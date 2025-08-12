Dnevni horoskop za 12. avgust: Device neko vodi na pogrešan zaključak, Bikovi i Rakovi zrače pozitivnom energijom

Horoskop za 12. avgust godine

Ovan

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom osmislite zabavu koja odgovara zajedničkim potrebama i ukusu. Priželjkujete emotivno zbližavanje.

Posao:

Sve što je dobro može biti i bolje, pod uslovom da uložite svoj maksimum i da prekoračite neke subjektivne granice.

Zdravlje:

Važno je da uskladite misli i osećanja.

Bik

Ljubav:

Voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali Vi umete da ih ispunite. Budite dovoljno maštoviti i osmislite zabavu u dvoje.

Posao:

Očekuje Vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.

Zdravlje:

Zračite pozitivnom energijom.

Blizanci

Ljubav: Mogući su različiti konflikti ili nerazumevanje, voljena osoba kao da nema previše razumevanja za Vaše ćudljivo ponašanje.

Posao: Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke »loše« navike.

Rak

Ljubav:



Lav

Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje Vam je stalo.Posao:Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.Zdravlje:Prijaće Vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.

Ljubav:

Dobra volja »čuda čini«, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.

Posao:

Uvek postoji zaobilazno rešenje. Obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje ineterese sa proverenim saradnicima.

Zdravlje:

Izbegavajte različite situacije koje Vas uznemiravaju.

Devica

Ljubav:

Važno je da razumete nečije želje. Pažljivije analizirajte voljenu osobu ili stvari koje ne razumete.

Posao:

Neko Vas navodi na pogrešan zaključak ili loš izbor. Stoga, budite oprezniji pred osobom koja ima dvostruka merila.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Vaga

Ljubav:



Škorpija

Važno je da razumete nečije želje. Pažljivije analizirajte voljenu osobu ili stvari koje ne razumete.Posao:Neko Vas navodi na pogrešan zaključak ili loš izbor. Stoga, budite oprezniji pred osobom koja ima dvostruka merila.Zdravlje:Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, preuveličavate svoje potrebe i preosetljivo reagujete na različite »sitnice«.

Posao:

Važno je da razdvojite zajedničke interese od ličnih ambicija. Odložite naporne situacije koje Vas iscrpljuju.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.

Strelac

Ljubav:

Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje Vas udaljavaju od drage osobe. Promenite svoju orijentaciju u razmišljanju.

Posao:

Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike.

Zdravlje:

Budite umereni i izbegavajte različite izazove.

Jarac

Ljubav:



Vodolija

Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.Posao:Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.Zdravlje:Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.

Ljubav:

Ukoliko Vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru.

Posao:

Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.

Zdravlje:

Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.

Ribe

Ljubav:

Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.

Posao:

Nemojte se zavaravati da je istina sve ono sto čujete. Neko Vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke.

Zdravlje:

Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.

