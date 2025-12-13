Rekao mi je da voli moj prvi album: Naš pevač otkrio šta Novak Đoković sluša pred meč

Novak Đoković i njegova supruga Jelena veliki su zaljubljenici u domaću muziku i često se mogu videti na koncertima domaćih izvođača.
Supruga našeg proslavljenog tenisera je gostujući na “Naxi” radiju, u emisiji “Mojih 50” kazala je da joj je Kolonija jedna od omiljenijih grupa.
- Odrasla sam na toj muzici, uvek se rado vraćam tim pesmam i slušam ih sa uživanjem – priznala je Jelena Đoković, pa otkrila da najviše voli da čuje pesmu “Južnjaci”, koju peva Zdravko Čolić.
O muzičkom ukusu Novaka Đokovića saznali smo nešto više u emisiji “AmiG šou”, u kojoj je gostovao Saša Kovačević.
Na pitanje koju njegovu pesmu Nole voli da čuje uživo, odgovorio je:
- Znam da Novak voli ceo moj prvi album. Nekoliko puta mi je rekao da voli da ga čuje pred mečeve.
Prvi album Saše Kovačevića “Jedina si vredela”, objavljen je 2006. godine za City records. Na njemu su se našli i danas veliki hitovi, poput pesama “Ruka za spas” i same naslovne numere.
Saša Kovačević i Novak Đoković žive u istom beogradskom naselju i već dugi niz godina veliki su prijatelji.
