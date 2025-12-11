Za sreću i blagostanje pre Nove godine u kuću unesite ovih 7 stvari

Još malo vremena je ostalo dok ne zakoračimo u 2026. godinu, a kako bi ona bila što uspešnija, treba da se držimo određenih pravila prema feng šuiju.
1. Frižider mora biti pun hrane
Neka se tu nađe sveže povrće, kuvana jela, jogurt, mleko i sir.
2. Citrusi
Zlatna boja citrusa je boja blagostanja. Neka vam na stolu uvek stoje pomorandže i limun.
3. Kupite novu biljku
Stavite prekrasnu novu biljku u sektor istoka (zdravlje i porodične veze) kuće ili kancelarije da simbolizuje zdrav početak, glasi još jedno feng šui pravilo. Ovde možete staviti i nekoliko prelepih cvetova koji simbolizuju vaše dobro zdravlje u narednoj godini.
4. Nabavite malo zvonce kojim ćete s vremena na vreme zazvoniti
Može to biti i ukras za jelku, uglavnom zvono treba da se čuje. Ono simbolizuje dolazak dobrih vesti u kuću.
5. Prikačite nove kalendare
Koji je bolji način dočekati Novu godinu od izbacivanja stare? Uklonite sve kalendare iz stare godina.
6. Napunite novčanik
U novu godinu nikako ne smete ući sa praznim novčanikom.
7. Figurica žabe
Smatra se da žabe donose novac u domaćinstvo, posebno kada su pored vrata.
8. Nahranite ptice
Ptice su odličan feng šui za koje se veruje da donose dobre vesti.
