Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Horoskop za 14. decembar: Bik strog prema dragoj osobi, Lav mudar, Vaga preumorna

Horoskop za 14. decembar: Bik strog prema dragoj osobi, Lav mudar, Vaga preumorna

Autor: | 14/12/2025

0

Horoskop za 14. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje, pred osobom koja dobro poznaje Vašu ćud i karakter.
Posao:
Delujete vešto u poslovno-finansijskim dogovorima, ali ni Vaši saradnici nisu naivni.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe optimizam i dobro raspoloženje.

Bik

Ljubav:
Nema razloga da se ponašate isuviše strogo prema bliskoj osobi. Prihvatite nečije iskreno izvinjenje, kao dobar signal.
Posao:
Neko ne uvažava Vaše primedbe, ali različitost razmišljanja i ponašanja ne treba da Vas navodi na sumnju u svoje sposobnosti.
Zdravlje:
Nemojte dozvoliti da Vas neko navodi na destruktivno ponašanje.

Pročitajte Ova 3 znaka praznike neće dočekati sami, čeka ih fatalna ljubav

Blizanci

Ljubav:

Neko određuje pravila ponašanja, a Vama preostaje da se pomirite sa »zadatom ulogom«. Naravno, to Vam se ne dopada.
Posao:
Neko Vam predlaže neobičnu ideju ili lagodniji način poslovanja. Nema razloga da se ponašate nadmeno ili rasipno u susretu sa saradnicima.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne situacije i naporne obaveze.

Rak

Ljubav:
U odnosu sa voljenom osobom nemojte tražiti nemoguće ustupke, sa više poštovanja prihvatite ono što dobijate.
Posao:
Obratite pažnju na koristan savet, uvek postoji mogućnost da se ostvari poslovni dogovor koji vodi u pravcu zajedničkih rešenja.
Zdravlje:
Potrebno je da poboljšate svoju psiho-fizičku kondiciju.

Horoskop za 14. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav 

Ljubav:
Voljena osoba očekuje da dosledno ispunite svoja obećanja. Teško Vam je da uskladite potrebe i interesovanja.
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor ili određeno priznanje za svoj rad. Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira na impulsivno ponašanje.
Zdravlje:
Prijaće Vam kreativna izolacija, primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.

Devica 

Ljubav: 

Nema razloga da raspirujete nečiju sujetu, zatražite emotivnu podršku. Budite mudri i prepustite prednost partneru.
Posao:
Postoje sporne situacije, jer neko od saradnika Vam zamera na neažurnosti. Izbegavajte novi poslovni sukob.
Zdravlje:
Prijaće Vam razgovor ili susret sa bliskim prijateljima, opustite se.

Vaga

Ljubav:
Vaši emotivni utisci i raspoloženje se menjaju u zavisnosti od društva u kome se nalazite. Želeli biste da produžite samo one prijatne momente.
Posao: 
Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umeti, nego imati. Pravilan način razmišljanja i delovanja donosi uspešne rezultate.
Zdravlje:
Obratite pažnju na uredniji način života, potrebno Vam je više sna.

Škorpija 

Ljubav:
Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje Vas udaljavaju od drage osobe. Promenite svoju orijentaciju u razmišljanju.
Posao:
Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike.
Zdravlje:
Budite umereni i izbegavajte različite izazove.

Horoskop za 14. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:

Nema potrebe da očekujete veliku notu emotivnog razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem.
Posao:
Izbegavajte poslovni rizik na koji Vas nagovaraju saradnici. Najbolje je da prihvatite poznata pravila i da se zaštitite od neprijatnosti.
Zdravlje:
Budite uzdržani, izbegavajte afektivno ponašanje.

Jarac

Ljubav:
Neko ne ispunjava Vaša emotivna očekivanja, ali Vi ste tolerantni i puni razumevanja za osobu koja koristi Vašu dobru volju.
Posao:
Budite mudri i prihvatite nečiji savet, kako biste sprečili dodatne komplikacije. Okolina ne razume u potpunosti sve Vaše ideje.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Vodolija

Ljubav: 
Ne želite emotivnu utehu, ali nečije ponašanje Vas podseća na unapred »režiranu predstavu« u kojoj Vam se dodeljuje sporedna uloga.
Posao:
Nema potrebe da učestvujete u novoj raspravi o poslovnim ciljevima, među saradnicima postoje različite interesne sfere i opredeljenja.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija i aktivan odmor.

Ribe

Ljubav:

Počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili provokativno ponašanje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom u emotivnom odnosu. 
Posao:
Ponekad je teško prepoznati tim koji pobeđuje i stranu koja gubi. Zbunjuju Vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne i naporne situacije.

Horoskop za 14. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Shutterstock

Slične Vesti

Tagovi: horoskop dnevni horoskop horoskop za 14. decembar horoskop za 14. decembar 2025. godine

Pročitajte još

Najnovije vesti