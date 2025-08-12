Dnevni horoskop za 12. avgust: Device neko vodi na pogrešan zaključak, Bikovi i Rakovi zrače pozitivnom energijom

Horoskop za 12. avgust godine
Ovan
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom osmislite zabavu koja odgovara zajedničkim potrebama i ukusu. Priželjkujete emotivno zbližavanje.
Posao:
Sve što je dobro može biti i bolje, pod uslovom da uložite svoj maksimum i da prekoračite neke subjektivne granice.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.
Bik
Ljubav:
Voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali Vi umete da ih ispunite. Budite dovoljno maštoviti i osmislite zabavu u dvoje.
Posao:
Očekuje Vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.
Blizanci
Ljubav: Mogući su različiti konflikti ili nerazumevanje, voljena osoba kao da nema previše razumevanja za Vaše ćudljivo ponašanje.
Posao: Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.
Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke »loše« navike.
Rak
Ljubav:
Posao:
Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.
Lav
Ljubav:
Dobra volja »čuda čini«, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.
Posao:
Uvek postoji zaobilazno rešenje. Obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje ineterese sa proverenim saradnicima.
Zdravlje:
Izbegavajte različite situacije koje Vas uznemiravaju.
Devica
Ljubav:
Važno je da razumete nečije želje. Pažljivije analizirajte voljenu osobu ili stvari koje ne razumete.
Posao:
Neko Vas navodi na pogrešan zaključak ili loš izbor. Stoga, budite oprezniji pred osobom koja ima dvostruka merila.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Vaga
Ljubav:
Posao:
Neko Vas navodi na pogrešan zaključak ili loš izbor. Stoga, budite oprezniji pred osobom koja ima dvostruka merila.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Škorpija
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom, preuveličavate svoje potrebe i preosetljivo reagujete na različite »sitnice«.
Posao:
Važno je da razdvojite zajedničke interese od ličnih ambicija. Odložite naporne situacije koje Vas iscrpljuju.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.
Strelac
Ljubav:
Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje Vas udaljavaju od drage osobe. Promenite svoju orijentaciju u razmišljanju.
Posao:
Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike.
Zdravlje:
Budite umereni i izbegavajte različite izazove.
Jarac
Ljubav:
Posao:
Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.
Vodolija
Ljubav:
Ukoliko Vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru.
Posao:
Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.
Ribe
Ljubav:
Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.
Posao:
Nemojte se zavaravati da je istina sve ono sto čujete. Neko Vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke.
Zdravlje:
Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.
Horoskop za 12. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
