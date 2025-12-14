Džordž Kluni dao obećanje Amal! U Holivudu više ništa neće biti isto

Holivudska zvezda Džordž Kluni ponovo je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je otvoreno govorio o pravilu koje ima u braku sa suprugom Amal. Nakon iskrenog razgovora sa njom, slavni glumac doneo je odluku koja direktno utiče na njegovu karijeru - više neće snimati scene ljubljenja sa drugim ženama.
Pročitajte 25 soba, bazen, kućna picerija... Ovo je vila Džordža i Amal Kluni na jezeru Komo
U jednom od poslednjih intervjua, Džordž Kluni je otkrio da je pre nekoliko godina, kada je ušao u šezdesete, shvatio da se njegovi prioriteti menjaju. Kako kaže, romantične uloge koje su ga nekada činile jednim od najvećih zavodnika Holivuda više nisu nešto u čemu se vidi.
- Razgovarao sam sa Amal i rekao joj da više ne želim da glumim ulogu tipa koji se na ekranu ljubi sa mladim ženama. To jednostavno više nisam ja - priznao je Kluni.
Ova odluka, prema njegovim rečima, nema veze sa ljubomorom, već sa poštovanjem braka, godina i porodičnih vrednosti. Džordž i Amal Kluni važe za jedan od najskladnijih parova u svetu slavnih, a glumac je više puta isticao da među njima gotovo da nema svađa.
Par se venčao 2014. godine, a danas imaju blizance koji su, kako glumca priznaje, potpuno promenili njegov pogled na život. Umesto glamura i romantičnih filmskih scena, u prvi plan su došli porodica, mir i stabilnost.
- Neverovatno sam srećan što imam Amal i našu decu. To je najveći uspeh mog života - rekao je Džordž Kluni.
Ovim potezom, Džordž Kluni još jednom je pokazao da mu je brak sa Amal važniji od holivudskih klišea, čak i ako to znači odricanje od uloga koje su ga nekada proslavile.
