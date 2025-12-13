Horoskop za 14. decembar: Bik strog prema dragoj osobi, Lav mudar, Vaga preumorna

Horoskop za 14. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje, pred osobom koja dobro poznaje Vašu ćud i karakter.
Posao:
Delujete vešto u poslovno-finansijskim dogovorima, ali ni Vaši saradnici nisu naivni.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe optimizam i dobro raspoloženje.
Bik
Ljubav:
Nema razloga da se ponašate isuviše strogo prema bliskoj osobi. Prihvatite nečije iskreno izvinjenje, kao dobar signal.
Posao:
Neko ne uvažava Vaše primedbe, ali različitost razmišljanja i ponašanja ne treba da Vas navodi na sumnju u svoje sposobnosti.
Zdravlje:
Nemojte dozvoliti da Vas neko navodi na destruktivno ponašanje.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Neko Vam predlaže neobičnu ideju ili lagodniji način poslovanja. Nema razloga da se ponašate nadmeno ili rasipno u susretu sa saradnicima.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne situacije i naporne obaveze.
Rak
Ljubav:
U odnosu sa voljenom osobom nemojte tražiti nemoguće ustupke, sa više poštovanja prihvatite ono što dobijate.
Posao:
Obratite pažnju na koristan savet, uvek postoji mogućnost da se ostvari poslovni dogovor koji vodi u pravcu zajedničkih rešenja.
Zdravlje:
Potrebno je da poboljšate svoju psiho-fizičku kondiciju.
Lav
Ljubav:
Voljena osoba očekuje da dosledno ispunite svoja obećanja. Teško Vam je da uskladite potrebe i interesovanja.
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor ili određeno priznanje za svoj rad. Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira na impulsivno ponašanje.
Zdravlje:
Prijaće Vam kreativna izolacija, primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
Devica
Ljubav:
Posao:
Postoje sporne situacije, jer neko od saradnika Vam zamera na neažurnosti. Izbegavajte novi poslovni sukob.
Zdravlje:
Prijaće Vam razgovor ili susret sa bliskim prijateljima, opustite se.
Vaga
Ljubav:
Vaši emotivni utisci i raspoloženje se menjaju u zavisnosti od društva u kome se nalazite. Želeli biste da produžite samo one prijatne momente.
Posao:
Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umeti, nego imati. Pravilan način razmišljanja i delovanja donosi uspešne rezultate.
Zdravlje:
Obratite pažnju na uredniji način života, potrebno Vam je više sna.
Škorpija
Ljubav:
Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje Vas udaljavaju od drage osobe. Promenite svoju orijentaciju u razmišljanju.
Posao:
Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike.
Zdravlje:
Budite umereni i izbegavajte različite izazove.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Izbegavajte poslovni rizik na koji Vas nagovaraju saradnici. Najbolje je da prihvatite poznata pravila i da se zaštitite od neprijatnosti.
Zdravlje:
Budite uzdržani, izbegavajte afektivno ponašanje.
Jarac
Ljubav:
Neko ne ispunjava Vaša emotivna očekivanja, ali Vi ste tolerantni i puni razumevanja za osobu koja koristi Vašu dobru volju.
Posao:
Budite mudri i prihvatite nečiji savet, kako biste sprečili dodatne komplikacije. Okolina ne razume u potpunosti sve Vaše ideje.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Vodolija
Ljubav:
Ne želite emotivnu utehu, ali nečije ponašanje Vas podseća na unapred »režiranu predstavu« u kojoj Vam se dodeljuje sporedna uloga.
Posao:
Nema potrebe da učestvujete u novoj raspravi o poslovnim ciljevima, među saradnicima postoje različite interesne sfere i opredeljenja.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija i aktivan odmor.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Ponekad je teško prepoznati tim koji pobeđuje i stranu koja gubi. Zbunjuju Vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne i naporne situacije.
