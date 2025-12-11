Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Ovo je omiljena pesma Jelene Đoković, tekst je pisala Marina Tucaković a muziku otac Borisa Novkovića, često je pevuši

Autor: | 11/12/2025

Poznato je da Jelena Đoković veoma voli muziku i da posećuje brojne koncerte kako naših tako i domaćih zvezda. Omiljena pesma Jelene Đoković postoji i mada je napisana i pre nego što se supruga Novaka Đokovića rodila, njeno srce osvojila je već na prvo slušanje. 

Gostujući na "Naxi" radiju u emisiji "mojih 50" prošle godine Jelena je, na oduševljenje slušalaca, birala numere koje su po njenom ukusu i koje rado sluša. Otkrila je i koja joj je jedna od omiljenih muzičkih grupa. 

- Jedna od mojih omiljenih grupa je Kolonija. Odrasla sam na toj muzici i uvek se rado vraćam pesmama i slušam ih sa uživanjem - priznala je Jelena i baš tih dana na Instagramu objavila i video kako veselo pleše uz veliki hit "Najjači ostaju".

 

Ovo je omiljena pesma Jelene Đoković

Međutim, omiljena pesma Jelene Đoković sasvim je dugačijeg žanra. Za razliku od dens ritma hrvatske grupe Kolonija, u pitanju je numera koju izvodi Zdravko Čolić

- Ovu pesmu sam čula sasvim slučajno, na jednom od koncerata Zdravka Čolića i odmah mi se dopala - iskreno je otkrila Jelena. 

U pitanju je numera "Južnjaci", koja je napisana davne 1984, dve godine pre nego što je Jelena rođena. Tekst za prelepu pesmu napisala je Marina Tucaković, a muziku otac Borisa Novkovića legendarni Đorđe Novković

"Balkoni, balkoni na suncu pozivaju
Na njima se ptice i cveće umivaju
Pod prozorom tvojim
Se šetam i zovem te

Ja sam tvoj momak sa juga

I ne znam šta je to tuga
Evo me s dalekih pruga
Evo me, cvete moj..."

U čast velikog muzičara, Zdravko Čolić odlučio je da svom velikom hitu dao novo "ruho", pa je numeru "Južnjaci" snimio u svežem arnažmanu. Naime, u sklopu velikog projekta Hitmaker – Đorđe Novković, nastalog u saradnji sa The Royal Philharmonic Orchestra, Zdravko Čolić donosi novu, orkestralnu interpretaciju legendarne pesme “Južnjaci”, izvedenu s posebnom toplinom i elegancijom. 

Poslušajte i kako ona zvuči: 

 

