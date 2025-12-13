Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Sećate li se Vlade Stanojevića? Posle deset godina vratio se u Srbiju, doček u velikom stilu

13/12/2025

Vladimir Stanojević pre desetak godina važio je za jedno od najlepših i najomiljenijih televizijskih lica. Vodio je emisije zabavne forme, oprobao se u rijalitiju, da bi se na kraju njegovo ime našlo na stranicama tabloida gde je etiketiran kao nasilnik.

Mirko Tabađević

 

Fitnes instruktorka Ana Marija Žujović, sa kojom je bio u vezi, 2015. godine prijavila ga je za nasilje, a ubrzo zatim protiv njega je podignuta i optužnica. Do sudskog procesa nije došlo jer je Vladimir otputovao u Ameriku, gde i danas živi.

Pričalo se da je u Los Anđeles otišao da bi izbegao sankcije, ali je on to demantovao:

− Mislim da sam prva osoba na svetu koja je „pobegla“ godinu i po dana posle nekog incidenta. Naravno da je to glupost, ali priznajem da mnogo ekskluzivnije zvuči od: „Otišao u Ameriku na odmor, našao odličan posao, odlučio da ostane i čeka da dobije papire da bi se vratio u Srbiju”.

Vlada se u međuvremenu u Americi oženio i zasnovao porodicu.

Sada se, posle deset godina, vratio u Srbiju. U jednom noćnom klubu okupio je prijatelje koji su ga dočekali s oduševljenjem. Na video bimu bila je ispisana poruka:

- Dobrodošao Vladimire.

Instagram screenshot/vladimir.stanojevic.lasvegas

 

Da li se u domovinu vratio trajno ili je došao tek za praznike, da obiđe najbliže, saznaćemo uskoro.

Eva Čubrović Mirko Tabađević
