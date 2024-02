Osvežavajuće, romantično i božanstveno, u njenom stilu: Ovaj parfem je Amal Kluni nosila na svom venčanju

Amal Kluni na venčanju nosila poseban parfem

Venčanje je poseban, možda i najvažniji dan u životu žene, pa je sasvim logično i razumljivo što se za njega pripremamo sa posebnom pažnjom.

O svemu se vodi računa, od mesta gde će biti organizovana proslava, broja gostiju i pozivnica, do venčanica, frizure, cipela, mejkapa.

Postoji još jedna sitnica. Nevidljiva, ali i te kako efektna.

Nešto što nam je bitno i u svakodnevnom životu, jer, kako kažu eksperti, bez ijedne reči može da otkrije mnogo o nama, našoj ličnosti, karakteru, navikama. Pogodili ste, reč je o njegovom veličanstvu parfemu.

Jasno je da je važno i kakav mirisni trag ostavljamo za sobom dok izgovaramo to sudbonosno “da”.

Upravo tako se zove mirisna nota koju je 2013. lansirala kuća “Oscar de la Renta”.

Godinu dana kasnije zanosna pravnica stala je na ludi kamen sa Džordžom Klunijem i očarala svet u bajkovitoj venčanici sa potpisom istog kreatora. Sva je bila u Oskaru de la Renti.





“Something old, something new, something borrowed, something blue...”, glasi tradicionalna i svima dobro poznata rima koja opisuje šta bi mlada trebalo da ima na sebi za sreću.

Amal je imala “Something Blue” i u formi mirisa.

Cvetna rapsodija kreirana je upravo za takve prilike. Stvorili su je nosevi iskusnih parfimera Frenka Voelkla i En Gotlib. Osvežavajuće, romantično, citrusno, uz blagi dodatak začina i umerenu auru.

Gornje note kompozicije čine mandarina, neroli, bergamot i cvet lipe, dok su u srcu nežni đurđevak, madagaskarski jasmin, narcis i liči. Osnova sadrži burbon vanilu, senzualni mošus , puderasti kašmir i sivi amber. Može se nositi i preko dana i u večernjim satima. Oscar de la Renta Something Blue Promo

Maštovita je i bočica, oko čijeg je “vrata” postavljen prsten koji simbolizuje čin venčanja.

Pa, ako uskoro nameravate da izgovorite “da”, eto sjajnog i nadasve elegantnog mirisnog predloga. Parfem koji je Amal Kluni nosila tog dana mnogim njenim zvanicama i sada golica nozdrve.