje podrške, prijatelja, ciljeva, budućnosti od drugog dela februara – počinje da otvara vrata promenama. Pomračenje Sunca koje se dešava u drugom delu februara može biti jedan od „okidača“ – kroz situacije koje se odjednom otvaraju pred vama, kroz iznenadne prilike – i to one koje pronalaze vas, ne vi njih. Krećete korak po korak napred, da bi od kraja aprila nastupilo naglo ubrzanje. E sad, nekima od vas će te promene koje dolaze jako odgovarati, dok će drugi imati problem da se u početnom momentu snađu i mogu celu situaciju doživeti kao haotičnost, stres ili ispadanje iz okvira sigurnosti. Sve je podložno promenama – i vaše poslovno usmerenje i radno mesto, i vaše emotivne i bračne relacije, ali na prvom mestu – menjate se vi. Potrebno vam je više slobode, prostora, imate želju da naučite, okusite nešto novo! Još intenzivniji proces kreće od jula i ulaska Jupitera u vaše polje učenja, okoline, kratkih putovanja, rodbine, trgovine. Neko će savladati nova znanja i veštine, neko će ući u trgovinske poslove sa inostranstvom ili se baviti berzanskim pitanjima i bitcoinima, a neko će se možda zaljubiti u osobu koja živi dve ulice od vas. Što se ljubavi tiče, one veze u kojima „učesnici“ budu spremni da se menjaju, bolje razumeju i daju jedno drugom više prostora – opstaće. Tamo gde bude postojala presija i kontrola – postojaće i problemi, pa čak i šansa za preseke (posebno su „osetljivi“ jul i novembar). Slobodni će lako ulaziti u flertove, zaljubljivanja, pa čak i veze – ali će isto tako lako i izlaziti iz njih. Potrebna vam je osoba pored koje ćete biti „svoji“ i koja vas neće sputavati, a najbolje prilike tog tipa su tokom aprila, maja, juna, jula i septembra 2026-e godine.

RAK

Jupiter je i dalje u vašem znaku i biće tu do polovine 2026-e. Možda na samom početku godine baš i neće uspeti da vas „sačuva“ od nekih poslovnih ili emotivnih peripetija – ali on svakako radi u vašu korist, pa ćete samim tim lakše proći kroz bilo koju situaciju. Kada krene direktno u martu jako će pokrenuti vaše poslovne situacije (pogotovo privatnicima ili onima koji sarađuju sa inostranstvom), ali će vrlo pozitivno delovati i na vaš emotivni život. Parovi su u ozbiljnim životnim planovima (što može označiti i očekivanje potomstva), a solo Rakovima su april, maj i jun odlični da se pronađe ljubavno bićence koje bi bilo baš po vašoj meri i ukusu, a i lako bi vam se „zalepilo“ za srdašce. Jupiter prelazi krajem juna u Lava i vaše polje vrednosti, zarade (u sektorima „moj novac“ i „partnerov novac“ ćemo imati i pomračenja, što ukazuje na duboke i velike promene), pa se spremite da se vaši novčani prilivi povećaju, da vas u poslu više prepoznaju, cene i vrednuju. Jupiter u Lavu će imati i trigonski aspekt sa Saturnom iz vašeg polja karijere – što označava da ćete veliki deo svoje energije fokusirati baš na posao i proboj u ovom sektoru. No, da znate da je ovo i pokazatelj prilično ozbiljnih koraka u emotivnom životu, ozvaničenja odnosa kroz brak, dok slobodni baš u periodu do jeseni mogu ući u odnos sa osobom koja je izgrađena, stabilna i zrela. Kad smo već kod Saturna (i Neptuna, taman posla da ga preskočimo), oni se sele u vaše polje karijere i u potpunosti ga aktiviraju polovinom februara. Postojaće različite manifestacije ovog tranzita, sve u zavisnosti od trenutnih vaših poslovnih pozicija – Neki Rakovi će osećati pritisak kroz posao koji može dolaziti zbog odgovornijih obaveza i projekata, ali i od strane nadređenih....neki Rakovi će spoznati da se ne osećaju dobro na trenutnom radnom mestu ili firmi i shvatiće da su im potrebne promene....neki Rakovi će dobiti bolju poziciju i radno mesto – ali i mnogo veću odgovornost....a biće i onih koji su pri završetku poslovnog ciklusa i spremaju se za penziju.

LAV

Do polovine februara Saturn i Neptun ulaze u polje inostranstva, putovanja, učenja – pa je pred vama par godina kada je moguće jako razviti saradnje sa strancima (ili se čak preseliti van zemlje boravka), kada će poslovna i putovanja zarad uživanja biti češća, ali i godine u kojima možete mnogo toga naučiti – bilo kroz neki formalni vid obrazovanja – bilo kroz onu varijantu „životna škola“. Uran će u aprilu ući u polje koje se vezuje za prijatelje, povezivanje, podršku, za svaki vid koristi – pa će vaš društveni život postati vrlo šarenolik, u vaš život ulaze ljudi sa kojima možete stvoriti jake prijateljske veze ili poslovna povezivanja, a od prijatelja možete imati i neki vid koristi – kroz informacije, kroz učenja ili kroz putovanja. Na samom kraju juna - Jupiter će ući u vaš znak. Prolazak Jupitera tokom drugog dela 2025-e i prvog dela 2026-e kroz polje koje se vezuje za podsvest, tajne - sigurno je učinio da često nosite teret na duši – bilo zbog porodičnih situacija, bilo zbog briga, ili zbog tajnih emotivnih konekcija. Sada, kada ova planeta ekspanzije dolazi u vaše polje ličnosti – mislim da jeste vreme da se konačno setite ko ste i šta ste. Da svoje želje i potrebe stavite u prvi plan, da se istaknete, da budete prepoznati u onim okvirima ili u onim relacijama koje su vama bitne. Naravno, pošto svaka planeta ima i svoju tamnu stranu, trebali bi da vodite računa da ne preterate – u samoljublju, egoizmu, u kilogramima, u tome da poneseni srećnim dešavanjima i okolnostima pomislite da ste nepobedivi, u tome da previše očekujete a premalo pružate. Što se emotivnog sektora tiče, osa pomračenja se seli u polje ličnosti i partnersko polje, a tu ćemo imati i pomračenja Sunca u februaru i avgustu. Velike promene u emotivnom sektoru jesu nagoveštene – pa ćemo imati i više ulazaka u brak, ozvaničavanja odnosa – a oni koji su već u braku neka u budu brzi na izjavama ljubavi ili razumevanju – a spori u odlukama, pogotovo ako su to odluke o odvajanju, prekidu. Što se slobodnih tiče, ovo je godina za sudbinske ljubavne priče, pogotovo u letnjem i jesenjem periodu.

DEVICA

Saturn u februaru izlazi iz polja partnerstava –koje je u proteklih par godina dobrano „očistio“ , a u 2026-oj ćete imati pomračenja Meseca u partnerskom i u vašem polju – što pokazuje da se proces „čišćenja“ privodi kraju i da je potrebno skloniti još par „repova“. Saturn i Neptun u osmom polju (krize, tuđi (partnerov) novac, krediti) – uvode vas u višegodišnji period u kojem je potrebno naučiti vrednost novca. Kad ga ima – štekati ga. Kada ga nema – vaditi ga iz šteka, a gledati da se ne zadužujemo. Jer i postojeći krediti nam mogu biti teži za otplatiti, pa treba biti oprezan ako planiramo nove. Novi dolaze u obzir ako imamo nameru da gradimo ili popravljamo izgrađeno, ili da kupujemo nekretninu, oni potrošački – ma doviđenja. Uran krajem aprila ulazi u polje karijere, statusa. Ona rutina na koju ste navikli – teško da će se zadržati. Jer, ovo je tranzit koji donosi brze promene, reorganizaciju, osavremenjivanje, uvođenje novih tehnika i tehnologija, donosi da moramo naučiti nove veštine i znanja da bismo bili konkurentni, donosi „duple“ poslove – jedan regularni i drugi koji obavljamo povremeno, ali i odlaske, kao i otkaze na poslu ili propadanja firme u kojoj radimo. Jupiter iz Raka će vam davati podršku do jula – a od jula se seli u dvanaesto polje – podsvest, skriveno, izolacija. Device mogu da odu u tajne emotivne relacije, ali ovaj tranzit govori i o mentalnoj osetljivosti (posebno na to kako se predstavljamo drugima, kako nas drugi vide). No, ovo je i tranzit koji govori da se menjamo, prvo iznutra, da se menja naš duhovni sklop i način na koji percipiramo stvari. Emotivno – za nestabilne emotivne relacije je osetljiv period do polovine marta, kao i avgust – septembar. Za stabilne parove je ovo solidna godina, a letnji period vam može biti prilično lep – pa čak vas i pokrenuti ka zajedničkom životu, braku, ozvaničenju veze. Slobodni – nije loša situacija za nove ljubavi i zaljubljivanja u prvoj polovini godine. Ni druga polovina vas neće ostaviti bez emotivnih prilika – ali veliki procenat njih može da bude neobaveznog tipa ili da nosi faktor tajnosti.

VAGA

Neptun u januaru i Saturn u februaru ulaze u polje poslovnih i emotivnih partnerstava i u narednih par godina (Neptun i duže, ali o tom, potom) će proveravati temelje i stabilnost važnih relacija. Tamo gde se nađe Saturn, on oteža i zakomplikuje, ali nam da više nego jasnu i realnu sliku odnosa u kojem se nalazimo – pa će se Vage naći na raskrsnici. Suština raskrsnice je – ostati, istrajati, boriti se....ili reći „ne mogu ja ovo“ i otići. U nekim slučajevima ta raskrsnica neće biti vaša, već partnerova (emotivni ili poslovni) a vi ćete snositi posledice tuđih odluka. Jer i to je simbolika kada imamo Saturna preko puta sebe – drugi ljudi ili partner su nosioci okolnosti ili odluka koje se na nas prelivaju. Ovo ne znači da Vage čekaju samo razvodi ili prekidi veza i poslovnih saradnji tokom 2026-e, ne. Znači da ćete vi i osoba preko puta vas (ako to želite i spremni ste na to) pronaći način da saradnja ili odnos opstane, ali na drugačijim temeljima, mnogo stabilnijim. Jer, ono što Saturn ne odvoji, on spoji za sva vremena. Pa baš iz tog razloga mnoge će veze i poslovne konekcije preći na znatno ozbiljniji nivo i temelj koji se bude pravio biće na snažnim i zdravim osnovama. Uran krajem aprila prelazi u polje obrazovanja, inostranstva, putovanja – doneće češća putovanja van zemlje, ali i jaku mogućnost da svoje obrazovanje dopunite kursevima, seminarima (moguće i online). Slobodni mogu ulaziti u površne odnose koji neće trajati dugo, jer suština 2026-e jeste – opstaje ono što vredi! Za tako nešto je interesantan maj, kao i period jun-jul. Od septembra do kraja novembra čudan period za ljubav – može doneti trajne odnose, ali će oni nositi poveću količinu drame i komplikacija. Jupiter do jula boravi u polju koje se vezuje za status i poslovnost i može vam doneti solidne poslovne prilike, pogotovo od aprila. Nakon toga prelazi u znak Lava, polje prijatelja, podrške, srećnih okolnosti – i period do kraja godine nosi razvoj jakih saradnji koje mogu imati i veze sa inostranstvom, a poslovne i prijateljske konekcije tada uspostavljene će biti čvrste i trajne.

ŠKORPIJA

Od polovine februara – Neptun i Saturn će aktivirati polje poslovne svakodnevice, navika, zdravlja. Ovo nisu jednostavni tranziti i „traže“ od vas da u sektoru zdravlja i posla – počnete da se menjate. Staviću zdravlje na prvo mesto (zato što smo skloni da ga zanemarujemo) i prokomentarisati da lako od akutnih problema možemo stvoriti hronične, a da ako ne počnemo da menjamo navike – one će početi da rade protiv nas. Što se poslovnih aktivnosti i svakodnevice tiče, brzo ćete shvatiti da stari načini rada ne funkcionišu – treba se prilagoditi okolnostima i prihvatiti ih, a ne boriti se protiv njih. Treba umeti usporiti, sačuvati sebe. Da, ovi će tranziti doneti potrebu za pojačanom odgovornošću, kompleksnije odnose u radnom okruženju, značajne poslovne projekte – ali negde biste ipak trebali da sebi budete na prvom mestu. Uran se u aprilu iz polja partnerstava seli u sektor kriza, kredita, tuđeg novca. Moguće je da ćete u narednim godinama početi da zarađujete preko interneta, berze ili kroz investicione fondove – i u drugoj polovini 2026-e ima prostora za to. Do kraja juna je Jupiter u polju inostranstva, obrazovanja, pa je prva polovina 2026-e povoljna u ovim sektorima. Onda Jupiter ulazi u Lava, polje poslovnih pozicija, statusa, karijere – što može dati jak vetar u leđa, probuditi ambicije, proširiti poslovanje, učiniti da u svojoj poslovnoj sferi postanete prepoznatljivo ime. Ovo su i aspekti napredovanja i preuzimanja važnijih pozicija koje će vam sa jedne strane prijati, a sa druge – ....pa, ponovo pročitajte deo teksta o Saturnu. Emotivno - pomračenja Sunca će aktivirati polje porodice, doma i intime, ali i polje statusa (misli se na emotivni status) – pa ćemo u ovoj godini imati mnogobrojne parove koji će podići odnos na viši nivo i stupiti u zajednicu ili brak. Postojeće bračne konekcije imaju osetljive periode tokom februara i marta, kao i od avgusta do kraja novembra. Solo Škorpije – kraj zime je zanimljiv, kao i jun. Period od oktobra do kraja godine će doneti vrlo vatrene i emotivno duboke, ali i vrlo burne odnose (karmičke ljubavi).

STRELAC

Od 2023-e je Saturn kvadratnim aspektom (borba, konflikt) stezao polje koje govori o porodici i njenim članovima, o intimi i miru - i verujem da ćete odahnuti kada se u februaru ova planeta preseli u Ovna, vaše peto polje – talenti, deca, kreativnost, ljubav. Za neke parove je ovo period da dobiju dete ili da ozbiljno „rade“ na tome. A možda vaše dete ulazi u značajniju životnu fazu, kreće u školu ili na fakultet ili počinje da radi, možda ulazi u brak? Usamljeni će želeti da se skrase i biraće osobe koje mogu da im donesu sigurnost, stabilnost i mir. Takođe – sada vaše talente, kreativnost i ideje treba pokazati „svetu“. Jer, ono što volite i što vas ispunjava može vam postati ne samo izvor zadovoljstva, već i izvor zarade, kao i alat za samopromociju – sve naglašeno u drugom delu godine. Krajem aprila Uran ulazi u polje poslovnih i emotivnih partnerstava. Gde je Uran, tu je iznenađenje i brza promena, preokret – pa bi simbolika vezana za posao bila – rad preko interneta, frilenseri, organizacione promene na poslu, nova sistematizacija radnih mesta, pucanje dotrajalih saradnji i poslovnih odnosa, otkazi, napuštanje posla, ali i brze i nove saradnje gde se očas posla dogovorimo i startujemo. U emotivnom smislu – naravno da može biti parova koji će se u ovoj ili u narednim godinama odlučiti za razvod ili za „moderan“ razlaz – ne razvodimo se papirološki ali se razdvajamo. No, ovo su nagli počeci zajedničkog života i nagli ulasci u brak (možda i zbog dobijanja deteta) kao i veze koje se brzo razvijaju (u tri meseca sve upakujemo – i početak veze i dete i brak). Usamljenima će emotivne prilike uletati „s neba pa u rebra“ - kroz posao, ali i kroz društvenost i preko interneta, aplikacija za upoznavanje. U julu Jupiter prelazi u Lava i polje obrazovanja, razvoja, inostranstva. Otkrićete novu inspiraciju u sebi – kroz češća poslovna ili zarad uživanja putovanja, kroz saradnje sa strancima (koje bi bile prilično isplative). Svi oni koji žele da nastave ili dopune svoje obrazovanje, bilo kroz redovne studije ili kurseve, seminare – odličan je period baš za to.

JARAC

Kada se vaš vladar Saturn u februaru preseli u polje doma, porodice, intime – za vas se otvara važna životna faza. Mlađi će poželeti da se osamostale, da se „otrgnu“ od porodice kroz preseljenje – možda zato što osećaju da ih porodični okvir koči, a možda i zbog dobijanja posla ili početka zajedničkog života sa partnerom. Oni u zrelijim godinama mogu poželeti da renoviraju dom, da prodaju ili kupe nekretninu, a mogu i rešavati važna porodična pitanja, brinuti se oko starijeg člana porodice, baviti se više privatnim poslom ili pokrenuti privatni biznis. Naravno, postoje i mogućnosti da se sa porodicom pokačite oko imovinskih pitanja, da imate manje vremena za one koje volite, pa čak i da dođe do zahlađenja u partnerskim odnosima (misli se na one koji žive zajedno). Uran u aprilu ulazi u sektor poslovne i životne svakodnevice, rada, zdravlja, rutine. Sa pozitivne strane – dobijanje novog radnog mesta, modernizacija, bolji tehnički ili tehnološki uslovi rada, bavljenje dopunskim poslovima (koji mogu biti vezani za internet, računare), promene navika. Sa ne baš pozitivne strane – stres kroz posao i kolegijalno okruženje, iskakanja iz koloseka koja vam kvare planove i rutinu, češći kvarovi tehnike, otkaz, a u zdravstvenom smislu – problemi sa cirkulacijom, pritiskom, osetljivost pluća. Jupiter je do polovine godine u sektoru poslovnih i emotivnih partnerstava – stabilne konekcije oba tipa će biti funkcionalne i kvalitetne, a nestabilne neka obrate pažnju na sam početak godine, kao i na april. Slobodnima je povoljan period od januara do aprila, kao i jun. U drugoj polovini godine Jupiter se premešta u polje tuđeg novca, nasledstava, kredita, kriza – pa je itekako moguće da neki od vas dobiju veći novac ili veću nekretninu na konto nasledstva, ali je isto tako moguće da zajedno sa partnerom ulože novac, dopune kreditom ono što im nedostaje – i kupe veći stan ili kuću od postojeće. Da ćete se u ovoj godini više baviti finansijama i imovinskim pitanjima ukazuju i pomračenja Sunca u februaru i avgustu na osi moje pare/tuđe pare.

VODOLIJA

Saturn, vaš vladar - prelazi u polje komunikacija, misli, okoline, bliže rodbine, saobraćaja. Savetuje vam se da naučite nešto novo, nešto što će vam u vremenu koje je pred vama značiti – kursevi, seminari, predavanja ili škole u trajanju do dve godine. Svakako će vam Saturn u ovom polju doneti da na realniji, „hladne glave“ način sagledate i odnos sa rodbinom, braćom i sestrama, odnos sa okolinom i komšilukom – pa da samim tim, shvatite i kako da se postavite – u kojim odnosima ćete podići zidove, a u kojim ćete ih spustiti. Za mlađe Vodolije ovo je dobar period da dobiju vozačku dozvolu, a stariji neka pripaze – jer se sada dozvola može i oduzeti! Uran, vaš suvladar – prelazi u aprilu u Blizance i polje kreativnosti, talenata, dece, ljubavi. Neki će parovi “raditi” na dobijanju potomstva (vrlo su moguće I VTO), a oni koji imaju decu (pogotovo u onim ludim, pubertetskim godinama) – neka se mentalno pripreme na talas neposlušnosti, ludoglavosti, nemira. Sa Uranom u ovom polju – imajte vi redovan posao, ali usput radite I ono što istinski volite – jer oni poslovi u kojima vaša kreativnost I inspiracija dolaze do izražaja mogu postati I način zarađivanja. Solo Vodolijama će se pojavljivati osobe koje su zanimljive, drugačije, sa kojima se I intelektualno I duhovno I u seksualnosti skroz šašavo a baš lepo možete povezati. Jupiter na kraju juna prelazi u polje emotivnih I poslovnih partnerstava. Osnovna priroda Jupitera je ekspanzija, uvećanje, u Lavu sa dramskim prizvukom – pa ako ima problema u partnerstvima bilo kog tipa – bilo bi fino da što pre tražite način da ih rešavate, da ne bi došlo do nekih preseka. Tamo gde je dobro, biće još bolje! Poslovne saradnje I partnerstva će napredovati, a emotivne konekcije – pa, mnoge će Vodolije kraj godine dočekati u zajedničkom životu ili braku, a kod nekih – I beba će biti na putu. Čak I “solisti” mogu pomisliti da su ušli u neobaveznu vezicu, nešto što je prolazno I što ne uzimaju baš za ozbiljno – a onda se odjednom naći u nebranom grožđu….to jest u braku.

RIBE

Saturn polovinom februara odlazi od vas. Doneo je šta je doneo, odneo je šta je odneo. Svakako, imali ste višegodišnje, životno “veliko spremanje”. Prelaskom u Ovna Saturn aktivira polje finansija I ličnih vrednosti. To što je u polju novca ne znači da ćete vi biti bez istog, ali znači da će se vaš odnos prema novcu promeniti. Jer sada je potrebno da napravimo novu finansijsku konstrukciju, da realno sagledamo kakve su I kolike naše zarade, a koliki troškovi. Da ako nismo zadovoljni stanjem – tražimo načine da ga popravimo, ali ne nasumice I brzinski, jer to neće biti moguće – već odgovorno, staloženo, disciplinovano. Ako nismo do sada – da naučimo da štedimo, spoznamo pravu vrednost novca. To će biti nešto teže za izvesti u prvoj polovini godine, ali zato će drugi deo 2026-e kombinovati odgovornost I rast I dati bolje I stabilnije rezultate. U aprilu Uran prelazi u Blizance, polje doma, porodice, temelja, privatnog posla, intime. Biće tu sedam godina, ali je 2026-a značajna baš po pitanju pokretanja privatnog biznisa ili dodatnog posla u privatnoj režiji. Sa Uranom u tranzitu kroz ovo polje moguće je da će se neke Ribe preseliti, da će krenuti u renoviranje prostora u kojem žive, da će otpočeti zajednički život sa partnerom, ali takođe – moguća su I nagla neprijatna dešavanja u domu, odlazak nekih članova porodice, ali I prekid bračnih I porodičnih odnosa. Jupiter je do polovine godine u Raku, polju koje govori o deci, kreativnosti, talentima, ljubavi. Zato je prvi deo 2026-e odličan da postignete sve ono što niste uspeli u drugom delu 2025-e (od tada je Jupiter u Raku), pa ovo jeste dobar period za prinove, za nove I važne ljubavi, ali I period kada vaši talenti I kreativnost mogu postati jedno od “sredstava za rad” I pomoći vam da učvrstite finansijski sektor. Od polovine godine, Jupiter prelazi u Lava – polje koje govori o radu, zdravlju, poslovnoj I životnoj svakodnevici. Ribe mogu više zablistati u poslu, lakše se promovisati I probijati, možda ostvariti I važne saradnje sa strancima. Ovo je povoljan period za ono od čega se živi.





