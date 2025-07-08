Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Delujete uznemireno, ne uspevate da ostvarite svoje emotivne planove. Ponestaje Vam strpljivosti u društvu voljene osobe.
Posao:
Preterana ambicioznost ili neskromnost pri proceni ličnih mogućnosti uzrokuje različite nesporazume.
Zdravlje:
Kontrolišite impulsivnu stranu svoje ličnosti.
Bik
Ljubav:
Partner tačno zna šta želi da ostvari. Bliska osoba ne dozvoljava da koristite nove izgovore za odlaganje zajedničkih planova.
Posao:
Ne treba da se opterećujete nečijim komentarima i propuštenom prilikom. Trenutni »gubitak« predstavlja novu lekciju o poslovnom ponašanju.
Zdravlje:
Opustite se u bliskom društvu.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Polazite od pogrešnih informacija, tako da Vaše prognoze deluju neubedljivo. Prihvatite dobronamernu kritiku.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete »teškim temama«.
Rak
Ljubav:
U momentima delujete tajanstveno, ali partner nema dovoljno interesovanja ili volje da odgoneta Vaše misli.
Posao:
Umete da uspostavite dobru poslovnu kontrolu i da usmeravate događaje u pravcu koji donosi praktične rezultate.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom i dobrim raspoloženjem.
Lav
Ljubav:
Voljena osoba pokušava da Vas ostavi u ubeđenju da je sve u najboljem redu. Ali, Vi naslućujete novi problem.
Posao:
Na poslovnoj sceni sve ima svoj »vek trajanja«, ali Vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija i opuštanje.
Devica
Ljubav:
Posao:
Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.
Vaga
Ljubav:
Ne želite da pokažete svoje »slabosti«. Stalo Vam je do nekog, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe.
Posao:
Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno Vaše namere.
Zdravlje:
Budite realni u svojim procenama, izbegavajte stresne situacije.
Škorpija
Ljubav:
Potreban Vam je trenutak inspiracije, da pokrenete lavinu nečijih osećanja i da osetite intimnu sreću.
Posao:
Stalo Vam je da se ponašate kao perfekcionista koji sve stvari drži pod strogom kontrolom.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na Vašu koncentraciju ili da Vas neko »ulovi« u zamku.
Zdravlje:
Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju.
Jarac
Ljubav:
Teško Vam je da razumete nečije emotivne namere. Pažljivo analizirate ljubavni odnos, ali Vam nedostaju konkretni odgovori.
Posao:
Imate dobre ideje, ali ponekad je teško proceniti konačan ishod u poslovnim pregovorima. Postupite u skladu sa svojim moralnim načelima.
Zdravlje:
Izbegavajte rivalstvo i konfliktne situacije.
Vodolija
Ljubav:
Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.
Posao:
Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija, opustite se.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Osećate negativno raspoloženje u krugu saradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva Vaš poslovni status.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.
Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
