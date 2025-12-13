Sećate li se Vlade Stanojevića? Posle deset godina vratio se u Srbiju, doček u velikom stilu

Vladimir Stanojević pre desetak godina važio je za jedno od najlepših i najomiljenijih televizijskih lica. Vodio je emisije zabavne forme, oprobao se u rijalitiju, da bi se na kraju njegovo ime našlo na stranicama tabloida gde je etiketiran kao nasilnik.
Fitnes instruktorka Ana Marija Žujović, sa kojom je bio u vezi, 2015. godine prijavila ga je za nasilje, a ubrzo zatim protiv njega je podignuta i optužnica. Do sudskog procesa nije došlo jer je Vladimir otputovao u Ameriku, gde i danas živi.
Pričalo se da je u Los Anđeles otišao da bi izbegao sankcije, ali je on to demantovao:
− Mislim da sam prva osoba na svetu koja je „pobegla“ godinu i po dana posle nekog incidenta. Naravno da je to glupost, ali priznajem da mnogo ekskluzivnije zvuči od: „Otišao u Ameriku na odmor, našao odličan posao, odlučio da ostane i čeka da dobije papire da bi se vratio u Srbiju”.
Pročitajte Sve ga je teže prepoznati! Bredli Kuper prisustvovao premijeri, umesto filma svi komentarišu jedno
Vlada se u međuvremenu u Americi oženio i zasnovao porodicu.
Sada se, posle deset godina, vratio u Srbiju. U jednom noćnom klubu okupio je prijatelje koji su ga dočekali s oduševljenjem. Na video bimu bila je ispisana poruka:
- Dobrodošao Vladimire.
Da li se u domovinu vratio trajno ili je došao tek za praznike, da obiđe najbliže, saznaćemo uskoro.
