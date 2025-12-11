Za sreću i blagostanje pre Nove godine u kuću unesite ovih 7 stvari

Još malo vremena je ostalo dok ne zakoračimo u 2026. godinu, a kako bi ona bila što uspešnija, treba da se držimo određenih pravila prema feng šuiju.

1. Frižider mora biti pun hrane

Neka se tu nađe sveže povrće, kuvana jela, jogurt, mleko i sir. Shutterstock

2. Citrusi

Zlatna boja citrusa je boja blagostanja. Neka vam na stolu uvek stoje pomorandže i limun.

3. Kupite novu biljku

Stavite prekrasnu novu biljku u sektor istoka (zdravlje i porodične veze) kuće ili kancelarije da simbolizuje zdrav početak, glasi još jedno feng šui pravilo. Ovde možete staviti i nekoliko prelepih cvetova koji simbolizuju vaše dobro zdravlje u narednoj godini.

4. Nabavite malo zvonce kojim ćete s vremena na vreme zazvoniti

Može to biti i ukras za jelku, uglavnom zvono treba da se čuje. Ono simbolizuje dolazak dobrih vesti u kuću.

5. Prikačite nove kalendare

Koji je bolji način dočekati Novu godinu od izbacivanja stare? Uklonite sve kalendare iz stare godina. boris pavlikovsky / pexels

6. Napunite novčanik

U novu godinu nikako ne smete ući sa praznim novčanikom. Shutterstock

7. Figurica žabe

Smatra se da žabe donose novac u domaćinstvo, posebno kada su pored vrata.

8. Nahranite ptice

Ptice su odličan feng šui za koje se veruje da donose dobre vesti.





