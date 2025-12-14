Marinko Rokvić bio je veliki pevač, ali i veliki gospodin. Za razliku od pojedinih javnih ličnosti, nikada nije krio da ima vanbračnog sina koji je rođen 1980. godine u Sarajevu. Boško Karanović

Iako nisu odrasli zajedno, vanbračni sin Marinka Rokvića, Dario, sa braćom po ocu gaji blizak odnos.

- Za to što smo ovakav „trojac” možda je najzaslužnija njihova majka Slavica. Vodila me je sa njima na letovanje, na Marinkov novogodišnji nastup... Svaka joj čast, neko drugi me ne bi tako prihvatio - jasno je poručio vanbračni sin Marinka Rokvića za Stil.

Da je poštovanje obostrano, svedoči i objava koju je Slavica svojevremeno objavila na svom Instagramu.

- Kažu da kruška ne može da padne ispod drveta jabuke. Za vašeg oca i mene porodica je bila svetinja. Ponosna sam majka jer ste ti, Marko i Dario sa svojim predivnim ženama i dečicom napravili male hramove ljubavi od svojih porodičnih gnezda gde svaka molitva iz srca i duše prerasta u životnu radost. Radujmo se zajedno, deco moja draga - napisala je tada slavica porodične fotografije.





