Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Delujete uznemireno, ne uspevate da ostvarite svoje emotivne planove. Ponestaje Vam strpljivosti u društvu voljene osobe.

Posao:

Preterana ambicioznost ili neskromnost pri proceni ličnih mogućnosti uzrokuje različite nesporazume.

Zdravlje:

Kontrolišite impulsivnu stranu svoje ličnosti.

Bik

Ljubav:

Partner tačno zna šta želi da ostvari. Bliska osoba ne dozvoljava da koristite nove izgovore za odlaganje zajedničkih planova.

Posao:

Ne treba da se opterećujete nečijim komentarima i propuštenom prilikom. Trenutni »gubitak« predstavlja novu lekciju o poslovnom ponašanju.

Zdravlje:

Opustite se u bliskom društvu.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Partner pokušava da Vam pomogne ili da Vas oraspoloži. Zajednički susret može da se pretvori u »lepši deo stvarnosti«.Posao:Polazite od pogrešnih informacija, tako da Vaše prognoze deluju neubedljivo. Prihvatite dobronamernu kritiku.Zdravlje:Nema potrebe da se opterećujete »teškim temama«.

Ljubav:

U momentima delujete tajanstveno, ali partner nema dovoljno interesovanja ili volje da odgoneta Vaše misli.

Posao:

Umete da uspostavite dobru poslovnu kontrolu i da usmeravate događaje u pravcu koji donosi praktične rezultate.

Zdravlje:

Zračite pozitivnom energijom i dobrim raspoloženjem.

Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Voljena osoba pokušava da Vas ostavi u ubeđenju da je sve u najboljem redu. Ali, Vi naslućujete novi problem.

Posao:

Na poslovnoj sceni sve ima svoj »vek trajanja«, ali Vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija i opuštanje.

Devica

Ljubav:



Vaga

Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje Vam je stalo.Posao:Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.Zdravlje:Prijaće Vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.

Ljubav:

Ne želite da pokažete svoje »slabosti«. Stalo Vam je do nekog, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe.

Posao:

Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno Vaše namere.

Zdravlje:

Budite realni u svojim procenama, izbegavajte stresne situacije.

Škorpija

Ljubav:

Potreban Vam je trenutak inspiracije, da pokrenete lavinu nečijih osećanja i da osetite intimnu sreću.

Posao:

Stalo Vam je da se ponašate kao perfekcionista koji sve stvari drži pod strogom kontrolom.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.

Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Pažljivije birajte društvo za izlazak ili intimno poveravanje.Posao:Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na Vašu koncentraciju ili da Vas neko »ulovi« u zamku.Zdravlje:Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju.

Ljubav:

Teško Vam je da razumete nečije emotivne namere. Pažljivo analizirate ljubavni odnos, ali Vam nedostaju konkretni odgovori.

Posao:

Imate dobre ideje, ali ponekad je teško proceniti konačan ishod u poslovnim pregovorima. Postupite u skladu sa svojim moralnim načelima.

Zdravlje:

Izbegavajte rivalstvo i konfliktne situacije.

Vodolija

Ljubav:

Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.

Posao:

Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija, opustite se.

Ribe

Ljubav:



Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook











Stana Luković dragana991 iStock Getty Images Plus

Nemojte dozvoliti da Vas neko zavarava. Potrebni su Vam bolji kriterijumi pri izboru novog društva ili zabave.Posao:Osećate negativno raspoloženje u krugu saradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva Vaš poslovni status.Zdravlje:Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.