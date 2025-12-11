Poznato je da Jelena Đoković veoma voli muziku i da posećuje brojne koncerte kako naših tako i domaćih zvezda. Omiljena pesma Jelene Đoković postoji i mada je napisana i pre nego što se supruga Novaka Đokovića rodila, njeno srce osvojila je već na prvo slušanje. Naxi radio

Gostujući na "Naxi" radiju u emisiji "mojih 50" prošle godine Jelena je, na oduševljenje slušalaca, birala numere koje su po njenom ukusu i koje rado sluša. Otkrila je i koja joj je jedna od omiljenih muzičkih grupa.

- Jedna od mojih omiljenih grupa je Kolonija. Odrasla sam na toj muzici i uvek se rado vraćam pesmama i slušam ih sa uživanjem - priznala je Jelena i baš tih dana na Instagramu objavila i video kako veselo pleše uz veliki hit "Najjači ostaju".

Ovo je omiljena pesma Jelene Đoković

Međutim, omiljena pesma Jelene Đoković sasvim je dugačijeg žanra. Za razliku od dens ritma hrvatske grupe Kolonija, u pitanju je numera koju izvodi Zdravko Čolić.

- Ovu pesmu sam čula sasvim slučajno, na jednom od koncerata Zdravka Čolića i odmah mi se dopala - iskreno je otkrila Jelena.

Naxi radio

U pitanju je numera "Južnjaci", koja je napisana davne 1984, dve godine pre nego što je Jelena rođena. Tekst za prelepu pesmu napisala je Marina Tucaković, a muziku otac Borisa Novkovića legendarni Đorđe Novković.

"Balkoni, balkoni na suncu pozivaju

Na njima se ptice i cveće umivaju

Pod prozorom tvojim

Se šetam i zovem te

Ja sam tvoj momak sa juga



Evo me s dalekih pruga

Evo me, cvete moj..."

U čast velikog muzičara, Zdravko Čolić odlučio je da svom velikom hitu dao novo "ruho", pa je numeru "Južnjaci" snimio u svežem arnažmanu. Naime, u sklopu velikog projekta Hitmaker – Đorđe Novković, nastalog u saradnji sa The Royal Philharmonic Orchestra, Zdravko Čolić donosi novu, orkestralnu interpretaciju legendarne pesme “Južnjaci”, izvedenu s posebnom toplinom i elegancijom.

Poslušajte i kako ona zvuči:





