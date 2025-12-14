Dom Ljiljane Blagojević sada je u Surduku, napustila je Beograd i mir pronašla u ovoj skromnoj kući

Dom Ljiljane Blagojević daleko je od gradske gužve i buke

Ljiljana Blagojević u jednom trenutku shvatila da je njen rodni Zemun postao neko drugačije mesto od onog u kom se ona rodila. Iako je karijerom godinama bila vezana za urbanu sredinu s obzirom na izbor profesije, pozorišne daske i televizijske ekrane, danas dom Ljiljane Blagojević se nalazi tamo gde sve diše sporije, na selu.

Sa suprugom Sinišom Kovačevićem odlučila da gradsku gužvu glavnog grada zameni mirom koji imaju u mestu Surduk. Poznati par sada živi u opštini Stara Pazova, gde imaju kuću sa velikim dvorištem.

- Odselili smo se u Surduk, pored Dunava, u kuću s dvorištem iz kojeg pogled puca na vinograde. Sada imam više vremena da čitam i razmišljam o sebi. Ležem ranije, a budim se prirodno. Zemun je nekada imao atmosferu malog grada, ali dobio je brzinu Beograda. Ipak, ostao mi je prva ljubav, tu sam rođena, odrasla, išla u školu, tu su mi bili prvi izlasci - rekla je naša sjajna glumica.

Ljiljana je navela i dokle planira da Surduk bude njena oaza mira.

- Ostaćemo u Surduku dok ne demantuju moje razloge za selidbu. Reč je o mestu gde pekari starim ljudima nose hleb na kućnu adresu. Često kažem da u Beogradu imam vikendicu, a na selu živim - ispričala je jednom prilikom Ljiljana.

Ljiljana Blagojević zimu obožava

Glumica ne krije da, iako je odlučila da napusti Beograd, u njega redovno dolazi zbog brojnih poslovnih obaveza.

Iz Surduka za Beograd Ljiljana putuje gradskim prevozom. A u javnosti neretko ističe koliko joj prija boravak u prirodi, kao i da više voli zimu od leta.

- Volim da čujem ptice, žabe, vetar, ali priznajem da više volim zimu, kišu i sneg. Verovatno bih bila veoma srećna kada bih živela u nekoj nordijskoj zemlji. Svi se čude kad kažem da bih dala pet leta za jednu zimu - rekla je Ljiljana.

Na prostranom imanju okruženom vinogradima, voćem, zelenilom i cvećem, umetničko-bračni par ima priliku da se opusti, ali i posveti raznim aktivnostima, a uspešan dramski pisac u miru i tišini bavi se svojim osnovnim zanimanjem.

Ljiljana i Siniša najviše vole kada im navrate ćerka Kalina, unuke Miona i Anika, a onda svi zajedno uživaju u druženju, igri i šetnjama.

Uz njih je uvek i bela vučica Elza. U njihovom domu u Surduku porodica se okuplja za sve važne prilike, bilo da je porodična slava Đurđevdan ili Uskrs, kada baka za unuke pripremi raznobojna jaja i razne đakonije.

