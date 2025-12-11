Sutra je 12.12. najmagičniji datum u godini, evo šta treba uraditi za ispunjenje želje

Datum 12.12. u numerologiji ima posebno značenje. Kalendarska godina podeljena je na 12 meseci, na časovniku ima 12 brojeva, postoji 12 horoskopskih znakova.
Datum 12. 12 idealan je da završite započete poslove ili vratite zaostale dugove. Ovaj dan posebno je naklonjen onima koji su rođeni 12. u bilo kom mesecu.
Pročitajte Život će napokon postati bolji za ova tri znaka
Obojen je snažnim energetskim talasom koji doprinosi ispunjenju želja i pruža podršku samog Univerzuma.
Iako je dovoljno da poželite želju u sebi, numerolozi sugerišu da ona treba da bude jasno formulisana i izrečena u sadašnjem vremenu, kao da je već ostvarena.
Ukoliko hoćete da pojačate energiju želje, možete je poželeti kada sat pokaže 12:12. Nećete pogrešiti ni ako je zapišete na papir ili vizuelizujete.
