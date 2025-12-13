Horoskop za 14. decembar: Bik strog prema dragoj osobi, Lav mudar, Vaga preumorna

Horoskop za 14. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje, pred osobom koja dobro poznaje Vašu ćud i karakter.

Posao:

Delujete vešto u poslovno-finansijskim dogovorima, ali ni Vaši saradnici nisu naivni.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe optimizam i dobro raspoloženje.

Bik

Ljubav:

Nema razloga da se ponašate isuviše strogo prema bliskoj osobi. Prihvatite nečije iskreno izvinjenje, kao dobar signal.

Posao:

Neko ne uvažava Vaše primedbe, ali različitost razmišljanja i ponašanja ne treba da Vas navodi na sumnju u svoje sposobnosti.

Zdravlje:

Nemojte dozvoliti da Vas neko navodi na destruktivno ponašanje.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Neko određuje pravila ponašanja, a Vama preostaje da se pomirite sa »zadatom ulogom«. Naravno, to Vam se ne dopada.Posao:Neko Vam predlaže neobičnu ideju ili lagodniji način poslovanja. Nema razloga da se ponašate nadmeno ili rasipno u susretu sa saradnicima.Zdravlje:Izbegavajte stresne situacije i naporne obaveze.

Ljubav:

U odnosu sa voljenom osobom nemojte tražiti nemoguće ustupke, sa više poštovanja prihvatite ono što dobijate.

Posao:

Obratite pažnju na koristan savet, uvek postoji mogućnost da se ostvari poslovni dogovor koji vodi u pravcu zajedničkih rešenja.

Zdravlje:

Potrebno je da poboljšate svoju psiho-fizičku kondiciju.

Horoskop za 14. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Voljena osoba očekuje da dosledno ispunite svoja obećanja. Teško Vam je da uskladite potrebe i interesovanja.

Posao:

Očekujete pozitivan odgovor ili određeno priznanje za svoj rad. Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira na impulsivno ponašanje.

Zdravlje:

Prijaće Vam kreativna izolacija, primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.

Devica

Ljubav:



Vaga

Nema razloga da raspirujete nečiju sujetu, zatražite emotivnu podršku. Budite mudri i prepustite prednost partneru.Posao:Postoje sporne situacije, jer neko od saradnika Vam zamera na neažurnosti. Izbegavajte novi poslovni sukob.Zdravlje:Prijaće Vam razgovor ili susret sa bliskim prijateljima, opustite se.

Ljubav:

Vaši emotivni utisci i raspoloženje se menjaju u zavisnosti od društva u kome se nalazite. Želeli biste da produžite samo one prijatne momente.

Posao:

Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umeti, nego imati. Pravilan način razmišljanja i delovanja donosi uspešne rezultate.

Zdravlje:

Obratite pažnju na uredniji način života, potrebno Vam je više sna.

Škorpija

Ljubav:

Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje Vas udaljavaju od drage osobe. Promenite svoju orijentaciju u razmišljanju.

Posao:

Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike.

Zdravlje:

Budite umereni i izbegavajte različite izazove.

Horoskop za 14. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Nema potrebe da očekujete veliku notu emotivnog razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem.Posao:Izbegavajte poslovni rizik na koji Vas nagovaraju saradnici. Najbolje je da prihvatite poznata pravila i da se zaštitite od neprijatnosti.Zdravlje:Budite uzdržani, izbegavajte afektivno ponašanje.

Ljubav:

Neko ne ispunjava Vaša emotivna očekivanja, ali Vi ste tolerantni i puni razumevanja za osobu koja koristi Vašu dobru volju.

Posao:

Budite mudri i prihvatite nečiji savet, kako biste sprečili dodatne komplikacije. Okolina ne razume u potpunosti sve Vaše ideje.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Vodolija

Ljubav:

Ne želite emotivnu utehu, ali nečije ponašanje Vas podseća na unapred »režiranu predstavu« u kojoj Vam se dodeljuje sporedna uloga.

Posao:

Nema potrebe da učestvujete u novoj raspravi o poslovnim ciljevima, među saradnicima postoje različite interesne sfere i opredeljenja.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihofizička relaksacija i aktivan odmor.

Ribe

Ljubav:



Eva Čubrović Shutterstock

Počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili provokativno ponašanje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom u emotivnom odnosu.Posao:Ponekad je teško prepoznati tim koji pobeđuje i stranu koja gubi. Zbunjuju Vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče.Zdravlje:Izbegavajte stresne i naporne situacije.